Oroscopo della Luna Piena, un consiglio per i Vergine: puntate su tutto ciò che va oltre la routine

Parlare di questa Luna piena (in arrivo il domani, 28 ottobre) complessissima non è semplice visto che si muove tra Giove e Urano e che si oppone al Sole ma anche a Mercurio e a Marte. Grande frizione planetaria che obbligherà i dodici a scegliere cosa lasciare, cosa prendere, chi amare e chi non più, ma sopratutto a collocare le esigenze pratiche delle loro vite in una più soddisfacente applicazione... buona Luna piena ai Dodici!

Ariete

Una Luna piena che parla di economia e di possedimenti. Il patrimonio è il focus di questa Luna che tenderà a darvi piena contezza della situazione economica e farvi aspirare a incrementarla e migliorarvi, mentre in amore è una Luna che pone la visione oggettiva delle cose e che abbellisce le condizioni pratiche del rapporto...

Toro

Ecco la Luna più amica per aprirvi gli occhi, per capire cos'è o chi è l'ostacolo. Vi ricordo che siete i protagonisti di una fase molto impegnativa a livello pratico e tutta quell'incetta di pianeti da cui salvarvi e mettervi al riparo è urgente affrontarla anche con un consiglio di un amico molto concreto e pratico, di contro evitate di dipendere da ora in poi...

Gemelli

È una Luna magica per un intuito eccezionale, favoritissima l'attività onirica e mentale, mentre la mente acquisirà delle preziose e utili intuizioni, ecco che risulterete altamente affascinanti e al lavoro potrete sorprendere tutti con una nuova trovata che vi metterà presto al centro dell' attenzione...

Cancro

Vi potreste per un attimo sentire tagliati fuori da un flusso di cui siete parte, per cui sarà importante per voi stabilire con i colleghi di lavoro, o in seno ad un progetto, o nell'ambiente in cui lavorate, o con il partner e famiglia come volete avere un ruolo nelle cose che stanno per cambiare intorno a voi, non abbiate paura di perdere terreno, anzi ne potreste guadagnare di nuovo...

Leone

Una Luna un po' dispettosa che vi dovrà mettere nelle condizioni di stabilire un ruolo per voi visto che vi sentite spalmati sia affettivamente che lavorativamente in casellari impropri che non vi soddisfano e non vi permettono di esprimervi al meglio delle vostre possibilità, sarà fattibile trovare un compromesso a patto che non ruggiate di furore quando vi confronterete...

Vergine

Ottime notizie per voi che cercate delle varianti e delle soluzioni al problema, eccovi infine accontentati, è una Luna che vi consiglia di puntare su tutto ciò che esula dalla routine che non è nel vostro ordinario, forse è da tempo che vi serviva cambiare aria, e se questa Luna dura solo due giorni, bhè afferrate al volo una situazione che potrebbe essere un mezzo di fuga più volte nel tempo...

Bilancia

È arrivato il momento non di chiedere ma di pretendere, tutto ciò che vi spetta, le cose a cui state lungamente e duramente lavorando esigono adesso una risoluzione che dia avvisaglie dei risultati che vi dovranno aiutare a fare del vostro meglio per migliorare la vostra vita in maniera definitiva e risolutiva, anche in amore niente concessioni o debolezze, vi sono già costate abbastanza...

Scorpione

È una Luna esplosiva e detonante quella che si compirà di fronte a voi, forse sarete esuberanti più che mai e adesso che le condizioni ve lo consentono, ma non esagerate nell'esplodere nè nello sprizzare aggressività con il vostro pungiglione fuori controllo. Le stelle vi vogliono più avveduti e comprensivi, meglio per voi essere aiutati dagli amici in serate un po' complicate...

Sagittario

Tutto è davvero pronto per permettervi di mettere di nuovo il cuore nelle cose, ma dovrete aspettare il momento adatto, non eccedere ed attendere la giornata giusta, la Luna toccherà per un attimo risvegliandolo il vostro Giove dormiente perduto in Toro ed alla sua carezza si aprirà un varco per cui potete finalmente trasportare questo periodo di stasi verso una dinamica viva e che tenga conto dei vostri sentimenti...

Capricorno

Una Luna molto amica che vi fa decidere se restare o andare, se accettare o rifiutare, se dare o avere, qualunque opzione è assolutamente fortunata, e voi per la prima volta sembrate colti da un fremito affettivo che vi porterà a scegliere di amare persone e cose e a legarvi con progetti futuribili che vi renderanno felici a lungo, ottime le occasioni che hanno a che fare con gli immobili...

Acquario

È una Luna che vi farà sentire subissati, di richieste, di pretese e di aspettative nei vostri confronti, saprete farveli scivolare addosso con molta nonchalance e cercherete di preservare sempre ciò che è veramente importante per voi, la vostra libertà, mentre in amore qualcuno vi marca un po' troppo strettamente per i vostri gusti... non scalciate...

Pesci

Un attimo di buio e poi finalmente la luce tanto aspettata, non confondetevi, dura pochi istanti poiché è una Luna che vi darà modo di darvi prova certa che finalmente le condizioni sono veramente cambiate e che voi potete contare sullo stare meglio e sulle certezze appena costruite, imparate a comunicare e a relazionarvi di nuovo in maniera sicura e certa, vi meritate di salire nella scala della vita e rendervi conto di quanto siete capaci...