Vergine, lasciate da parte i risentimenti: l'oroscopo di giovedì 26 ottobre

L'oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 26 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Nel pomeriggio sarete accompagnati dalla Bianca Signora in casa vostra. L’impulso ad agire potrebbe essere più forte del previsto. Meglio riflettere e non commettere nulla di avventato. Trasformate l’irrequietezza in intensità.

Toro. 21/4 – 20/5

I limiti possono essere utili: i vostri, per capire dove eventualmente migliorare, quelli degli altri, per sapere cosa è meglio non chiedere. Non presentatevi a mani vuote, se siete invitati a cena da un amico. Una bottiglia di buon vino?

Gemelli. 21/5 – 21/6

Ben presto il transito della Luna in Ariete porterà nuovo vigore nei rapporti interpersonali. Ora però non perdetevi in un bicchier d’acqua. Quando vi viene fatta una domanda, rispondete a tono e con sicurezza. Non conta solo il contenuto!

Cancro. 22/6 – 22/7

Le tentazioni sono molte, ma voi, ben indirizzati dal trigono lunare, non perdete la testa per una futile relazione dal futuro assai breve. Calibrate la bussola e mollate gli ormeggi. La meta è lontana, ma non tanto quanto potrebbe sembrare.

Leone. 23/7 – 23/8

Il malumore di un vostro socio rischia di seminare negatività, ma voi adoperatevi per fargli tornare il sorriso sulle labbra con una battuta. Dubbi sulla strada da prendere: poco proficuo lanciare i dadi, meglio vagliare tutti i pro e i contro.

Vergine. 24/8 – 22/9

Lasciate da parte i risentimenti e se volete godere di un intenso e pieno legame amoroso, non legatevela mai al dito per cose futili. Se il partner fa i capricci, magari è solo per attirare la vostra attenzione. Forse ha voglia di coccole.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Per accrescere i vostri guadagni, in questo momento siete disposti a tirare fuori unghie e denti. Vi volete impegnare al di sopra delle forze. Occhio a investimenti incerti. Meglio sudare sette camicie, ma essere sicuri di ciò che portate a casa.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con un pizzico di autodisciplina, potrete fare grandi passi in avanti. In questo periodo Marte vi invita a controllare le vostre intense emozioni. Periodo propizio nella coppia. Sintonia e armonia, duramente conquistate, da preservare a ogni costo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se le basi non sono solide, difficilmente costruirete qualcosa di duraturo. Di certo non vi potete accontentare di un solo attimo di gloria. Non preoccupatevi, se non volete seguire le attuali mode transitorie. Ciò che vi piace non ha tempo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Guidati dal sestile Luna-Plutone, saprete ancor prima di intraprenderla, quale sia la strada più conveniente per voi e per i vostri cari. Riuscirete con facilità a convincere gli altri, che le decisioni che avete preso sono le migliori per tutti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Meglio non strafare per oggi ed evitare di esporvi in maniera eccessiva. Anche se le vostre intenzioni sono buone, l’esito non sarebbe eccelso. Continuate a fantasticare, ma tornate subito con i piedi per terra, se non volete cadere rovinosamente.

Pesci. 20/2 – 20/3

La congiunzione lunare con Nettuno potrebbe spingervi verso un atteggiamento un po’ riservato, proprio quando dovevate essere più espansivi. Dato che la sensibilità non vi manca, avrete la possibilità di adattarvi a diverse situazioni senza fatica.