Sagittario, avete i biglietti per un concerto ma non volete andare: l'oroscopo di mercoledì 25 ottobre

L'oroscopo Barbanera di oggi, mercoledì 25 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Non date troppo peso a una piccola disillusione. D’altronde meglio aprire gli occhi prima possibile, altrimenti ci restereste assai male. Più a lungo dura un’esperienza, più vi attaccate a cose e persone. Ma occorre dare spazio alle novità.

Toro. 21/4 – 20/5

Il sestile lunare a Giove è un vero balsamo risanatore nei confronti di tutte quelle piccole o grandi ferite che si accumulano ogni giorno. Un pizzico di fortuna non guasta e in più riuscite anche a cavarvela egregiamente con poca preparazione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Mentre vi vorreste rifugiare in un sentimento confortevole e invitante, potreste essere portati a cambiare rapidamente idea: siete come il vento. Non preoccupatevi troppo per il vostro apprezzamento. Chi vi ama lo fa in maniera disinteressata.

Cancro. 22/6 – 22/7

Un breve spostamento per motivi di lavoro o di piacere rinnoverà l’entusiasmo. E se invece dovete restare a casa, iniziate a leggere un buon romanzo. La fantasia e i pensieri corrono veloci, per merito di una bella ispirazione. Credete di più in voi stessi.

Leone. 23/7 – 23/8

Un incontro casuale potrebbe arrivare, proprio quando ne avete più bisogno. Le coincidenze fanno parte di un piano preciso. Volete farne parte? Parlate chiaramente senza dare adito a fraintendimenti, e gli altri vi seguiranno anche in capo al mondo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Difficile esprimere affetto, se siete concentrati su pensieri opprimenti. Ci vorrebbe di resettare, ma per ora l’opposizione Luna-Venere si sente! Una relazione ha bisogno di una bella rassettata. Se è il caso, potreste prendervi una breve pausa.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Propensi in genere a dare il vostro assenso, per oggi potreste al contrario andare contro corrente. Criticate alcune modalità, si può migliorare. Piuttosto che censurare le idee altrui, meglio ascoltarle. Magari qualcosa di buono potrebbe esserci.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Ritrovate le vostre aspirazioni e ambizioni più profonde, grazie al trigono lunare con Marte. Di sicuro non vi fermerete alla prima difficoltà. Sta arrivando il vostro compleanno e non vedete l’ora di festeggiarlo, organizzando un party in grande.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Avete i biglietti per un concerto, ma non avete proprio voglia di andarci. Potreste regalarli a un amico, oppure fare un piccolo sforzo. La compagnia del partner potrebbe darvi una mano a superare un breve momento di scoramento.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un clima disteso, a cui contribuite con il vostro atteggiamento positivo, fa innalzare il rendimento del team con il quale collaborate. Anche se il merito non è completamente vostro, avete fatto di sicuro la vostra parte con impegno.

Acquario. 21/1 – 19/2

Di effetti speciali non ne avete proprio bisogno, tuttavia rendete più confortevole il luogo in cui passate più tempo: potete farlo con poco. Create il vostro futuro con ogni piccola scelta quotidiana. Niente deve essere dato per scontato.

Pesci. 20/2 – 20/3

I cambiamenti emotivi potrebbero essere rapidi, in compagnia della Luna opposta a Venere. Ma l’energica sferzata di Marte vi aiuta a eccellere. Superato uno sbalzo d’umore, vi rimettete in pista con risultati brillanti. Siete dei veri protagonisti.