L'oroscopo di Plutone, così i Bilancia scopriranno chi veramente gli vuole bene

Plutone il misterioso pianeta della trasformazione che ha potere sull'invisibile e ciò che non sempre può essere spiegato a parole, pare abbia ripreso il suo moto diretto, facendo emergere una serie di dinamiche poco chiare ed avocando sui grovigli problematici soluzioni per tutto lo zodiaco bisognoso di evoluzione stacco ed avanzamento da un periodo così complesso e complicato.

Il suo moto di nuovo attivo accende infatti fattori di trasformazione importanti ma, come tutti i generazionali nella creazione degli aspetti, sembra voglia prendere posizione molto radicale rispetto a tutte le configurazioni che, se lette in maniera ampia, serviranno a comprendere il frangente storico, psicologico ed evolutivo di questa temperie che inaugura comunque le quadrature (aspetti tensioattivi molto complessi) con il Sole e Mercurio…

Vediamo come tutto ciò influenzerà più o meno i Dodici a partire dai più coinvolti...

Capricorno

È ospite nei vostri gradi Plutone e, seppure i passaggi in Scorpione vi sono molto favorevoli essendo alla fine, crea comunque una quadratura che vi servirà a comprendere che siete degli esseri emozionali con un grande bisogno di relazione mai confessato a voi stessi e che è umano avere voglia di costruire qualcosa di duraturo per quanto difficile senza nascondere i sentimenti e gli slanci che anelate manifestare...

Bilancia

Periodo per voi assolutamente rivelatore e pieno di grandi consapevolezze, si svela tutto: amici, nemici, defezioni, tradimenti e la riscoperta di chi veramente vi vuole bene e sta dalla vostra parte e chi no, ma anche di responsi e risultati che finalmente arrivano, non turbatevi se vedrete intorno a voi le reazioni inconsulte di persone che rivelano la propria caratura, a vederli in maniera diversa eravate voi con un pizzico di amore di troppo male investito...

Cancro

Bhè, sopportare Plutone in opposizione per ben più di un decennio non è stato affatto semplice e a pochi mesi dalla sua definitiva migrazione in Acquario ecco che tutto potrebbe sembrare un po' più farraginoso, ma non vi perderete certamente d' animo e troverete la forza di compiere le evoluzioni che vi servono per concludere benissimo il ciclo annuale che dal prossimo partirà con rinnovata energia e libertà, rush finale insomma di piccole difficoltà ma che servirà non sapete quanto...

Ariete

Anche per voi situazione molto simile ai Cancro visto che per lo stesso lunghissimo periodo per voi è stato un Plutone di quadratura che vi ha fatto scendere nei meandri della passione a volte un po' distruttiva ma che vi ha reso forti tanto da operare tagli e condizioni diverse, mentre le faccende legate alla famiglia sembreranno necessitare di maggiore attenzione queste quadrature serviranno per darvi lo stimolo giusto per programmare una libertà da questo senso di oppressione di cui sentite già il respiro ampio e pieno di vita...

Gemelli

È proprio il vostro pianeta coinvolto fino al midollo in questi giochi planetari per niente semplici, ma è lo stesso che immergendosi nelle misteriose quadrature Plutoniche forte della vicinanza del Sole vorrà attingere per voi a qualcosa di straordinario e rendervi possibilmente capaci di fare in modo di captare le verità che vi servono finalmente per scongiurare una serie di dubbi che da troppo tempo vi rendevano poco centrati sulle vostre sicurezze, la voglia di andare avanti vi pervaderà e anche grazie ad una serie di verità che procederete in maniera molto più spedita...

Vergine

Questi sono aspetti che vi toccano più ad un livello pratico e vi suggeriscono di non continuare a non vedere la vostra responsabilità nella decostruzione del momento generale che vivete, se evidentemente nel lavoro sembra tutto una lotta, e l' impostazione del tutto non soddisfa ne voi ne i referenti è logico cercare di comprendere quali sono gli errori di impostazione e magari fare qualche passo indietro e rinunciare a progetti un po' troppo ambiziosi che sembrano non potersi innestare sul piano della realtà almeno a breve, mentre in amore avete bisogno di riprendere le fila di più relazioni affettive poiché potreste avvertire solitudine, con venere nei vostri gradi sarà possibile...

Leone

Anche per voi è un discorso di sicumere, gli aspetti tenderanno un po' a decostruire alcune pseudo certezze, o verità che vi siete costruiti perché avevate bisogno di convincervi che la vostra posizione al lavoro fosse inattaccabile o indiscutibile, ma che sopratutto le operazioni altrui non vi avrebbero mai surclassato, eppure è ciò che potrebbe succedere, anche la poca considerazione di alcuni potrebbe darvi un schiaffo morale non indifferente, mentre in amore non potete permettervi il lusso di non capire che le esigenze del partner sono cambiate parecchio e che forse dovrete ritrovare un'intesa...

Acquario

Pungolature planetarie non indifferenti da questi aspetti un po' più seriosi, ed ecco che premeranno sulla chiarezza che altri decideranno che dovrete, vi potreste sentire un po' costretti ad affrontare prove e difficoltà più imposte da parte degli altri che non proprio da voi desiderate, la reazione però nel vostro caso è interessantissima visto che trasformerete tutto in un gioco vincente che stupirà ancora una volta gli altri, ma siete desiderosi di qualcosa in più per voi che segretamente porterete avanti, non sarà facile per nessuno codificarvi per un po'... più del solito...

Scorpione

Siete l'altro punto ricevente con il Capricorno di questa tensione zodiacale ed eccovi però come gli Acquario furbissimi avvantaggiarvi della disposizione zodiacale, non tanto per scelta lucida come il segno dei ghiacci sopracitato, ma per condizione più o meno passiva, sapete che per iniziare qualcosa c'è bisogno di concludere dei cicli importanti che non possono rimanere sospesi, ed ecco che con atavica consapevolezza morirete un po' per poter vivere, di nuovo e più splendidamente, forse finire di finire e lasciare andare qualcuno qualcosa sarà il toccasana, ma il contrappasso è che finalmente vi riprendete la vostra vita ed il vostro livello!

Sagittario

Sono energie che vi passano davanti che vi attraversano ma senza fare particolare operazione, ed è lì che Plutone nasconde la sua verità, ovvero farvi aprire gli occhi su qualcosa che si è troppo scompensato nel tempo che non avete saputo gestire, il mandare avanti alcune relazioni che invece di darvi vi toglievano molto ha dovuto fare i conti anche con dei rilanci poco riusciti e poco armonici, ed eccovi presi da qualcosa come la malinconia, ma non è vero che non succede niente, è stare fermi e buoni sul serio che vi farà apprezzare più in la il valore delle cose che invece vanno protette e difese e vissute in maniera armonica e non con la vostra solita eccessiva esuberanza...

Pesci

Alla chetichella per voi sembrano ottimi questi passaggi, ma portano con se una grande cifra emozionale che sembra darvi forza ed una retrospettiva felice per quanto avete superato, il vostro cielo è davvero intensissimo ma la vostra resistenza vi darà ragione, la ragione del cuore, dei vostri sentimenti e della paura di non essere visti o apprezzati abbastanza che finalmente esce da un' ombra di soggezione e vi fa rendere conto che siete molto forti interiormente...mai darsi per vinti, e mai subire fino a dimenticarsi di se stessi, la lezione di Plutone vuole essere questa...

Toro

Sono passaggi veramente complicati tanto più che si innestano su situazioni tutte da gestire e rigestire, il vostro cielo spera ancora in soluzioni che dipendono da un "deus ex machina" che potrebbe risolvere tutto, ma non sempre si manifesterà, gli aspetti vi vogliono semplicemente dire che ciò che non si cura adeguatamente diventa di qualcun altro, e l'impegno profuso nella coltivazione di progetti e rapporti dovrà essere più fortemente sentito e ponderato e non visto in funzione di ciò che è vantaggioso o comodo per voi, forse la tensione planetaria vi obbligherà a darvi la forza necessaria per impostare diversamente il tutto...