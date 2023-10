Ariete, perdonate chi vi parla alle spalle: l'oroscopo di martedì 24 ottobre

L'oroscopo Barbanera di oggi, martedì 24 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Perdonate qualcuno che sparla alle vostre spalle, ma ripromettetevi almeno di farci un bel discorsetto non appena ne avrete l’opportunità. Di certo non amate essere presi in giro, soprattutto nelle cose in cui credete con maggiore convinzione.

Toro. 21/4 – 20/5

Riscoprite il valore dell’amicizia e dello stare insieme, grazie al sestile lunare. Introducete nuove conoscenze nella vostra cerchia, non ve ne pentirete. Richieste e contatti di persone a cui rispondere prima che cambino idea. Cogliete al volo le occasioni.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Risolvete i dubbi della fumosa Bianca Signora in Pesci, mettendo tutte le carte in tavola senza nascondere nulla. Se avete tutto sott’occhio, è meglio! Attenti alle possibili dimenticanze. Certe medicine vanno prese a orari ben precisi, occorre metodo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Recepite idee innovative per il bene dell’ambiente. Le mode cambiano, ma bisogna soprattutto rispettare nuove direttive e cogliere spunti di riflessione. Forti del grande appoggio lunare, seguite il flusso delle cose in base ai vostri acuti presentimenti.

Leone. 23/7 – 23/8

Ricevete un piccolo omaggio da parte di qualcuno che non conoscete bene. Ora bisogna vedere, se è davvero tutto gratis come vi fa sembrare. L’attitudine al comando potrebbe anche essere messa da parte, di fronte a una bella tavola rotonda.

Vergine. 24/8 – 22/9

Fate attenzione pure alle piccole clausole, dovendo firmare un contratto d’affitto o di lavoro. Meglio non incappare poi in brutte sorprese. Per via della Bianca Signora nel vostro segno opposto, non puntate troppo in alto, rischiate una delusione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Avete dato ordini ben precisi, ma non tutti vi ascoltano ed eseguono senza fiatare. C’è chi fa domande, chi ha qualche dubbio, che noia! Per fortuna avete sempre la possibilità di non avvalervi dell’aiuto dei collaboratori. Meglio soli...

Scorpione. 23/10 – 22/11

Molti interrogativi troveranno una risposta, per merito degli ottimi rapporti della Luna in Pesci con il Sole e con Mercurio nel vostro cielo. Rinnovate un patto d’amicizia, e vivrete momenti prosperi, grazie anche al Sole in trigono a Saturno.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se in casa respirate una certa aria tesa, vi conviene uscire a fare compere. Quando tornerete, sbollita la rabbia, sarà più facile parlare. Regalatevi quell’abito tanto ammirato in vetrina. Ogni tanto bisogna anche sapersi rendere felici.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Dovete fidarvi di un collega che vi è stato affiancato per un progetto. Ascoltate l’ispirazione del sestile della Luna, e andrete d’accordo. Il vostro realismo e la vostra concretezza si sposano con un pizzico di idealismo. Che equilibrio!

Acquario. 21/1 – 19/2

Trovate da soli le occasioni professionali più promettenti, se volete rimpinguare un po’ il vostro portafogli. Potete sempre accontentarvi. L’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione vi farà risparmiare qualcosa sulla bolletta elettrica.

Pesci. 20/2 – 20/3

Organizzazione attenta e prosperità vanno di pari passo con il trigono Sole-Saturno. L’armonia del Sole con la Luna poi vi regala ore felici e spensierate. Rinnovate le vostre speranze e magari non ascoltate la troppo seria congiunzione lunare con Saturno.