Oroscopo, attenzione Toro: in amore il partner scopre le carte...

Settimana che riconfigura il cielo e rende migliori i segni d'acqua. Iniziamo con il periodo dello Scorpione che trasforma ogni cosa! Buona settimana ai Dodici!

Ariete

Finalmente una settimana senza il Sole in opposizione. Senza insomma la sensazione di non avere abbastanza energia per, o finalmente per toccare con mano che la guerra è finita e che non dovete più giocare sottotono. Eccovi servito lo sgombero di Sole e Mercurio come nemici del vostro cielo. E mentre tutto diventa più acuto e più spedito, le frasi manifeste perdono di valore e i significati che cercavate potrebbero non avere più lo stesso peso. In amore più leggeri, pronti a condurre tutto meglio al lavoro...

Toro

Inizia stagionalmente come di regola l'opposizione del Sole ai vostri gradi, al quale si aggiunge anche Mercurio. Ed ecco che la situazione che già da un anno buono a questa parte vi sembrava un po' complicata, diventa ancora più complessa, il passaggio planetario vi obbliga a prendere coscienza della verità e a mettere in prospettiva ipotesi e limiti da superare non indifferenti, ma il vostro ottimismo ancora resiste, ma che non diventi con un Giove ancor mal funzionante l'ovattatura non richiesta e non opportuna per non vedere lo spessore dei problemi. È il lavoro che urge di una serie di cambiamenti di metodo, in amore il partner scopre le carte...

Gemelli

Il Sole non è più in trigono e si avvertirà una leggero calo di energia e di velocità nella vostra vita pratica. Ben venga, visto che non siete stati giocoforza fermi un attimo, ma ben presto sarete incredibilmente più curiosi del solito, e capaci di eviscerare una nuova verità in mezzo alle mille evoluzioni e stati di comprensione di questo anno davvero molto intenso. Ed eccovi ancora una volta stupire tutti con intuito e arguzia, mentre le vostre vicissitudini pratiche procedono verso qualcosa di molto più consistente e felice al lavoro dove nuove intese sembrano portare fortuna, mentre nella distribuzione delle cose il tempo dell'amore diventa divertente e complice...

Cancro

Settimana in cui riceverete grandi appoggi planetari. Ed eccovi di nuovo in auge, in questo anno tra alti e bassi che vedono esacerbati in positivo i vostri lati migliori e la sclerosi dei meno belli che però finalmente propende per una catarsi, tra qualche mese Plutone vi lascerà definitivamente liberi, ma adesso dal suo regno zodiacale, lo Scorpione vi arriverà tutta la forza di un Sole ancora caldo per voi e la furbizia di un Mercurio che prelude a nuovi scenari lavorativi e logistici. Sarete di nuovo in auge, niente potrà arrestare la vostra fantasia, le vostre passioni, le vostre smanie di seduzione e sabato sarete incoronati da una Luna che aprirà il mondo delle relazioni sciogliendo quelle inutili e aprendo ad altri scenari la vostra vita...

Leone

Iniziano le stagionali quadrature dal regno dello Scorpione, e per voi sono sempre momenti un po' pieni di tensioni, il Sole vi toglierà un po' di smalto, facendosi capace come astro della chiarezza di fare luce su tutta una serie di cose che non comprendevate fino in fondo. Ed ecco che a rincarare la dose ci sarà anche Mercurio che con il suo acume critico tenderà a darvi maggiore profondità e cercare dentro di voi una svolta molto più significativa, e delle verità più plastiche, se volete porre fine a tutto ciò che è incerto avete l'occasione per farlo, molti di voi sono sempre molto motivati in amore, ma non basterà amare unilateralmente, mentre al lavoro è tutto da reinventare...

Vergine

Ottimo il lavoro fino ad adesso svolto da Venere che vi ha procurato una fonte di sicurezza affettiva, chi in famiglia, chi in una relazione ma sembrate di nuovo attingere a qualcosa di veramente solido ed efficace, intanto il cielo diventa più generoso e siete sempre in bilico a livello lavorativo che ancora non carbura adeguatamente rispetto all'enorme quantità di impegno profuso nella gestione del tutto, forse con Mercurio e Sole a favore riuscirete a discutere più diplomaticamente di affari e di mediazioni importanti senza le quali difficilmente anche come ordine mentale riuscirete a procedere spediti, mentre il lavoro croce e delizia, vi continua a totalizzare e a rendere più vigili del solito trascurando forse chi vi ama...

Bilancia

Se pensavate di dover riordinare tutto questa settimana sarà l'ideale per darvi la possibilità di rimettere le cose a posto, ed ecco che Sole e Mercurio facendosi più oggettivi e pratici inizieranno a sanare le controversie di una situazione molto complessa, a fare andare i tasselli al loro posto anche dandovi una lucida visione su alcuni errori di valutazione fatti presso certe persone di cui vi fidavate e che si sono rivelate molto meno attendibili di come le credevate, adesso al netto di qualche piccola defezione o tradimento troverete tutte le soluzioni come un gioco di puzzle in cui tutti i pezzi andranno a posto, poco spazio per l'amore, che rimane abbastanza invisibile, mentre al lavoro bhè diciamo che per adesso il vostro lavoro è la ricostruzione della vostra vita...

Scorpione

Inizia la settimana con voi come protagonisti. Ecco l'entrata trionfale del Sole in Scorpione, accompagnato da Mercurio. Ed eccovi rinascere finalmente, prendere la situazione in mano e darvi finalmente delle mete intelligenti, iniziano di nuovo le interazioni vantaggiose, gli affari e le proposte, pronti a tornare a vivere un momento veramente bello e pieno di grande soddisfazione, solo sabato una splendida Luna in Toro vi obbligherà a guardare bene intorno e a rendervi conto che quello a cui avevate rinunciato ancora lo rivolete ed eccovi pronti dopo una breve ma utilissima crisi ad emergere anche grazie alla certa riattivazione di Plutone che sta lavorando per riportarvi dove avete interrotto la vostra vita...

Sagittario

Le nuove configurazioni zodiacali non vi danno molto ed elidono un po' il vostro spazio sulla scena, vi potreste sentire un po' trascurati dagli astri e in una situazione di limbo di sospeso che non vi aiuta a concretizzare nulla di troppo certo, il problema più grosso non è tanto che Sole e Mercurio si elidono scatenando in voi sospettosità ed esitazioni incerte, ma che il vostro Giove retrogrado e fermo da troppo nei gradi Toro vi snerva con la sua inattività, forse questo spegnimento è il contrappasso di esuberanze o passi più lunghi della gamba che avete fatto e su cui dovreste meglio riflettere, mentre in amore una certa distanza vi rende asettici, e la perdita di terreno a livello sociale non vi aiuta, mentre il logorio degli astri rimanda al tempo una serie di concretizzazioni per voi importanti...evitate di esprimere pareri su persone che non avete compreso fino in fondo...

Capricorno

Ma che meraviglia di settimana per voi che ricevete un assist da Sole e Mercurio che alimenterà fantasie e desideri realizzabili. Eccovi pronti a essere stranamente eclettici e molto positivi. Le strade alternative che raramente prendete vi sorrideranno e voi vi sentite meglio: più leggeri. Il vostro cielo è decisamente più generoso ed amicale, a proposito di amici ce ne saranno di nuovi, come di collaborazioni e di grandi intese proficue per il lavoro, ma a magnificare tutto sarà la Luna splendida che si compirà in Toro dandovi energia forza e vitalità. Ed ecco che ancora una volta sarete i protagonisti delle vostre vittorie a lungo termine di cui da bravi strateghi godete di con più gusto!

Acquario

Strana risultante planetaria per voi che vi sentite in un po' sospinti a fare e ad esserci in una serie di cose di cui non vi importa molto, come al solito, ma alle quali darete una valenza di "Ludus", che vi aiuterà non poco e vi metterà nelle condizioni di fare del vostro meglio per esserci e sorprendere tutti con grande nonchalance, sornioni più che mai e poco interessati ai sentimenti per adesso siete concentrati nel produrre e mettere in cantiere una serie di sforzi che tenderanno a farvi produrre quell'exploit di fine anno che gli astri vaticinano da un po', l'attenzione un po' ossessiva di qualcuno potrebbe darvi fastidio, ma non potete impedire agli altri di volere captare la vostra preziosa attenzione, ed eccovi presi e compresi dalle vostre fughe confortanti, mentre eccellenti risvolti si prospettano per il lavoro!

Pesci

Una meraviglia di cielo per voi che finalmente mette in moto le macchine da troppo tempo ferme e con gli ingranaggi non ben oleati, ci penserà la Luna a rendere il già poderoso trigono Sole/Mercurio ancor più potente di come sarà per voi, ed ecco che il cielo che sembrava ingombrato da tanti ostacoli finalmente si semplifica e vi da modo di percepire che la vostra eroica resistenza ha dato i suoi frutti in maniera eccellente, ottimo al lavoro dove finalmente iniziate ad avere sempre più ruolo e responsabilità chiara e riconosciuta, mentre in amore tutto sembra più affrontabile e non commettere l'errore di mettere il partner prima di tutto, poiché Venere che è l'unico pianeta distonico che vi ritrovate dal cielo sarà comunque contattata da una Luna che chiederà dolcezza ma non abnegazione cieca...