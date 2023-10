Oroscopo della settimana, per gli Scorpione l'amore sembra avvicinarsi sempre di più...

Una settimana che lavora sulle domande dei Dodici, e Mercurio che nel week end darà le risposte che cercano....

Ariete

Attraverserete un'ultima settimana di polemiche e di difficoltà comunicativa, poiché l'opposizione con Mercurio cesserà entro il prossimo week end. Cercate quindi di stare alla larga da polemiche e polemici, del resto adesso manca davvero poco ad un più corretto funzionamento degli astri che sembrano migrare verso lidi zodiacali a voi convenienti. Vi potrà capitare inoltre di prestare aiuto a persone più piccole di voi...

Toro

Mentre Venere si convincerà ad essere un po' più generosa e delicata con voi e le vostre esigenze, ecco che la settimana prelude ad un inizio opposizione con Mercurio che tenterà di fare saltare ancora una volta accordi e patti presi in precedenza. Ed eccovi arrivati a qualcosa di importante professionalmente, qualcosa che non deve essere messo a repentaglio da fraintendimenti e posticipi, quindi sfruttate bene il tempo che vi resta prima che Mercurio da questo week end in poi possa scombinarvi i piani. Anche con il partner non esagerate con le parole...

Gemelli

Mentre Mercurio smorza di molto l'antipatia di Venere eccolo veloce correre e farvi accelerare l'andatura con grande slancio, un precipitare copioso di eventi fortunati a seguire. Pronti a fare di tutto, molto impegnati sul fronte famiglia saprete dirigere molte attività di parenti o amici in termini geniali e consigli utilissimi ed eccovi tornati con l'argento vivo. Peccato che Mercurio passerà presto in Scorpione, facendovi rendere conto che anche se vi sembra che sia tutto poco efficace, la vostra azione ha di molto migliorato il vostro contesto...

Cancro

Anche per voi una settimana in cui dovrete ancora rendere conto di una serie di faccende relative al lavoro e non esagerare con il partner pretendendo la Luna. Sognare non vi verrà difficile, anche se non vi convincerete facilmente che ciò a cui anelate sarà semplice da raggiungere. In tutto ciò il vostro cielo si tinge di ambizione ma dovrete essere bravi a presentare proposte e a farlo nella maniera più formale possibile, mentre il week end ha un'impennata davvero notevole con un Mercurio pieno di sì...

Leone

Settimana importante questa, visto che vi resta questo tempo per stabilire accordi, optare per qualcosa di possibile e di concreto nel mondo lavorativo. I cambi saranno molto favorevoli, mentre se volete ancora ostinarvi a fare del vostro meglio per mantenere delle posizioni a cui tenete non vi resta che organizzarvi e dare il massimo. Dal fine settimana sembra che Mercurio ribalti un po' questo andazzo e cambia musica facendovi concentrare maggiormente su famiglia ed affetti primari...

Vergine

Un cielo molto interessante per voi che si configura con la presenza di una Venere nei vostri gradi che accende positività e speranza ed anche voglia di estendere sentimenti e buone notizie che sembrano arrivare ma Mercurio, vostro astro guardiano, è decisamente più guardingo e oculato, per cui tenderete a muovervi in una cerchia più stretta e sicura di referenti con cui condividerete questa settimana qualche importante novità che vi scalda il cuore e vi accende di speranza...

Bilancia

Ultima settimana di attesa per voi che siete in trepida attesa che qualcosa cambi e magari in maniera definitiva. Ed eccovi presi e compresi nell'esplicazione della vostra realtà che ha meno bisogno di essere capita ma più di farsi manifesta e dare un colpo netto a tutto ciò che di stantio vi impediva di vivere, il cielo vi sembrerà limpido e chiaro, si congiungeranno Mercurio e Sole nei vostri gradi portandovi notizie gradevoli e favorevoli. Siete di nuovo in pista con un atteggiamento più positivo, migliorato e dedito di nuovo alle dolci faccende in amore...

Scorpione

Se già Marte vi corrobora con la sua energia a voi tanto preziosa ecco che nel week end riceverete la visita di un Mercurio che aggiungerà alle passioni e alle voglie di Marte anche un criterio selettivo ed il giusto rivelarsi di alcuni rapporti e alcune situazioni, eccovi dunque accontentati finalmente troverete quel recupero sui settori nevralgici della vostra vita, la socializzazione è molto da curare, da reinventare, e dandovi lo spazio giusto tra lavoro e responsabilità nuove: le vostre vicissitudini sembreranno convergere verso qualcosa di veramente eccellente. Intanto l'amore sembra avvicinarsi sempre di più...

Sagittario

La missione della settimana è risanare la vostra interazione con gli altri e cercare di non creare discronia e incomprensione dove non serve. Avete infatti incamerato una serie di bocconi amari con le vostre vicissitudini ultimamente e adesso siete di nuovo intenzionati ad affrontare tutto con positivismo e buona volontà, il cielo si tinge di romanticità e di delicatezza verso il fine settimana dove opterete per una ricerca di intimità e dolcezza che da tempo vi mancava....

Capricorno

Un cielo che vuole tendervi più di una mano, sicuramente molto bene in amore dove siete sempre più convinti delle scelte fatte e di quelle che state per compiere, mentre nel vostro cielo si configurano da questo week end degli aspetti molto belli e variegati, che vi riportano nel mondo degli amici e delle persone che amate. Potete di nuovo nutrire sogni e speranze per un futuro strutturato alla vostra maniera e farvi qualche piccolo regalo in più, curando un po' di più il look e gli aspetti relativi a mondanità e relazioni...

Acquario

Una settimana piena di correnti alternate, intuizione a tratti ma nel week end, non tanto per la disposizione celeste, ma per gli aspetti che formerà Mercurio che entrerà in Scorpione vi chiederà di essere più competitivi con le idee e di strutturare altre faccende che hanno a che fare con lavoro e progetti, mentre in amore ed in tutto l'universo creativo saprete intuire benissimo ciò che serve per farvi di nuovo notare in mezzo agli altri e portare avanti la vostra unicità che ancora una volta sembra il mezzo che tutti di voi apprezzano e qualcuno invidia, occhio ai comportamenti strani di alcune persone intono a voi...

Pesci

È una settimana che porta ancora qualche dubbio, ma ci penserà Mercurio durante il week end a compere una magia che vi assicurerà la chiarezza e la convinzione che cercate in merito ad alcune situazioni importantissime che sembrano gravare su di voi ma con un peso letteralmente diverso, fortemente stimolati da un sodalizio Mercurio Saturno ospite nei vostri gradi vi ritroverete con qualche certezza in più, con dialoghi rinnovati e la possibilità di dare di più al lavoro e nella vita...