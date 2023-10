Ariete, un segreto potrebbe venire a galla e creare scompiglio: l'oroscopo di oggi, lunedì 16 ottobre

L'oroscopo Barbanera di oggi , lunedì 16 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Un vecchio segreto che vi riguarda potrebbe venire a galla e portare un po’ di scompiglio. Mantenete la calma, e tutto si sistemerà prestissimo. Non date peso alle maldicenze su una certa persona. Prima di giudicare, occorre conoscere a fondo.

Toro. 21/4 – 20/5

Per via dell’opposizione lunare a Giove, per oggi sarebbe opportuno non affidarvi troppo alla dea bendata. La sfortuna, invece, ci vede molto bene. Se per terminare un lavoro non potete contare sull’appoggio dei colleghi, pazienza, farete da soli.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Vi inserite in punta di piedi nella vita di una persona che conoscete da poco tempo. Quanto alle critiche, poi, fareste meglio a tacerle del tutto. Per entrare in contatto con più gente nella società, è meglio non avere mai la puzza sotto il naso.

Cancro. 22/6 – 22/7 Non limitate la vostra sfera di influenza. Con l’appoggio della conturbante Luna in Scorpione, il vostro magnetismo personale sale alle stelle. Non dite di no a un’avventura, anche se non dovesse durare. Meglio avere rimorsi che rimpianti. Leone. 23/7 – 23/8 Le vostre aspettative sono molte e difficilmente ce la fate a frenarle. La quadratura lunare, però, con il suo rimprovero, vi mette in guardia. Già all’inizio della settimana potreste trovarvi con le spalle al muro, costretti a fare una scelta. Vergine. 24/8 – 22/9 Se siete single, potreste trovare l’occasione propizia per dichiarare apertamente i vostri sentimenti, grazie al sestile della Luna con Venere. Per chi ha un partner, forse è venuto il momento di fare un passo in più e di andare a vivere insieme. Bilancia. 23/9 – 22/10 La gelosia non è un sentimento completamente sbagliato. Se ben controllata, può rendere un rapporto più interessante. L’indifferenza... è peggio! Misurate le parole e l’atteggiamento. Un mazzo di fiori o un profumo come regalo, e incrociate le dita.