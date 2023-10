Oroscopo della Luna nuova, i Gemelli single saranno protagonisti di flirt o incontri inaspettati

Luna nuova in Bilancia, cosa porta?! La Luna nuova ci fa guardare intorno con l'entusiasmo, l'aspettativa e il bisogno di sicurezza del neofita che cerca di dare disposizioni nuove, e al contempo di imparare, acquisendo anche nuove forme di consapevolezza che ci aiuteranno a migliorare. Vi ricordo inoltre che la "signora Bilancia" è anche il segno di apertura verso gli altri, è il segno disposto a mutuare certezze, responsabilità e scambio intellettuale, è il segno della relazione, dei legami che prevedono delle regole e delle abitudini, la risultante è che il significato di questa Luna ci fa sentire l'esigenza di cercare certezze nei rapporti che viviamo. Vediamoli in dodici modi diversi.

Ariete

È una Luna di opposizione che tenderà, data anche l'avversità di Marte, a gestire una tendenza proiettiva, dandovi modo di stabilire immediatamente la non idoneità degli altri presso di voi, ma anche di pensare che le responsabilità siano tutte dall'altra parte. Meditate...

Toro

Nel vostro caso avreste bisogno di essere rassicurati su moltissime cose, tanto da non comprendere fino in fondo dove arrivano le vostre responsabilità, sopratutto a livello pratico. Ma su alcune incertezze ci penserà qualcuno di molto vicino a voi a darvi forza e coraggio...

Gemelli

Bellissimo trigono per voi che vi aiuterà a rivitalizzare le relazioni tutte, da quelle amicali, alle familiari e sopratutto con il partner. Ottimo per i single che saranno protagonisti di flirt o incontri nuovi, non mancherà riprendere anche una certa dolcezza di carattere...

Cancro

È la Luna giusta per fare cadere i veli che ammantano la verità di una certa imprecisione. Ed ecco che tra sospetti o intuizioni saprete ben intravedere le cose come stanno e darvi così modo di abbracciare la verità e sentirvi finalmente sicuri o di non sbagliarvi sull'ostacolo da superare…

Leone

È una Luna che potrebbe, proprio per bisogno di sicurezza oggettiva, farvi trattare i sentimenti come dei ragionamenti. E sarebbe un errore visto che le cose non coincidono, sicuramente c'è bisogno con il partner di stabilire un piano comunicativo e familiare nuovo...

Vergine

Una Luna un po' melanconica, visto che single o in compagnia vi sentite un po' soli e nostalgici del passato. Potreste avvertire un sentimento un po' fuori luogo per la vostra logica, ma non per il vostro cuore. Forse avete bisogno di certezza, in amore semplicemente...

Bilancia

Un po' di confusione, visto che la Luna sconvolge il vostro piano programmatico di tutela e di difesa di voi stessi, titubanti tra aprirvi a nuove relazioni o no, rischiate di perdervi in ragionamenti che non compensano il vostro bisogno di emozione. Parlatene con chi amate...

Scorpione

Un po' troppo affaticati e subissati di impegni, ancora per godere di un transito così emotivo come quello di questa Luna. Per il carico di emozioni affamate che avete, rischiate di fare un pasticcio aprendovi troppo o troppo poco. Non siate tesi se qualcuno vi tende una mano...

Sagittario

È una Luna che vi porta a desiderare amici e consensi, ma ancora un po' troppo esagerati e stressati rischiate di compensare un po' troppo su di voi e di non ascoltare gli altri o non rendervi conto che le esigenze che avete non potrete soddisfarle se non entrate veramente in relazione …

Capricorno

Voglia di ritrovare nei rapporti familiari e negli amici di sempre la certezza, non vi andrà di sperimentare oltre e cercherete di fare del vostro meglio per evitare ogni più piccolo azzardo. Ma ricordate che anche chi vi conosce bene vi ama per il vostro essere spericolati …

Acquario

È una splendida Luna di trigono che vi dà carica e coraggio e vi spinge a guardare a quanto vi siete evoluti da un po' di tempo a questa parte. Non soffermatevi troppo a chiedervi quanto vi è costato o quanto è stato necessario lasciare indietro, guardate al fatto che adesso siete liberi di amare...

Pesci

È una Luna che vi spinge a difendervi e a non fare concessioni anche se è lontano dal vostro carattere sempre molto disponibile alle richieste ed ai bisogni altrui. Eccovi impegnati con nuove geometrie sentimentali ma almeno nei confronti degli amici fate un gesto salvifico per chi vi ha deluso...