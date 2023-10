L'oroscopo di Mercurio, creatività senza precedenti per gli Acquario

Mercurio finalmente ritrova le sue ali ai piedi e smette di essere il precisino studioso alchimista nel regno dei suoi gradi notturni, ovvero il segno della Vergine. Mentre migra nell'aggraziata Bilancia per rendersi più seduttivo, diplomatico e furbo, contando sulla natura aerea e venusiana del segno.

È quindi un Mercurio molto più dinamico e capace, intercetta più rapidamente i movimenti intorno e fa di se stesso veicolo diplomatico per i segni d'aria in particolare, tentando di aggiustare accordi e decisioni comuni e vecchie relazioni che avranno bisogno di chiarimenti...

A godere meglio del suo influsso sono i segni d'aria in quest'ordine:

Bilancia

Notevolissima posizione di sblocco finalmente per voi, per esternare qualche malessere interiore, per giudicare meglio una serie di dinamiche che vi hanno portato un po' ad esaurirvi dietro beghe familiari, amministrative, legali e sentimentali che vi hanno davvero stressato. Adesso userete Mercurio per contrattare meglio e gestire al meglio le responsabilità e anche per sgominare qualcosa di poco chiaro alle vostre spalle...

Gemelli

Il cielo è molto generoso con questo transito visto che Mercurio è il vostro pianeta e che si avvale di ritrovata aerea leggerezza, è il trionfo dell'elemento comune in questa configurazione ed è sopratutto l'aspetto di trigono a renderlo ancora più efficiente e pieno di grande operatività. Seppure Venere tenterà di farvi innervosire acquisterete invece per reazione la grande capacità di fare una cernita di sentimenti da nutrire ed altri da tralasciare...

Acquario

Ed eccovi esplodere in una creatività senza precedenti, tutto il planetario vi sostiene indirettamente, anche se non si manifestano aspetti davvero importanti, tutto un reticolato di analogie vuole suggerirvi di produrre e produrvi in maniera creativa e senza sosta, promettendo sviluppi importantissimi nel lavoro e dandovi le idee giuste per farvi valere a livello sociale. Anche Venere ha smesso di osteggiarvi e con un Mercurio così amico affascinerete tutti con la vostra loquela...

Mercurio sarà contro i seguenti segni:

Ariete

Con opposizione diretta sembra darvi delle noie comunicative e a farvi saltare dei programmi in agenda che potrebbero rendervi un po' confusi e a volte alienati. Eccovi contrattare con gli altri per un quieto vivere la soglia di tollerabilità di ciò che si può dire o meno, mentre nelle attrazioni sentimentali rinuncerete per un po' alla chiarezza, poiché forse non è il momento di sapere con certezza alcune cose... lasciate maturare...

Cancro

Spesso tirate un po' troppo la corda con i familiari o con chi vi vuol bene, ed è proprio sotto questo transito di Mercurio che dovrete stare attenti a cosa dire e cosa no, a volte un silenzio sarà più seduttivo di mille parole, se usate un po' di maieutica vedrete che riuscirete a far partorire agli altri la verbalizzazione delle vostre intenzioni. Non sforzatevi sotto questo transito di capire com'è meglio parlare al partner rischiereste di complicare la situazione...

Capricorno

Mercurio per voi è un amico, è un accordo, è una parola data in termini di scadenza lavorativa o di impegni di collaborazione, e saranno proprio queste consignificanze a tradirvi un po', il rimedio è fare tutto da soli per un po' attendendo che le situazioni si normalizzino e maturino per come devono. Se siete ancora titubanti nel parlare d'amore o di un amore... bhè... non abbiate ancora fretta!

Mercurio sarà concretamente amichevole con:

Leone

Ritrovate l'arte della diplomazia ma attenti a Marte che in Scorpione farà di tutto per farvi esplodere, il cocktail è una ricetta di grande abilità dialettica che a volte vi renderà salaci e corrosivi, poiché non siete più disposti a sottostare come prima, mentre le vostre vicissitudini al lavoro svelano chi vi è veramente amico e chi no...

Sagittario

Mentre Venere non vi sostiene più e vi dà guerra e Marte sparisce dai radar, Mercurio in questa posizione vi farà optare per un diplomatico distacco amicale, senza troppo legarvi a persone di passaggio o attaccarvi a reiterazioni del passato, non vi serve acquisire maggiori dati, ma accettate di analizzare che forse le aspettative che nutrite verso alcuni rapporti sono fuori portata...

Si sentirà un po' abbandonato

Toro

Che non riesce a riavere un contatto diplomatico e fluido con i collaboratori né sostegno lineare dove gli serve, forse è arrivato il momento di contare su voi stessi e specializzarvi anche in cose non proprio di vostra competenza che però integrano il vostro sapere e vi impedirà di essere dipendenti dagli interventi altrui...

Mentre un piccolo vantaggio economico e diplomatico lo avrà la

Vergine

Sentirà dentro di sé il bisogno di risolvere qualcosa, di andare verso concrete soluzioni e di sistemare il piano degli accordi lavorativi e diplomatici, anche Mercurio interverrà nella nuova fase seduttiva che Marte e Venere hanno in serbo per voi...nuove conoscenze, mentre essendo in seconda casa lievita leggermente lo stipendio...

Mercurio sarà emotivamente molto utile a

Scorpione

Visto che è un transito di ideale dodicesima casa, e quindi una revisione della memoria affettiva ed un ammenda su quelli che possono essere stati i vostri errori di prospettiva, aumento della percezione intuitiva e capacità onirica maggiore, mentre il cielo si avvicenda con le sue evoluzioni ecco che voi cercherete un punto fermo per il vostro cuore...

Pesci

Finalmente Mercurio smette di esservi opposto, e voi riprendete la parola senza aver paura che ciò che possiate dire non sortisca gli effetti voluti o addirittura peggiori la situazione, il vostro animo è più rassicurato e adesso non potrete fare a meno di sentirvi liberi di esprimere pareri, ed anche emozioni, e magari lanciare qualche frecciatina su come vi siete sentiti trattati...