Oroscopo della settimana, rinascita affettiva per gli Ariete

Settimana piena di cambi zodiacali e di formazione di nuovi aspetti. Venere va ad abitare nei gradi di una rigorosa Vergine ma farà solo finta... Mentre Marte, focosissimo, le strizzerà l'occhio da un passionalissimo Scorpione! Buona settimana ai Dodici!

Ariete

Settimana in cui l'umore va decisamente meglio e vi sentirete meno osteggiati e dubbiosi. E non potrebbe essere diversamente, visto che il vostro pianeta Marte dismetterà giovedì l'opposizione ai vostri gradi zodiacali. Ed eccovi presi e compresi da tantissime emozioni che la Luna in opposizione sobillerà qualora e laddove le vorreste tenere un po' latenti ancora... Non sfuggirete a questa rinascita affettiva che vi mette davanti tutti i meccanismi che funzionano e non...

Toro

Settimana molto importante con dei cambi di guardia che interessano sopratutto voi, il vostro astro Venere finalmente esce dal leone e la quadratura ai vostri gradi durata ben sei mesi termina lasciandovi respirare, passa addirittura in trigono in Vergine facendo in modo di darvi forza e coraggio, anche per reagire ad una serie di incomprensioni che si sono verificate e che vi lasciano ancora molto perplessi, nel contempo però Marte inizierà l' opposizione in Scorpione, quindi attenzione a non suscitare le ire del partner o dei colleghi...

Gemelli

Interessantissimo il cielo di questa settimana per voi che state attraccando ad un nuovo stadio di coscienza mentre Venere inizierà con il suo soggiorno in Vergine a darvi fastidio in regime di quadratura, ecco che la Luna invece sarà un toccasana emozionale in questa settimana così densa e ricca di emozioni e sapori di sentimenti da non negarvi più, amori che si riconfermano e fastidi nel sopportare cose e persone che non vi piacciono che non ha senso portare avanti...

Cancro

Una meraviglia di settimana per voi che siete assolutamente al centro delle attenzioni di Marte e di Venere gli amanti dello zodiaco che in simultanea diventano amici e complici di una vostra impennata sentimentale e nel lavoro che lascerà esterrefatti pure voi, ed ecco che mentre la venere ingentilirà il vostro modo di comunicare rendendovi di nuovo dolcissimi ed affettuosi, ecco che Marte con un focoso trigono accenderà passioni e voglie a cui non saprete rinunciare, via con il bel tempo dell'amore allora, mentre Luna e Plutone vi obbligheranno a vedere ciò che non funziona più e dove vi siete sentiti usati o ingannati...

Leone

Venere dopo ben sei mesi di soggiorno nei vostri gradi vi saluta e vi lascia finalmente liberi di vivere la quotidianità e l' amore con meno tensione e rigorismo estetico formale, più rilassati sicuramente, ma anche più disposti a comprendere che la vostra realtà che sentivate latentemente osteggiata ha veramente degli ostacoli che adesso si faranno palesi, e sarà proprio l' esplosivo Marte in Scorpione a voi nemico a farvi deflagrare in talune occasioni che non sarete più disposti a tollerare, ed eccovi di nuovo pronti a ruggire, sia in amore che al lavoro...

Vergine

Siete sicuramente tra i più avvantaggiati dai transiti di questa settimana, visto che proprio da voi, nei vostri gradi arriva la bella Venere e Marte dopo pochissimo si accorderà con lei in regime di sestile, tornano amore e passione, azione pratica e spigliata, voglia di giocare con la comunicazione, e con i risultati lavorativi, accordi che si risolvono e prese di posizione morbide che verranno però rispettate, ancora una volta i pianeti rimestano la condizione generale del cielo, adesso però toccherà a voi darvi da fare per fare funzionare i vostri rapporti...

Bilancia

Finalmente Marte e le sue tensioni escono dal vostro segno zodiacale e vi riportano la pace visto che anche Venere il vostro pianeta si avvicina ma sparisce nel mondo del vostro subconscio, ed eccovi paradossalmente alleggeriti dalle pesantezze e dalla tensioni che sembrano gravare su di voi, allorché i tempi sono maturi adesso è tempo di riposarvi e di meditare su tutta una serie di cose che dentro di voi ancora si agitano e creano scompiglio emotivo, meno carichi e sollecitati dai pianeti adesso riprendete la vostro appartenenza alla leggerezza del vostro elemento costitutivo: l'aria!

Scorpione

Come promesso dalle stelle ecco che inizia il vostro momento, forse il più importante da quando è iniziato questo anno denso ed un po' complicato che vi ha lasciato con il fiato sospeso per molti versi e che non vi ha dato certezze, arriva giovedì Marte a darvi tanta energia, è uno dei vostri pianeti, ed eccovi pronti e scattanti, migliora tutto anche il fisico, ancora per chi non fosse soddisfatto ecco che Venere entra in sestile, e dopo un periodo di grande inattività sentimentale e passionale tutto vi riporta ad essere i segni più passionali ed intensi dello zodiaco!

Sagittario

Si spegne una parte del cielo per voi, poiché gli amanti dello zodiaco Marte e Venere sembrano aver concluso il loro tentativo di riportare una certa passione nella vostra vita, tra incertezze e delusioni che il vostro pianeta Giove purtroppo dalla sua lontana posizione vi procura, ma eccovi con un piccolo aiuto della Luna riproporvi una serie di dinamiche un po' messe da parte o dimenticate, ma solo per risolverle definitivamente, le stelle non vi consigliano di certo di sostare ancora nella reiterazione di dinamiche ormai palesemente fallimentari...

Capricorno

Una meraviglia di cielo finalmente, in cui il Sole sembra finalmente spuntare, anche se di sottecchi avete fatto dei piacevoli cambiamenti nella vostra vita sentimentale. Ora è giunto il momento di uscire allo scoperto per fare in modo di vivere fino in fondo l'amore e la condizione passionale che vi rende molto meno attaccati alla routine e che vi dà sicurezza invece togliervela. Ed eccovi presi da una serie di faccende importanti a darvi più forza ancora sarà l'azione combinata di Marte e Saturno che finalmente esigerà da voi di non immolarvi più al sacrificio fine a se stesso e a non portare più pesi del dovuto...

Acquario

Finalmente Venere smette di darvi contro, e vi restituisce la rilassatezza tipica della vostra natura. In termini affettivi non avete fatto altro che fuggire da una situazione all'altra senza troppo concludere qualcosa, mentre adesso il senso di prigionia che vi fa impazzire e il sentirvi costretti a sopportare sembra finalmente placato, meno tensione affettiva intorno a voi, mentre si accendono i riflettori su un lato creativo del vostro carattere che vi porterà in auge in men che non si dica, ad aderire alle vostre idee saranno in molti. Ottimo periodo per presentare progetti ed abbandonarsi alle seduzioni dando a qualcuno una possibilità...

Pesci

Un Marte in trigono che vi accende di passione e azione, mentre una dispettosa Venere inizierà a darvi contro, il vostro cielo subisce un cambio contraddittorio della guardia, ma che vi porterà molta fortuna se questo per voi è un periodo volto all'autoaffermazione di voi stessi, in termini affettivi e carrieristici sopratutto, mentre Venere vi renderà molto meno permeabili alla somatizzazione dei malesseri e degli alti e bassi che vi hanno investito negli ultimi mesi, si configurano anche gli aspetti per risolvere un problema cronico ed anche li capirete che non basta solo la dolcezza o la diplomazia nella vita...