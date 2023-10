Vergine, passate troppo tempo sui social: l'oroscopo di oggi, giovedì 5 ottobre

Oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 5 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Non vi occorrono stratagemmi per portare l’attenzione su di voi. Siete belli, freschi e riposati, con il desiderio di condividere molte emozioni. State al telefono ad ascoltare gli ultimi pettegolezzi, e così dimenticate di occuparvi di cose importanti.

Toro. 21/4 – 20/5

Inutile sforzarsi troppo: se le energie non sono molte, meglio rimandare gli impegni più gravosi e non troppo urgenti a un altro momento. Inutile tentare di far uscire del succo da un’arancia già spremuta. Servirebbe un bel cambiamento.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La voglia di primeggiare non manca, grazie al trigono lunare con Marte. Concentratevi, mettendovi al riparo dalla confusione di Nettuno. Se ultimamente avete bisticciato con il vostro partner, il sestile Luna-Venere appianerà le cose.

Cancro. 22/6 – 22/7

La seconda parte della giornata sarà caratterizzata dall’arrivo della Bianca Signora in casa vostra. La dissonanza con Mercurio vi invita ad essere vigili. La fedeltà e la lealtà apportate dal trigono della Luna con Saturno è un vero toccasana in famiglia.

Leone. 23/7 – 23/8

Facile andare d’accordo anche con chi ha pensieri che divergono dai vostri, grazie al sestile lunare con Venere. Il mondo è bello perché è vario. Riscoprite la bellezza di trascorrere più tempo insieme, se gli impegni lavorativi ve lo permettono.

Vergine. 24/8 – 22/9

Affrontando un progetto con pessimismo non migliorate la situazione, anzi. Se prima molti erano fiduciosi, ora diventeranno pieni di dubbi. Troppo tempo trascorso sui social vi fa perdere il gusto di un vero e proprio incontro, in carne e ossa.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’inizio del vostro giovedì è grintoso, grazie al trigono della Luna con Marte, ma terminerà con l’irritabilità della quadratura lunare a Mercurio. Troppe parole generano solo tanta confusione. Meglio l’ascolto, piuttosto che voler fare un comizio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il malumore di un desiderio non esaudito rischia di incupire la giornata, ma un fortuito incontro con un vecchio amico vi farà tornare il sorriso. Usate un dubbio che avete per smuovere le acque e cercare di capire la verità finché siete in tempo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non ricorrete ad artifici, e provate ad essere più naturali possibile. Timore infondato da cancellare con la vostra innata fiducia verso il prossimo. La stanchezza a metà settimana potrebbe farsi sentire più del solito. Rimediate con un bagno tonificante.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Va bene portare acqua al vostro mulino, ma potreste fare qualcosa di più. Cercate di essere maggiormente sensibili verso le esigenze degli altri. Il tempo non è mai abbastanza, ma se ragionate solo in termini di profitto, dov’è la vostra umanità?

Acquario. 21/1 – 19/2

Potete fidarvi di una collaborazione esterna. Non rinunciate mai al divertimento, dato che lo stress potrebbe farsi sentire più del dovuto. Dovendo scegliere tra un pomeriggio in casa e un bel giro a fare shopping, non avete dubbi al riguardo.

Pesci. 20/2 – 20/3

La disarmonia della Luna con Nettuno vi fa venire voglia di poltrire e di sognare a occhi aperti. Meglio rimboccarvi le maniche: via la pigrizia! Durante il pomeriggio, per fortuna, il trigono lunare con Saturno vi farà tornare con i piedi sulla Terra.