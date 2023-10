Pesci, non potete fuggire in eterno: l'oroscopo di oggi, martedì 3 ottobre

L'oroscopo Barbanera di oggi, martedì 3 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Una piccola agevolazione, una piccola spinta, ed eccovi già ai primi posti. Non perdete il vostro vantaggio con infinite chiacchiere al bar. Grazie alla Luna che fa l’occhiolino nella vostra direzione, potete eccellere in mezzo agli altri.

Toro. 21/4 – 20/5

Il giorno inizia con il ricordo ancora caldo del sogno di una frizzante avventura, a cui vi ha invitato il trigono della Bianca Signora con Plutone. L’ambizione vi guida sicuramente alla ricerca di succose opportunità per rimpinguare le vostre tasche.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Una lieve delusione non vi può fermare. La quadratura Luna-Saturno è una bella gatta da pelare, ma se sfruttate ogni risorsa, ce la farete. Primo incontro amoroso: la timidezza vostra o del vostro amato potrebbe costituire un bel problema.

Cancro. 22/6 – 22/7

Siete emotivamente bloccati? Potreste tentare qualcosa di molto fisico per sciogliere gli eventuali nodi. Corpo e psiche sono connessi. Iniziate da un bel massaggio fatto da mani esperte. Perché non concedervi ogni tanto un piccolo lusso?

Leone. 23/7 – 23/8

Grazie al sestile lunare e all’appoggio di molte persone, superare gli ostacoli sul vostro cammino sarà molto più facile e anche divertente. Mettete a frutto le vostre attitudini. E se avete talenti nascosti che finora non avete usato... mostrateli!

Vergine. 24/8 – 22/9

Nonostante la disarmonia con la Luna, il trigono Mercurio-Plutone vi dona il giusto fascino per azzittire tutti con un magnetico sguardo. Potete fare una richiesta precisa, e sperare che questa venga accolta e accettata praticamente subito.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Le incomprensioni si appianano, vista la luminosa Luna in Gemelli che ha un occhio di riguardo nei vostri confronti. Approfittatene subito! Nella vita alcuni treni passano, come si suol dire, una volta sola. Cogliete al volo l’occasione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Anche se le premesse non sono poi così allettanti, voi fate sempre del vostro meglio e magari scoprirete che spesso l’apparenza inganna. Non scegliete la strada più facile: potrebbe non rivelarsi quella più adatta al vostro temperamento.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non vi sentite troppo sicuri, per via dell’incerta Bianca Signora in Gemelli. Se avete qualche dubbio, meglio tirarlo fuori e parlarne con il partner. Non fate promesse che non potrete mantenere. Progetti da portare avanti, nonostante la scarsa fiducia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Vi basterà un attimo per capire la situazione, per merito della perfetta consonanza di Mercurio con Plutone. Le vostre percezioni sono esatte. Un look nuovo vi farà essere sempre al top. Spendete qualcosa in più per un’acconciatura alla moda.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la frizzante Luna in Gemelli, riuscirete a evitare inutili polemiche e ad agire concretamente perché un vostro desiderio si realizzi alla grande. Le amicizie possono essere sempre utili, mentre le antipatie vi precludono certe importanti chance.

Pesci. 20/2 – 20/3

Le bizze lunari con Saturno non vi aiutano a risolvere una situazione delicata. Ogni mossa potrebbe peggiorare le cose. E se non faceste nulla? Preferireste evitare un confronto, ma se necessario, non potete fuggire in eterno. Prima o poi...