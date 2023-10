Oroscopo della settimana: Bilancia, impegnatevi nel recuperare rapporti personali, con gli amici e sul lavoro

Settimana importante questa visto che il protagonista sarà un Mercurio che da giovedì cambia segno e che ribalta il dialogo zodiacale dei dodici!

Ariete

Si apre una settimana un po' tosta, ancora ebbri dell'influsso lunare che nel weekend scorso vi ha dato l'energia di ripartire su tutti i fronti, ecco che la vostra realtà si fa decisamente più complicata con un Mercurio che questa settimana entra in opposizione assieme a Sole e Marte. Siate cauti quindi nei dialoghi e nelle relazioni e se qualcuno vi fa sentire aggrediti non esitate a dire chiaramente le cose come stanno...

Toro

È la settimana in cui Mercurio vi abbandonerà. Per cui, qualunque cosa riguardi le procedure e le scadenze, vedete di completarla entro giovedì. Ci vorranno mesi perché Mercurio possa tornare amico. Da giovedì però potrete affondare meglio nei sentimenti e rendervi un po' più stimolanti, anche se le stelle vi consigliano di non insistere troppo con il partner o chi vi piace, poiché rischiate di sortire l'effetto contrario...

Gemelli

Finalmente il vostro pianeta vi regala l'assist migliore che può. Un bellissimo trigono che vi assicurerà la possibilità di fare del vostro meglio su tanti settori, associato alla forza fattiva di Marte e alla potenza rigenerativa del Sole. Ecco un cocktail perfetto per consentirvi di espandervi come da tempo desideravate. Risalita considerevole nel lavoro, nelle attività sociali e in tutto ciò che riguarda la vostra vita amorosa...

Cancro

Il cielo si fa un po' più complesso per voi, visto che morivate dalla voglia di comprendere meglio i vari "perché" del naufragio dei vostri intenti o il ridimensionamento totale della portata delle vostre ambizioni. Ecco che Mercurio vi svelerà senza troppa diplomazia queste verità. Non rimanete male se qualcuno sarà troppo "plastico" e vi presenterà il conto, poiché è l'occasione giusta per capire le ragioni di chi vi sta accanto e sfatare qualche piccola illusione che al lavoro non vi giova, mentre nel rapporto disperce la realtà...

Leone

Ecco che finalmente arriva Mercurio a darvi una mano e a rendervi più operativi e con molti più margini di movimento. Adesso il cielo è decisamente migliorato e rende la comunicazione più efficace: non avrete bisogno di ruggire ma semplicemente di dire con serenità le cose come stanno, anche quelle che non vi soddisfano. Seppure il lavoro ancora vi arreca incertezza e non vi fa sentire al meglio, ci penseranno le configurazioni affettive a consolarvi meglio!

Vergine

È la settimana in cui Mercurio vi abbandonerà, essendo il vostro nume tutelare non sarà semplice, ma il primo blocco della settimana è decisamente vantaggioso, poiché vi servirà per affrontare bene alcune problematiche, ma subito gli astri esigeranno un'analisi molto profonda della vostra condizione e vi chiederanno di affondare bene dentro le dinamiche che vi riservano delle verità che fino ad adesso non eravate disposti ad accogliere. Attenzione anche alle promesse fatte, qualcuno vi potrebbe imputare di non averle fedelmente mantenute...

Bilancia

A unirsi nei vostri gradi al Sole e a Marte ecco finalmente arrivare Mercurio, e voi Bilancia tornate a essere i maestri della diplomazia e della mediazione. Ecco che le tensioni dell'ultimo periodo che non vi hanno fatto dormire la sera si sederanno e voi prenderete in mano alcune situazioni che sembrerebbero portarvi a compiere grandi risanamenti nei rapporti personali, amicali e lavorativi dove dovrete impegnarvi moltissimo per ottenere dei risultati a lungo sperati...

Scorpione

Comincia a migliorare tutto, anche perché Mercurio sparirà per un po' dal vostro cielo, dandovi modo di sentirvi più leggeri e senza troppi pensieri. Inutile, insomma, continuare a contorcervi intorno a pensieri pesanti che non vi lasciano respiro, sperimentate invece nel lavoro e nell'amore cosa è più opportuno fare in termini pratici, dopo tanta osservazione è ora che vi proiettiate come ancora pienamente in gioco e forti di tantissime convinzioni che vi renderanno capaci di superare tutto...

Sagittario

Questa settimana vi abbandonerà la quadratura di Mercurio, e finalmente sarete meglio liberi di pensare, di non sentirvi esclusi e di non avvertire quell'incomprensione che tra voi e i vostri rapporti si era fatta asfittica. Ed eccovi di nuovo pronti a partire e a fare sì che le vostre vite prendano una direzione più individuale e meglio mirata al benessere di voi stessi. Non sottovalutate che dovrete prendere parte a una serie di decisioni lavorative e chiarire la vostra linea di azione...

Capricorno

La vostra natura zodiacale esige sempre un grandissimo senso etico e sincerità da parte degli altri, non sempre questo è ottenibile e questa settimana Mercurio purtroppo entra in quadratura rendendo ambigui alcuni rapporti e facendovi sentire sfiduciati nei confronti di altre persone. Non è il momento di tirare conclusioni troppo affrettate o di esternare malcontenti e rabbia, cercate al lavoro o con i referenti di essere diplomatici, e con il partner di non responsabilizzarlo per scelte che sono dipese da voi...

Acquario

Se state bene perché non pensare di stare anche un po' meglio...?! Arriva Mercurio, da giovedì, a dinamizzare la serena noia in cui vi barcamenate, e a restituirvi il brio che la vostra mente ha bisogno di sentire intorno per potere spaziare allegramente verso tutto ciò che di creativo e immediato vi sarà utile. Ed eccovi prendere di nuovo l'iniziativa e darvi di nuovo alle novità che partoriranno nuove storie d'amore e passione, progetti idee e un brillare soddisfacente a livello comunicativo e professionale...

Pesci

Vi farà piacere sapere che il Mercurio che tanto vi ha fatto tribolare giovedì, vi lascerà liberi dalla sua opposizione che vi ha costretto a dover difendere ogni cosa a cui tenevate, ma adesso sarete liberi di esprimervi e di concentrarvi sul rapporto con il partner senza influenze altre o esterne, ed eccovi presi al laccio da una nuova avventura e da una nuova azione pratica e lavorativa che vi impegna più serenamente e con meno pensieri...