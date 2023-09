L’oroscopo della Superluna, i Gemelli avranno un'occasione per rivalutare gli amici

Piena in Ariete è arrivata la "Luna del raccolto"! Si chiama così poiché è la Luna più prossima allo scoccare dell'equinozio d'autunno. Ed è colei che segnalava quando era ora di mietere il grano, ecco perché era così significativa... Mentre arriva il tempo del computo dei risultati ottenuti e della valutazione tutta bilanciana che lo zodiaco esige!

Ma vediamo cosa raccoglieranno i dodici.

Ariete

Segno dell'inizio e dell'azione pronta e subitanea. Ed ecco gli appartenenti al primo segno dello zodiaco ripartire sotto qualunque punto di vista, essendo piena chiaramente c'è un'opposizione ai gradi della Bilancia dove risiede il Sole, e proprio questo divario vi ispirerà a superare le diversità ed anche se non avete certezze o amate qualcosa di molto distante da voi riuscirete a non perdere l'entusiasmo neofita dell'inizio che vi contraddistingue!

Leone

Un toccasana questa Luna che vi seda di molto e vi fa di nuovo lavorare sull'immagine di voi stessi che ancora una volta viene messa alla prova sopratutto al lavoro, campo nel quale tornerete a dare il meglio di voi accettando un intrinseca sfida, mentre in amore saprete mediare con il partner il limite tra i vostri desideri e quelli dell'altro...

Sagittario

Luna fortunatissima questa per quello sblocco dalla stasi che tanto vi siete augurati. È un'ottima Luna per firmare qualcosa di importante, iniziare un percorso di vita che sia più autoreferenziale e cercare non nel passato, che vi ha molto provato, ma nel presente/futuro una nuova passione che riaccenda i vostri sensi...

Bilancia

Avrà modo di riflettere sulle dinamiche io/l'altro. Tutte le dinamiche a due del segno della coppia del matrimonio e dei patti, nonché valutazione delle cose. Forse vi è per troppo tempo sfuggito che non vi siete posti troppo bene nei confronti dell'amore, ostinandovi a credere che alcune persone e relazioni potessero fare per voi, ma ecco arrivare la Luna giusta che vi aiuterà a decidere a passare oltre e a non essere logorroici attardandovi sulle vostre vite...

Gemelli

Ottima possibilità di rivalutare collaborazioni e amici, pluralizzare un progetto e rendere partecipe un intero entourage, penserete in grande e vi accorgerete che la vostra squadra lavorativa ed affettiva vi sta facendo innamorare di nuovo della vostra vita rendendovi fieri dell' organico affettivo e non che avete creato!

Acquario

Luna amica e complice che vi spinge a essere protagonisti e a ricercare più amore e passione, mentre stimoli nuovi vi corteggiano da tutte le parti, vi sorprenderete di come mieterete successo consensi e supporto anche da persone del vostro passato che hanno ancora tanta stima per voi, mentre andate incontro al futuro con progetti ed entusiasmi trascinanti per voi e per tutti!

Toro

Si convincerà che è inutile piangere sul latte versato e che è giunta l'ora di provvedere ad andare avanti consapevoli di avere imparato la lezione di non contare troppo sulle competenze altrui e che non è mai il caso di promettere ciò che non si può dare con certezza, adesso di rischiare non avete alcuna voglia e fate bene. In amore, al contrario, è arrivato il momento di capire se con il partner state costruendo o no...

Vergine

Per voi è arrivato il momento di comprendere che raccogliere è ormai una necessità. Le vostre fatiche esigono un compenso, che se volete però avrà il prezzo di qualche compromesso in più, magari non otterrete ciò a cui ambivate, ma sicuramente uscirete dalla situazione di stasi in cui vi siete cacciati. È il momento di riuscire a compiere un sacrificio volto a salvare il salvabile, se no rischiate di complicare ancor di più le faccende varie...

Capricorno

Luna che porta una battuta d'arresto notevole per voi che siete sempre pronti a mettere in cantiere ogni forma di progetto possibile ed eccovi impegnati a progettare di tutto e di più, ancora una volta, e a rendervi conto che le vostre vicissitudini sono indissolubilmente legate ai tempi degli altri, eppure trastullati nell'amore come siete forse non vi dispiacerà fino in fondo non essere assorbiti come sempre dal lavoro

Pesci

Benissimo, perché è una Luna di seconda casa, di inizio, che vi aiuterà a pensare che i sogni sono realizzabili. E che anche il danaro ha la sua importanza , mentre la condizione affettiva viene rivendicata come un territorio proprio e pieno di piacevolezze che sembrano potervi dare gioia, novità piacevoli anche in famiglia...

Scorpione

Tende a fare del proprio meglio al lavoro e non chiede altro che cimentarsi in nuovi confronti lavorativi e con un diverso andazzo, anche se sperano sempre che passione li colga (manca poco). Eccoli pronti a fare il lavoro di tre pur di ottimizzare il team lavorativo e cogliere i frutti di una grande evoluzione professionale.

Cancro

La vostra Dea Luna vi fa la ramanzina, facendovi riflettere su ciò che non potrete cogliere visto che avete forse calibrato male aspettative e desideri, alcuni per romanticismo o per obbiettivi professionali hanno costruito dove non era congeniale, non stupitevi dunque se i risultati non vi soddisfano pienamente, se volete di più cambiate semplicemente direzione di investimento...