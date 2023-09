Pesci, più coraggio in amore: l'oroscopo di oggi, mercoledì 27 settembre

L'oroscopo Barbanera di oggi, mercoledì 27 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Qualche dubbio l’avete, ma dopo un attimo di sbandamento, sapete quale direzione prendere, anche perché nel frattempo avete acceso il... navigatore. Vale la pena faticare il doppio per giungere alle stesse conclusioni? Probabilmente no, chi ne ha voglia?

Toro. 21/4 – 20/5

Con il sestile della Luna, sarà più facile collaborare con i vostri colleghi o con i condomini nell’organizzare una riunione importante. Il parere di un esperto pesa il doppio. E se voi non lo siete, non aprite bocca, se non per assentire.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Dovete fare i conti con la quadratura lunare, che di certo non vi semplifica le cose. Provate a semplificarvi la vita con un po’ di buonsenso. Pessima giornata per traslocare. Fra traffico, confusione, pacchi che non si ritrovano, meglio rimandare.

Cancro. 22/6 – 22/7

L’intuito della Luna in Pesci vi consente di fiutare un affare, anche se piuttosto lontano. Siete pronti ad ogni piccolo o grande spostamento. Un apprezzamento nei confronti di una persona attraente vi apre le porte a una possibile relazione.

Leone. 23/7 – 23/8

Sperimentate, e se non siete convinti di qualcosa, cambiate. Tutto ciò che desiderate è un po’ di comfort, non servirà spendere una fortuna. Non sarebbe male avere qualche soldo in più, ma sarà d’accordo il partner, se fate gli straordinari?

Vergine. 24/8 – 22/9

Con l’opposizione lunare alle calcagna, non dovreste stupirvi, se le discussioni in casa si protraggono e diventano interminabili. Vi arrendete? “Sul ponte sventola bandiera bianca”, la vostra. Avete fatto bene, non serve a nulla incaponirsi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Vi manca la determinazione per raggiungere il prossimo step? Potrete trovarla, stranamente, in una critica inaspettata che avete ricevuto. Prendetela come una sfida nei vostri confronti. Un piccolo sforzo, dato che il gioco vale la candela.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Potreste destreggiarvi facilmente fra impegni di lavoro e commissioni di altra natura. Addirittura non lo fate senza divertirvi. Che altro? Intriganti situazioni: rispondete con passione. Niente è impossibile con la magia della Luna in Pesci.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Avete la sensazione di non riuscire a fare quello che volete o ad essere ciò che desiderate. Colpa dei dubbi istillati dalla quadratura lunare. Non accettare un compromesso ora sarebbe come darsi la zappa sui piedi. Non potete chiedere di più.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Nel puntualizzare le responsabilità della vostra dolce metà, cercate di essere clementi. Con il sestile della Luna, potete fare a meno di litigare: generosità. Alla fine non vi importa, anche se ci perderete qualcosa. A patto che l’altro sia un po’ più felice.

Acquario. 21/1 – 19/2

Un po’ di leggerezza nelle vostre decisioni non sarebbe male. Cercate di vivere con meno ansie, specie quando si tratta del vostro conto in banca. A nulla valgono le preoccupazioni, se non a generare ulteriori tensioni che si riversano sulla coppia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Troppo prudenti per buttarvi a capofitto in una storia nata da poco. Non ascoltate la ritrosia della congiunzione lunare con Saturno, coraggio! In più di un’occasione vi potreste sentire non adeguati o non all’altezza, eppure nessuno vi giudica.