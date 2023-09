Scorpione, meglio soli che male accompagnati: l'oroscopo di oggi martedì 26 settembre

L'oroscopo di oggi martedì 26 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Fra mail, chat, social e messaggi, non avete un attimo di tregua. Per fortuna la Luna in sestile con il vostro segno vi dona riflessi pronti. Non sarebbe male ogni tanto spegnere tutti i device elettronici e tornare a come si viveva una volta.

Toro. 21/4 – 20/5

Non siete al riparo da controversie e dibattiti che non conducono a nulla di buono, per via delle quadrature lunari con Giove e Urano. Per oggi meglio non fare affidamento sulla dea bendata. La direzione scelta non è di certo la più facile.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Seguite sempre il vostro gusto personale, senza paura di ciò che pensano gli altri. Il trigono della Luna vi fa sentire davvero molto ispirati. Vi basta una capatina sul web o semplicemente sfogliare un libro: quante idee da mettere in pratica!

Cancro. 22/6 – 22/7

Cercate la verità dietro le apparenze. “Non è tutto oro quel che luccica” e “l’abito non fa il monaco”... Certo, un po’ di eleganza aiuta! Evitate preoccupazioni inutili. Meglio rimboccarsi le maniche piuttosto che piangere sul latte versato.

Leone. 23/7 – 23/8

La loquacità dell’opposizione lunare con Venere vi potrebbe portare a esprimervi con un’espressione colorita. Il partner si potrebbe offendere. Chiedete scusa con il classico biglietto o con un invito a cena. Ancora meglio, se preparata da voi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Riuscirete a spegnere un conflitto sul nascere, con una parola buona detta al momento giusto. Non lasciate troppo indietro le faccende domestiche. Le energie non sono infinite. Non accettate, almeno per ora, un lavoro extra, neppure se ben pagato.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Raccogliete il frutto di ciò che avete seminato, grazie alla perfetta consonanza fra la Luna e Marte. Qualche euro in più non sarebbe male! Scaricate la tensione accumulata con una bella sessione in palestra. Un corso di gruppo è coinvolgente.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Meglio soli che male accompagnati, anche se dover pensare contemporaneamente a più cose non è da poco. Per farlo dovete sudare sette camicie. La ricompensa tarda ad arrivare, bloccata dalla dissonanza lunare. Per adesso dovete accontentarvi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il vostro umore allegro è contagioso. In ultima analisi è importante la vostra presenza, anche là dove non avete magari troppa voglia di andare. Di fronte alla tensione sapete come sdrammatizzare: una battuta, una pacca sulla spalla, un abbraccio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Potreste cercare di intuire la strada più semplice guardandovi attorno. Non dovete avere i paraocchi, magari non è quella che vi aspettavate. Se il partner ha bisogno di rassicurazioni, anche voi non siete da meno. Serve un dialogo costruttivo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Giornata assai pesante, a causa delle bizze della Luna nei confronti di Giove, Venere e Urano. Per fortuna, se avete molte energie, ringraziate Marte. Dovete faticare, ma anche le scalate più ardue sono possibili, per merito della vostra forza di volontà.

Pesci. 20/2 – 20/3

La vostra duplice natura vi permette di assecondare ora un’inclinazione, ora un’altra. Vi giostrate con facilità anche tra due fazioni. Non sempre gli opposti si attraggono, ma nel vostro caso la regola funziona, altrimenti... che noia!