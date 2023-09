Oroscopo della settimana, nuovo inizio lavorativo per i Gemelli

Settimana un po' contemplativa questa, come l'autunno vuole. È iniziata una nuova stagione che già venerdì riserverà briose e intense sorprese per i dodici! Buona settimana a tutti!

Ariete

È la vostra prima settimana d'autunno ed eccovi immersi in un clima che tende a farvi un po' rallentare. Complice anche il vostro Marte che dall'opposizione in Bilancia non vi aiuta proprio. Se è vero che dentro di voi sentite il bisogno di affermare e affermarvi, passare oltre e avere risposte celeri sulla vostra vita sentimentale, cercate di abbracciare invece un tempo più lento che non guasterà affatto. Attenti a non dimenticare scadenze importanti...

Toro

La quadratura di Venere vi fa sentire sfiancati e stanchi di tutte queste attese davvero snervanti. Ed eccovi gestire ancora una volta le assenze di chi vorreste più vicino e delle ragioni che non quadrano con i fatti. Ci penserà Mercurio ad allietarvi dandovi un discreto senso dell'ironia e convincendovi che bisognerà agire a piccoli passi sulle cose del quotidiano, mantenendo una navigazione a vista stabile e sicura. Per i progetti o le aspirazioni a lunga scadenza ci sarà tempo...

Gemelli

Un autunno che vi aiuta a ricentrarvi e a usare la vostra meravigliosa intelligenza per analizzare meglio le situazioni e per stupire tutti con nuove mosse. Sarà stupenda la Luna di venerdì che vi ispirerà notevolmente e che vi aiuterà a trovare nuove forme di relazione che vi aiuteranno a rivivere una fase nuova della vostra vita in maniera gioiosa e intensa, e anche a sorprendere tutti con un nuovo inizio lavorativo che vi aiuterà consolidare la vostra posizione professionale. In amore stupirete anche il partner...

Cancro

Ancora continuerete a nutrire un po' convulsamente il bisogno di esprimervi e di aprirvi alla Luna. Ed eccovi alle prese con una Luna di quadratura che venerdì sarà piena in Ariete, così creando una dinamica di necessaria revisione del vostro ambito lavorativo che esigerà una grande convinzione e concentrazione in merito agli obbiettivi. Le stelle vi faranno trovare un sostegno affettivo che vi aiuterà a decidere...

Leone

A portare tutto il peso di una stasi venusiana così lunga siete stati proprio voi. Sicuramente c'è l'amore ma le condizioni non sono proprio quelle che desideravate, adesso lavorerete molto per potere ricavare il senso più importante dalle vostre relazioni ovverosia la solidità affettiva sulla quale non avete intenzione di lavorare. Il cielo vi spinge a rendervi conto che siete sulla lunghezza d'onda più seria ma ci penserà un bellissimo plenilunio di fuoco ad accendere il brio e la passione di cui sentite nostalgia...

Vergine

Mercurio nei vostri gradi comincia a essere poderoso ed efficiente al massimo. I suoi aspetti formeranno i trigoni con il generoso e positivo Giove e l'imprevedibile Urano che aspettavate come un miracolo per sbloccare alcune situazione che vi hanno fatto sentire soffocati. Ed eccovi a sperare ancora e avere anche il brio di vivere accogliendo qualcosa o qualcuno un po' fuori dai canoni con cui riuscirete a convivere con una scioltezza non usuale da parte vostra. Vi ricordo che Giove e Urano sono ancora fermi e che quindi dovrete metterci un po' di iniziativa e stimolare eventi e persone...

Bilancia

Inizia la vostra stagione e voi che siete i cardinali d'autunno avete ormai svolto il lavoro immane di preparazione, ora è il tempo del raccolto. Ed eccovi presi e compresi da una serie di eventi che osserverete senza un particolare coinvolgimento o reazione che sembra invece muoversi nel vostro inconscio e che culminerà venerdì, quando la Luna opposta darà finalmente delle risposte efficaci e piene di concretezze. Finalmente un respiro di sollievo e di grande apertura, nulla vi potrà più fermare e la vostra stagione coinciderà anche con una nuova parte della vostra vita!

Scorpione

Il vostro cielo è molto motivato e motivante e fa scattare in voi la consapevolezza che invece che aspettare i cambiamenti degli altri o delle cose sarà opportuno fare in modo di cambiare voi atteggiamento, rassegnandovi ai limiti altrui e non dando invece limite alla vostra creatività, forza e immaginazione. Anche per voi è tempo di rinascita e questa parte dell'anno è decisamente più confortevole. Forti di questo atteggiamento anche l'amore comincia a cambiare...

Sagittario

Settimana un po' stanca per voi che vi sentite inchiodati con un Giove che vi toglie forza reattiva e con un Mercurio che ne fa accadere di tutti i colori. Forza, ci penserà una bellissima Luna di Fuoco a darvi la carica giusta per affrontare questo prossimo fine settimana in maniera briosa e socievole, e a farvi riprendere smalto nelle vostre dinamiche che sembrano ammantarsi di un caldo abbraccio che riconferma le passioni di sempre, mentre qualcuno parte. Novità in arrivo per qualche componente della famiglia...

Capricorno

Le stelle vi consigliano di concentrarvi sui fatti quotidiani e provare a credere che speranze e sogni possano avere la forza di far maturare dei percorsi a cui tenete tantissimo. Eccovi pronti infatti a gestire al meglio le vostre faccende private e ad occuparvi più di voi stessi e della vostra vita, che a volte trascurate non poco. Intanto Mercurio lavorerà bene per voi e anche se non siete i più socievoli dello zodiaco eccovi pronti a gestire tutto in maniera più dinamica e scanzonata, anche grazie al fatto che il vostro Saturno è in letargo...

Acquario

Inizio settimana un po' noioso per voi che sembrate concentrarvi più su tutto ciò che serve per ordinare e dirigere le vostre faccende pratiche verso un'evoluzione più attenta. Come sempre preferite non scambiare pareri anche se questo tenderebbe un po' a isolarvi, forse scambiare un po' con qualcuno vi aiuterebbe. Mentre in amore guardate a un desiderio che volete non si avvicini troppo. Eccovi pronti a sconfiggere ansie e paure a colpi di creatività. Da venerdì torna il brio, l'azione gli amici e una grande entrata in scena da protagonisti...

Pesci

Seppure questa settimana sembra volere ancora una volta volervi far faticare un po' sulle vostre posizioni da difendere e sulle concretezze più o meno importanti che vi scaldano il cuore in amore da parte del partner, ci penserà la Luna di venerdì che si metterà a darvi obbiettivi e solidità, anche delle soddisfazioni pratiche e concrete che siete come sempre i vincitori per gentilezza ed empatia. Intanto arrivano risposte molto positive sul fronte lavoro, denaro e anche su qualche piccola questione familiare che si risolve a vostro favore...