Pesci col vento in poppa, approfittatene: l'oroscopo di oggi, mercoledì 20 settembre

L'oroscopo Barbanera di oggi, mercoledì 20 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Alcune convinzioni sono da rivedere. Sostituzioni da attuare, prima di trovarvi in difficoltà. Un vostro rallentamento, e voi sareste sorpassati. Presentate una giusta rimostranza, con chi non si è comportato affatto in maniera educata con voi.

Toro. 21/4 – 20/5

L’instabile opposizione della Luna a Urano vi tenta: farete il passo più lungo della gamba? No alle scelte eccentriche, fatte solo per apparire. Vi barcamenate bene in mezzo alle controversie. E quando c’è calma intorno, vi sentite quasi persi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Vi siete risentiti per un atteggiamento dubbioso nei vostri confronti. Invece di prendervela, cominciate a dimostrare la vostra lealtà. La motivazione con la quale portare avanti la vostra bandiera è importantissima. Vi darà forza interiore.

Cancro. 22/6 – 22/7 Non vi lascerete influenzare da niente e da nessuno. Seguite le vostre idee, senza imitare quelle degli altri. Originalità da portare avanti. Avete una marcia in più: il mondo emotivo. Anche nel mondo degli affari ci potete mettere passione. Leone. 23/7 – 23/8 Difficile trovare un comune accordo, se rimanete sulle vostre posizioni e non tentate minimamente di avvicinarvi al vostro interlocutore. Con la dissonanza lunare e il nervosismo, potrebbero andare infranti alcuni vostri sogni di gloria. Vergine. 24/8 – 22/9 Il sestile del Sole con la Luna vi porterà fortuna. Potrete risollevare le sorti di un rapporto interpersonale che rischiava di scadere nella banalità. Parlate bene anche dei vostri nemici, e sarete davvero i vincitori. Non avete bisogno di fare i gradassi. Bilancia. 23/9 – 22/10 Per sbalordire gli altri, serve molto di più di un banale trucco. La differenza tra una dedizione completa e un impegno superficiale si sente. Riorganizzate il lavoro in modo da perdere meno tempo e da non dover uscire sempre per ultimi.