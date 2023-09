Bilancia, meglio non parlare a sproposito: l'oroscopo di oggi, martedì 19 settembre

L’oroscopo di Barbanera di oggi, martedì 19 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

I dubbi ci sono, ma riuscirete a superarli, grazie all’aiuto di un amico fidato. Seguite il suo consiglio spassionato, senza voltarvi indietro. In passato potreste aver commesso un errore, ma non dovreste essere bloccati da questo nel presente.

Toro. 21/4 – 20/5

Una scelta piuttosto stravagante o una associazione improbabile vi portano fuori rotta. Siete sotto il tiro dell’opposizione lunare a Giove. Tornate sulla retta via, anche se preferireste ignorare certe etichette. Nella società esistono le regole.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Invece di criticare soltanto, dato che a parole sono tutti bravi, date il buon esempio con un comportamento morigerato e irreprensibile. Approfondite certi saperi che in futuro potrebbero rivelarsi molto utili. Dite di no alla superficialità!

Cancro. 22/6 – 22/7

Con le emozioni a fior di pelle per via della sensuale Luna in Scorpione, non vedete l’ora di passare più tempo con la persona a cui pensate sempre. Anche mentre lavorate, il pensiero, proprio come un chiodo fisso, batte sempre sullo stesso punto.

Leone. 23/7 – 23/8

Il bisogno di tenere coccole e caldi abbracci aumenta non di poco con la quadratura tra la Bianca Signora e Venere. Nessuna paura, domandare è lecito. Accontentate il partner, se vuole rinnovare gli arredi del salotto. La sua felicità è anche la vostra.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per fortuna l’appoggio lunare mitiga gli effetti dell’opposizione Sole-Nettuno, limitando la confusione e la scarsa motivazione personale. Vi sentite traditi da una persona importante, ma prima di saltare a conclusioni, chiedete un confronto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Meglio non parlare a sproposito di cose che non conoscete approfonditamente. Rischiate di prendere un granchio e di non fare bella figura. Il silenzio potrebbe proteggervi molto meglio dello sproloquio. E non vi serve a nulla fare un comizio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Giornata non troppo fortunata, per via della Luna non in buoni rapporti, né con Giove né con Venere. Dovrete superare qualche piccola delusione. Forse la vostra metà non si accorge di un vostro bisogno interiore. Provate a parlarne apertamente.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Seguite una ricetta con precisione, se volete ottenere un risultato perfetto. È vero che a voi piace improvvisare, ma per una volta non lo fate. La riuscita di un progetto non dipende solo da voi, ma quel che è certo è che potete dare una buona mano.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non perdete la giusta occasione di mettere in buona luce le vostre qualità di fronte al capo o ai colleghi. Approfittate del sestile lunare. Vi sentirete molto più realizzati, se oltre allo stipendio, porterete a casa una gran bella gratificazione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Non potete pretendere troppo dalle persone che vi stanno intorno. A causa della dissonanza lunare, il vostro metro di giudizio non è ben tarato. Gli antichi Romani dicevano: “In medio stat virtus”. Seguite questa regola, se cercate l’equilibrio.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il trigono della Luna vi guida anche in mezzo alla nebbia e alle paludi del Sole e di Nettuno che si fronteggiano. Non perdete di vista la bussola. Evadere dalla monotonia quotidiana è più semplice del previsto. Aprite un buon libro e leggete.