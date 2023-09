Pesci, conquistate il vostro tempo interiormente: l'oroscopo di oggi, domenica 17 settembre

L'oroscopo Barbanera di oggi, domenica 17 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Non sapete, se spostarvi per una domenica all’aperto, in mezzo alla natura, o restare tappati in casa a vedere la serie TV che state seguendo. Non esiste una scelta sbagliata, ma solo opportunità. «Tutte le strade portano a Roma», dice il proverbio.

Toro. 21/4 – 20/5

La presunzione potrebbe non essere un bel biglietto da visita, quando vi presentate. Occhio all’intemperanza della quadratura Venere-Giove. Meglio andarci cauti. Siate espansivi, ma nello stesso tempo non dovreste urtare i sentimenti altrui.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Mentre voi vi date alla pazza gioia, gli altri possono anche sgobbare duramente. A chi vi chiama e vi chiede aiuto, fornite una scusa plausibile. Non meritate un plauso per il vostro altruismo, ma d’altronde non potete forzarvi a fare ciò che non vi va.

Cancro. 22/6 – 22/7

Un atteggiamento passivo, o peggio ancora da vittime, non può aiutarvi a superare una piccola crisi in amore. Forza, reagite positivamente! Mettete il vostro impegno in tutto quello che fate. Anche il pranzo domenicale è una bella sfida.

Leone. 23/7 – 23/8

I single non vedranno l’ora di trovare una persona che li comprenda e li guidi verso una relazione vera per via della dissonanza Venere-Giove. Non si ottiene la completezza in poco tempo. Per costruire qualcosa di stabile, occorre più tempo.

Vergine. 24/8 – 22/9

I limiti ci sono, ma nessuno ve li ha imposti. Potrete superarli tutte le volte che vorrete, se vi ci dedicherete con tutta la forza di volontà. Non si partecipa a una maratona con un allenamento di qualche giorno. Applicatevi con costanza.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Giornata molto più rilassante della precedente, grazie ai buoni rapporti fra la Luna ancora nel vostro segno e Venere nell’amico Leone. Nella coppia la pace sarà foriera di un impegno reciproco al bene comune. Intanto uscite a festeggiare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un comportamento non proprio altruista potrebbe portarvi a prendere le distanze da una persona. Prima però vagliate bene tutti i pro e i contro. Volevate trascorrere mezz’ora in santa pace, quand’ecco il rompiscatole di turno che vi importuna.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con qualche telefonata ad hoc e pochi messaggi sui social, riuscite in quattro e quattr’otto a organizzare una rimpatriata in grande stile. Ognuno metterà qualcosa da mangiare, ma tutti dovranno portare la voglia di stare insieme in allegria.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le regole del gioco sono sempre le solite e anche se vorreste cambiarle, non potete assolutamente farlo. Tanto vale mettersi il cuore in pace! A causa della dissonanza lunare, non avete proprio voglia di sparecchiare: purtroppo tocca proprio a voi

Acquario. 21/1 – 19/2

La libertà e la spensieratezza della Luna in Bilancia vi fanno proprio bene. A volte siete troppo rigidi, anche se magari non ve ne accorgete. Non usate due pesi e due misure. Con voi accondiscendenti, ma con gli altri... che rimproveri pungenti!

Pesci. 20/2 – 20/3

Conquistate il vostro tempo interiormente. Non vi occorre un lavoro aggiuntivo, ma un’occupazione che vi conceda periodi di assoluta libertà. La noia sarà l’ultimo dei problemi. Fra letture interessanti e film da vedere in compagnia, le ore volano.