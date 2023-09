Oroscopo della settimana, gli Acquario tornano a essere il segno della libertà

Una settimana che si proietta tutta verso un week end che annuncia un autunno più pacifico e meno caotico, ultimi giorni di confusione per andare incontro poi alla regola riflessiva ed esistenzialista del Cardinale d'autunno: la Bilancia che inaugura una nuova stagione.

Ariete: questa è la settimana che vedrà non solo il vostro astro tutelare Marte in opposizione, ma anche il Sole, che scaricherà un po' le vostre energie, eppure non è un transito così duro e pesante, poiché la configurazione vuole solo suggerire cosa veramente volete e come ottenerlo, stabilire gli obbiettivi ancora distanti, quelli perseguibili, e sopratutto quali sono i rapporti da coltivare e quelli su cui mettere definitivamente la parola fine.

Toro: anche per voi il Sole cambia configurazione, ed ecco che il trigono che vi ha sostenuti con energia vitale e propositiva, si spegne, ma non è affatto una brutta notizia visto che smetterà di sovraccaricare quel Giove e quell'Urano davvero molto stancanti e portatori di un accavallarsi di eventi che vi hanno davvero messo alla prova, si traduce insomma come un aspetto di calma e di maggiore centratura, potrete avere modo di affrontare le cose una alla volta e di gestire meglio e capillarmente ogni rapporto.

Gemelli: che meraviglia vedere il Sole illuminare i vostri gradi con una benevola energia di trigono, ed eccovi di nuovo pronti in pista a fare del vostro sociale una vera e propria esaltazione del vostro spirito di relazione, è come se foste finalmente riusciti a superare l' oscuro dubbio che nutrivate da parecchio tempo, su come muovervi o cosa fare, ed ecco finalmente lo sblocco che si porta via reiterazioni inutili e dinamiche poco soddisfacenti.

Cancro: questa fine stagione per voi è una specie di fine anno , visto che siete i cardinali d'estate, dovrete cedere all' avvicendarsi del cardinale d'inverno, ovvero la Bilancia, appena il Sole entrerà nei gradi del vostro segno di quadratura ecco che finirà una stagione caotica che vi ha dato tanto ma che spingerà a contrarvi a chiudere un po' le vostre chele e a farvi rendere conto che avete dato il possibile, ma adesso la Luna che vi appartiene vi chiederà maggiore intimità, riflessione e a volte una minore manifestazione emotiva, i rapporti andranno coltivati in maniera più intima, più privata.

Leone: bellissimo il passaggio del vostro astro che illumina i gradi della Bilancia inaugurando una nuova stagione : l' autunno, ed eccovi prendere le mosse per un fare decisamente più compassato, riflessivo e volto ad aggiustare le vostre relazioni, la comunicazione e la vostra immagine sociale e professionale, ecco che dopo esservi concentrati non poco su una bella Venere che ha aperto maggiormente il dialogo in amore evidenziandone punti di forza e di debolezza, vi proietterete verso qualcosa di più ampio, e di maggiormente proficuo a livello sociale.

Vergine: a voi il compito di chiudere l' estate, e mettere da parte il tesoro che tutta quella luce vi ha regalato, eppure mai come quest anno il cielo chiude la stagione in maniera così caotica, sopratutto opponendosi a Nettuno e facendovi vacillare e facendovi sentire confusi, forse per un rigurgito di nostalgia, che però ha il compito di farvi capire che lasciare andare è la strada che vi condurrà verso la liberazione da tutto ciò che non vi serve più o che avete finalmente capito essere un impedimento piuttosto che un vantaggio.

Bilancia: finalmente sta per iniziare la vostra stagione, incoronati dal Sole questo week end come i Cardinali d' Autunno ecco che vi sentirete meglio e pieni di vita, mentre tutta la settimana vi barcamenerete con le tentazioni e le pungolature di un Marte che agisce in maniera provocatoria, ma come un sornione disturbatore che procura seduzioni improbabili e preludio di vittorie che il Sole vi paleserà facendovi comprendere che è cambiata una stagione della vostra vita.

Scorpione: è l'ultima settimana di quest' estate su cui potete contare sul Sole che per questo periodo vi arricchisce di proposte e vi prepara ad un nuovo viaggio della vostra vita verso qualcosa di nuovo sopratutto al lavoro, mentre il week end vi aiuterà a fare si che la vostra concentrazione emotiva ed interiore pulisca letteralmente le macchie del passato, stabilendo quindi che la catarsi a cui vi sottoponete periodicamente per natura zodiacale avrà ancora una volta fatto piazza pulita.

Sagittario: una settimana ancora caotica per voi in cui però avrete la sicurezza che alcune beghe sono e saranno a scadenza, quindi consapevoli che qualcosa sta per cambiare sarete disposti a fare un ultimo sforzo, che già nel week end vi porterà una nuova energia e vi darà modo di riuscire a comprendere che forse c'era solo bisogno di pacificazione con voi stessi, ed eccovi pronti a partire, per rivalutare il tutto e per rimettere i binari della vostra vita in sesto ed in piena attività.

Capricorno: sfruttate bene il periodo di questa settimana fino a venerdì quando vi sarà consentito di portare a termine tantissime cose che hanno a che fare con i vostri progetti ed obbiettivi, creare accordi e scegliere le persone giuste di cui fidarvi, dal week end invece andrete un po' in immersione poiché il Sole inizierà la quadratura e farà in modo di scavare dentro di voi in maniera sistematica e costante, dandovi modo di approfondire tematiche emotive sospese che hanno a che fare con sentimenti e progettualità sul futuro costruttivo di una relazione.

Acquario: è l' ultima settimana d' estate, stagione che per natura non amate troppo, questa è stata in particolare condizionata da un certo senso di obbligo se non costrizione a fare cose e ad occuparvi di incombenze di cui avreste anche volentieri fatto a meno, ed ecco che si riconferma la vostra passione per qualcosa di importante da sabato, che riaccende con un trionfale Sole in trigono il vostro estro e la vostra creatività, indipendente e slegata da fattori costrittivi, adesso mettete da parte tutte le scartoffie, le cose noiose e completatene quanto più possibile entro sabato, poi tornate ad essere il segno della libertà che con qualche grado in meno di temperatura esterna, si esprime molto ma molto di più.

Pesci: è la settimana in cui il Sole smette di derubarvi di energie e di fare si che il vostro costante scontro con la realtà non sia sempre un confronto spossante, vi riprenderete meglio i vostri sentimenti e voi stessi e farete di tutto per stanare in questa ultima settimana di tribolazione le problematiche che agiscono sui vostri rapporti sentimentali e familiari escludendo elementi di disturbo e cause esterne che non fanno sicuramente bene alla vostra intimità.