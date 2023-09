L'oroscopo di Mercurio, grandi responsabilità in arrivo per i Vergine

Bentornato diretto Mercurio! Finalmente la comunicazione migliora, gli scambi e le trattative diventano possibili e bilanciate, l'accordo tra le parti diventa trattabile, ma iniziano di nuovo doveri cadenze ed impegni...

Ariete

La riattivazione del pianeta per voi rappresenta fondamentalmente una maggiore facilità a gestire questioni diplomatiche e burocratiche che di solito vi annoiano non poco e per le quali non vi sentite normalmente portati. Il cielo provvede a darvi una serie di incentivi e di condizioni migliorate e finalmente vi dedicherete un po' a voi stessi al vostro benessere ed anche a cure fisiche...

Toro

Meno male che Mercurio torna dalla vostra parte e vi aiuta a riprendere sorriso ironia e comunicazione con persone che avete intorno, anche una possibile strada che sembra darvi liberazioni da incombenze che gravavano troppo su di voi, anche con un pizzico di furberia riuscirete a svicolare anche stavolta. Curate meglio i rapporti a cui tenete ora potete farlo…

Gemelli

Il vostro pianeta vi aiuta a pensare un po' meglio ai "piccoli". Piccoli cosa? Ai dettagli, ai piccoli gesti d'affetto, alle esigenze di un quotidiano che non volete più vi schiacci ed anche e sopratutto ai piccoli a casa, ai figli alla famiglia e a tutti quelli che hanno bisogno di voi, e della vostra brillante intelligenza. Mercurio è il vostro pianeta e vi fa dirigere verso qualcosa di importante per voi, partendo dal vostro intimo quotidiano...

Cancro

Finalmente Mercurio vi ridona la capacità di ascolto, che unita alla vostra dolcezza sembra darvi finalmente la possibilità di comprendere veramente ciò che il partner e la famiglia hanno cercato di spiegarvi da un po' di tempo. Adesso unendo tutto al sentimento sarà il caso di recuperare qualche rapporto un po' provato dai vostri moti fluttuanti emozionali...

Leone

E finalmente si ripensa in maniera pratica e concreta, dando spazio a idee e prospettive che vi serviranno a gestire e fare funzionare in maniera diversa le risorse e le vostre possibilità di azione. È arrivato il momento di creare anche un piano economico e accordarsi con il partner per capire cosa potete concretamente fare per realizzare i sogni di benessere che coltivate per voi e la famiglia...

Vergine

È proprio da voi che Mercurio riparte, baciato peraltro dalla luce di una nuova Luna che si forma nei vostri gradi. Avrete grandi responsabilità di fronte a tutti: partire, ripartire, aggiustare e fare in modo di recuperare tanto di voi stessi. Ed ecco la possibilità di farlo, oggi segna un risveglio importantissimo per voi, empatizzate questa possibilità e risorgete!

Bilancia

Mercurio si risveglia per voi per sedare paure e sospetti, sogni e delusioni che temete che il furbo pianeta dell'intelligenza vi aiuterà a comprendere che finalmente sono termiti i tempi di attesa e che le risposte positive per cui avete lungamente lottato stanno per arrivare, festeggiate questa riattivazione, che prima spegnerà le ansie, e poi passerà nei vostri gradi come mezzo intelligente da usare, comunicare e vivere di nuove relazioni...

Scorpione

Finalmente buone notizie per voi, mancavano da un po' decisamente. Ed ecco arrivare nuove dialettiche al lavoro, e nuove notizie positive che vi faranno stare bene e vi aiuteranno a gestire meglio tutto, il vostro animo pare rinfrancarsi ed anche emotivamente sembrate più pronti ed abili a vedere le cose in positivo, è un ottimo spirito per iniziare questo autunno davvero importante per voi che si porta via un passato per consentirvi di vivere, ed il nunzio olimpico non si smentisce come portatore di notizie...

Sagittario

Inizia per voi una nuova attivazione in cui dovrete un po' mettervi nei panni di qualcun altro per capire voi stessi e le vostre esigenze, il vostro cielo sembra potere darvi riscontro se pazienterete ed aspetterete che i tempi delle cose abbiano lo sviluppo che serve. Durerà poco questa fase proprio perché Mercurio per adesso si riattiva, in quadratura, poi diventa amico nel giro di poco. Quindi forza un ultimo sforzo per comprendere...

Capricorno

Una riattivazione quanto mai fortunata per voi che non aspettavate altro per concludere finalmente alcune situazioni che credevate in sospeso da molto... troppo tempo per i vostri tempi di attesa. Siete stati un esempio di forza e di resistenza e adesso potete utilizzare al meglio il messaggero olimpico per comunicare, accordarvi, capire e dialogare a tutti i livelli, bene, non vi resta che operare...

Acquario

Finalmente potete sfoderare il meglio di voi, ovvero la vostra geniale intelligenza, e la riattivazione di Mercurio vi permetterà di ricaricarvi e agire su alcune cose amministrative delicate che probabilmente riguardano voi o una persona in famiglia che ha bisogno della vostra mossa da scacco matto per porre fine ad una problematica. Ed eccovi pronti a ripartire e a macchinare mille nuove idee con cui stupirete l'intero zodiaco...

Pesci

Se da un lato la riattivazione di Mercurio è in opposizione e vi aiuta a focalizzare bene il problema che saprete risolvere per mettervi di nuovo sulla stessa frequenza della persona che amate è vero che la stessa posizione vi rende assolutamente percettivi più che mai, e vi aiuterà anche a scovare una serie di persone che non sono proprio amiche e che potrebbero approfittare di voi, ma questo aspetto farà cadere le maschere fortunatamente per voi...