Bilancia, non diffondete pettegolezzi: l'oroscopo di oggi, venerdì 15 settembre

Oroscopo Barbanera di oggi, venerdì 15 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Giocate la vostra partita senza parlare troppo. Rischiereste di far trapelare qualcosa delle vostre intenzioni: meglio usare l’effetto sorpresa. Ripreso il controllo della situazione, vi apprestate a definire dettagli non essenziali, ma importanti.

Toro. 21/4 – 20/5

Traete vantaggio da un piccolo particolare che farà la differenza. Complice il trigono Luna-Urano, il vostro look è originale e impeccabile. In questo periodo potete davvero permettervi di far battere un po’ più forte il vostro cuore. Perché no?

Gemelli. 21/5 – 21/6

Invece di preoccuparvi, fareste meglio a occuparvi concretamente di qualcosa. Per via della dissonanza lunare, potreste essere un po’ fumosi. La concretezza e il senso pratico mancano. Forse sarebbe meglio chiedere aiuto a un amico fedele.

Cancro. 22/6 – 22/7

Grazie a uno scambio equo e virtuoso, farete circolare una buona energia che tornerà a voi moltiplicata. Quando pagate, fatelo coscientemente. Piccole avventure cancellano dalla vostra giornata ogni traccia di monotonia. Siatene più che certi.

Leone. 23/7 – 23/8

Alcune consuetudini potrebbero apparirvi banali, ma non lo sono. Non date mai nulla per scontato, soprattutto nella coppia. Siate presenti. Nel campo degli affari potreste vagliare altre prospettive, ma solo se giungono da direzioni fidate.

Vergine. 24/8 – 22/9

Avete bisogno di relax e di armonia, come vi consiglia la congiunzione Sole-Luna. Magari evitate, se potete, il traffico nelle ore di punta. La fantasia non manca. Usatela in cucina, per esempio, per portare in tavola piatti sani, ma gustosi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non diffondete pettegolezzi neanche per scherzo. Se il diretto interessato lo venisse un giorno a sapere, non ci fareste una gran bella figura. Il partner vi chiede di accompagnarlo a fare shopping. Fategli un favore e accettate senza lamentarvi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’appoggio necessario da parte dei colleghi e della Bianca Signora in sestile non manca. Anche se state intraprendendo qualcosa di difficile, ce la farete. Non dovete pregare in ginocchio. Vi basterà semplicemente esporre il vostro personale punto di vista.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non avete fatto spese accorte e forse avete scialacquato più di quanto preventivato. Pazienza, l’importante è che il conto finale... torni! Distrazioni in corso per via della quadratura lunare, ma questo momento sta già quasi per finire.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’energia intrigante del trigono Luna-Plutone è dalla vostra parte, perciò non avete scuse e non potete tirarvi indietro di fronte a un incarico. Accettate ciò che il capo vi propone, a patto però che vi ritorni qualcosa in termini di pecunia.

Acquario. 21/1 – 19/2

Avere a disposizione un luogo appartato e silenzioso, in cui meditare, riflettere ed essere padroni del vostro tempo, sarebbe davvero l’ideale. Un po’ di musica, luci soffuse, essenze profumate: fate in modo che tutto sia perfetto per stare bene.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’opposizione lunare con Nettuno vi fa sognare a occhi aperti, ma fareste meglio a svegliarvi. Il parchimetro scade e voi rischiate una multa! Chi amate vi fa notare che siete piuttosto confusi. Non date in escandescenze, ma avviate un dialogo.