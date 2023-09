Scorpione, non lamentatevi per le mancanze. L'oroscopo di oggi, giovedì 14 settembre

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non lamentatevi per le mancanze. Complice la Bianca Signora nella metodica Vergine, vi basterà utilizzare un po’ di costanza per attuare dei miglioramenti. Anche se non vivete ancora nella casa dei vostri sogni, potete renderla confortevole. Un bel tappeto?

Sagittario. 23/11 – 21/12

Per oggi la vostra fiducia potrebbe essere messa a dura prova dalla lentezza della Luna in Vergine. Rallentamenti burocratici a non finire. Alcuni nodi vengono al pettine. Non è una cosa cattiva, dato che potrete scioglierli quanto prima.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per avere più opportunità nel mondo del lavoro, potreste pensare a un corso di formazione che vi rilascerebbe punti o crediti importanti. Nessuno vi regala niente per nulla, ma qualche sacrificio vi aprirà quanto prima più di una porta.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con un po’ di olio di gomito, anche il piombo più scuro potrà brillare. Certo, difficilmente lo trasformerete in oro, ma avrà migliore parvenza. Il partner forse non nota subito alcune vostre piccole attenzioni. Non desistete, ci vuole pazienza.

Pesci. 20/2 – 20/3

Tenete testa all’opposizione lunare, con la vostra duplice natura. Se utilizzate le energie, riuscirete a consegnare in tempo un progetto di lavoro. In questo momento di certo non vi aspettavate un arrivo improvviso del parentado. Fate buon viso...