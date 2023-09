Luna Nuova e Mercurio influenzano l'oroscopo, lo Scorpione tira un sospiro di sollievo

Il Sole e la Luna si ricongiungono al ventiduesimo grado del segno della Vergine, ed è fondendosi come i due “Luminari", ovvero i portatori di luce nel cielo, diurno e notturno, un po' come Apollo e Diana che sovrintendevano al dominio della volta celeste, uno durante il dì l'altra nelle ore notturne, la fusione dei due fratelli mitologici gemelli comportava una voglia di rinascita poiché il significato della luce nel cosmo come in astrologia è quello della vita che riprende forma, forza e vigore.

Tutte le volte che nel cielo si compone questa congiunzione viene chiamata “Luna Nuova". Formandosi in Vergine a supervisionare l'operato di Apollo e Diana tocca di diritto a Mercurio, padrone dell' area astrologica in cui si forma, e facendo da timone accade un piccolo miracolo nel cielo che sembra un bellissimo augurio:

Dopo ben tre settimane di moto retrogrado ecco che Mercurio si riattiva con la Luna Nuova, facendo si che la Vergine metodica e programmatica incaselli razionalmente ed in maniera organizzata i pensieri e le condizioni di azioni e sviluppi, il cielo vuole insomma dare un segnale di risveglio di coscienza e di grandissima ripresa in questo mese di Settembre , mese di inizio dopo la pausa estiva di impegni ed attività, buona Luna Nuova a tutti! Chi saranno i più toccati ? Ovviamente i segni dello stesso elemento in cui si forma questo aspetto i Terra! E prima tra tutti ovviamente la Vergine.

VERGINE che accoglie questa ripresa delle energie con un pianeta guida che si risveglia nello stesso istante, è come se ” l' olimpo giovane “ si risvegliasse, e vi parlasse in maniera immediata, stabilendo le urgenze e le scadenze prioritarie per voi, il vostro approccio a tutto sembra mutare e finalmente dopo attese e stasi trovate tutto ciò che vi serve per ripartire con in mano gli strumenti che vi aiuteranno a cambiare la realtà come stanno più duramente lottando il

CAPRICORNO che con tenacia sfrutta anche i transiti negativi come una sfida che vuole vincere, ora che ha chiarito la propria vita sentimentale non gli rimane che concentrarsi su quei progetti su cui si affanna da un anno e mezzo almeno ed avendo anche sopportato ritardi e defezione finalmente potrà contare sulle persone giuste a differenza del toro

TORO subisce il fatto che si è affidato con troppa faciloneria a referenti non proprio affidabili e che adesso dovrà correre ai ripari, viene da un periodo di affollamento di problematiche che tutte insieme è difficile dipanare, ma sicuramente l'augurio di questa configurazione è quello di trovare la strada giusta e di tornare diplomaticamente a riavere le intese preziose che la baldanzosità di Giove e gli Uragani imprevedibili di Urano hanno un po' squassato nel suo panorama

SCORPIONE tira un bel sospiro di sollievo visto che tutto sembra preludio di nuovo, dopo essere stato uno dei segni zodiacali maggiormente messo in difficoltà dagli astri, adesso potrà gioire poiché si parla di incarichi nuovi e di prospettive che si migliorano, mentre in amore amici e condizioni aiuteranno presto a trovare la persona giusta e sopratutto il lungo lavoro interiore sembra essere completato, bravi!

CANCRO recuperate moltissimo del senso pratico e abbandonando mai i sogni ma finalmente le utopie riuscirete a fare meglio e bene le cose che avevate in mente anche se ad un volume ridimensionato e pregno di grande oggettività, il vostro animo sentimentale finalmente trova lo spazio per essere meno irrequieti e dedicarvi più al partner ed agli affetti familiari.

GEMELLI e SAGITTARIO invece riceveranno questa configurazione in aspetto di quadratura, che rappresenta un' energia di blocco e di limite, quindi i primi troveranno che alcune idee che si erano fatti su alcune persone saranno da rivedere tramite la chiarezza degli astri e la riattivata cognizione di Mercurio loro pianeta anch' esso, ma troveranno più divertente e creativo innovare l' area lavorativa con nuove idee, e rituffarsi nelle mondanità, mentre i centauri zodiacali dovranno ricomporre molte faccende e non sarà molto semplice visto che dovranno impegnarsi sicuramente in ambito familiare, con le diverse esigenze dei figli, in ambito professionale dove traditi da Giove occorre investire e riformare le finanze, e nelle passioni che sembrano trascurate da tempo, ma i punti primari degli astri si stanno risvegliando per cui troverete il modo.

PESCI riceverete in regime di opposizione questa chiarezza di Luna Nuova ed eccovi pronti a gestire le faccende in maniera abbastanza veloce e diretta poiché l' angolo di opposizione rende impossibile celare quali siano le problematiche e i punti critici sui quali intervenire, chiarezza dunque sopratutto motivata dalle vostre ragione, poiché reagirete, grazie a Saturno e Nettuno nei vostri gradi le ragioni oggettive del primo e quelle emozionali del secondo vorranno farvi prendere posizione rispetto al partner o rispetto a qualunque cosa vi sottragga tempo ed energie.

ARIETE e BILANCIA sembrano un po' fuori dai giochi ma in due maniere diverse essendo il primo dotato di un potere autocrate di ripresa dettato dalla sua volontà di vivere e riesplodere sempre, si ritroverà quindi a decidere di andare avanti in tutti i suoi intenti senza smettere di crederci nonostante le garanzie o i segnali che avrebbe gradito ricevere tardano ancora ad arrivare. Mentre i secondi stanno valutando che è ora di un risveglio e sentono dentro di loro una nuova tensione come se fossero certi che qualcosa sta per cambiare per sempre ma che non si attiva ancora come una vita sentimentale che ha si tutte le potenzialità ma che necessita di qualche promessa ed investimento in più.

ACQUARIO per voi che siete stati abilissimi a comprendere quanto sia importante un momento di ritiro per ricaricare le energie, accadrà che vi sentite meglio rinvigoriti e pronti ad affrontare le nuove vicissitudini del prossimo futuro che tra poco vi chiederà tanto e vi rimetterà al centro dell'attenzione.