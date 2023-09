Toro, non è il momento di ribellarsi: l'oroscopo di oggi, martedì 12 settembre

Oroscopo Barbanera di oggi martedì 12 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Vi potete prendere un impegno, anche gravoso, a patto che lo viviate come un gioco e una sfida, e non come una punizione nei vostri confronti. Con la Luna in Leone anche voi sarete più ruggenti. Non temete il confronto con colleghi o rivali.

Toro. 21/4 – 20/5

Ribellarsi contro una qualsivoglia autorità potrebbe non essere proprio la mossa più azzeccata da fare. Occhio alle quadrature lunari a Giove e Urano! Anche se avete comperato l’ultimo smartphone alla moda, non è bene ostentare. Ci vuole morigeratezza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Se avete voglia di comunicare con gli altri, non affidatevi soltanto ai social. Meglio poter contare su amicizie durature, da coltivare con cura. Anche se avete un po’ d’ansia, il colloquio di lavoro o il test che avete preparato andrà come sperato.

Cancro. 22/6 – 22/7

Le emozioni che avete provato vi hanno illuminato e vi hanno segnato interiormente? Anche quando si affievoliranno saranno comunque indelebili. I momenti di perfetta concordia con il partner non possono durare per sempre: costruite insieme il futuro.

Leone. 23/7 – 23/8

L’umore è un po’ instabile, per via della Luna in dissonanza con Giove e Urano. Non contate troppo sulla fortuna e non siate imprudenti. Non fatevi irretire dalle quisquilie. Qualcosa non quadra, è vero, ma non è necessario puntualizzarlo.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’energia non è al massimo. Evitate di prendere ulteriori carichi sulle spalle e, se necessario, inventate una scusa più che plausibile. Cercate di essere più convincenti. Le vostre idee sono buone, ma occorrono solide argomentazioni.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con un pizzico di forza di volontà, potrete realizzare i vostri sogni. Grazie all’appoggio lunare, riconoscete facilmente la verità e la menzogna. Volete essere originali? Seguite allora ciò che vi piace, piuttosto che le mode bizzarre e passeggere.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Ringraziate chi vi ha aiutato a trarvi d’impaccio, perché le angherie della Luna forse non vi hanno permesso di ponderare prima le cose con calma. Se siete a dieta, è dura resistere davanti a una fetta di dolce. Un piccolo sgarro... che non si ripeta!

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’ispirazione non manca, con il trigono della Bianca Signora. Non occorre riflettere troppo. Allenate la mente in modo da essere aperti alle novità. Condividete il vostro punto di vista senza trincerarvi dietro a una ideologia. Comprensione per tutti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Riorganizzate la vostra attività, magari mettendo da parte tutti i timori di non farcela. Perché ascoltare gli uccellacci del malaugurio? Non tutti meritano la vostra attenzione. Dovete essere voi a stabilire e a dare la giusta direzione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Difficile montare senza aiuto l’ultimo mobile in kit. Mentre vi perdete fra le istruzioni incomprensibili, suonano alla porta. Scocciatori in arrivo? Abbandonate un po’ di orgoglio e abbiate il coraggio di chiedere una mano. A volte è necessario.

Pesci. 20/2 – 20/3

I vicini alzano il volume della musica, proprio quando avete più bisogno di silenzio e di concentrazione, ma vi dispiace fare i guastafeste. Non potete accettare tutte le condizioni che vi vengono proposte. D’altronde avete le vostre necessità.