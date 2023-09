Vergine, con il partner c’è una bella intesa: l'oroscopo di oggi, domenica 10 settembre

L'oroscopo Barbanera di oggi, domenica 10 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Anche se i manicaretti preparati con impegno non risultano perfetti, nessuno vi giudicherà negativamente, anzi, vi faranno i complimenti. Dovreste essere meno puntigliosi con voi stessi, e considerare la dedizione, non solo il risultato.

Toro. 21/4 – 20/5

Disposti a farvi in quattro per gli amici, grazie al sestile lunare con Urano. Non vi manca né l’energia né l’iniziativa. Volete dire di sì a tutti. Tutto funziona a meraviglia, anche perché siete voi a regolare i dettagli. Vi meritate un applauso.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La domenica vi servirà per stabilizzare l’umore e sentirvi di nuovo belli pimpanti. Perché non approfittate del tempo libero per cambiare aria? Una scelta poco azzeccata potrebbe farvi perdere qualche punto. Ma d’altronde sbaglia chi prova ad agire.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con la bussola che indica il Nord, di certo non sbaglierete strada e guiderete tutti verso un bel posto dove trascorrere momenti sereni. Affidatevi alle sensazioni. Vi basta un’occhiata per capire, e la prima impressione è quella giusta.

Leone. 23/7 – 23/8

Se oggi non sarete forse proprio al top della forma, vi rifarete con una serata impetuosa, per merito dell’arrivo della Luna in casa vostra. Eccovi ritrovare in un istante tutto il coraggio che avevate messo in un cassetto. Niente paura!

Vergine. 24/8 – 22/9

Con il partner c’è una bella intesa e non occorrono troppe parole, a meno che non vogliate puntualizzare alcune cose, ma senza fargliele pesare. Mano nella mano è più bello passeggiare anche nel solito parco cittadino. Lo sguardo crea la realtà.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Qualcuno apporta dei cambiamenti dell’ultimo minuto, che proprio non ce la fate a tollerare. Senza dare in escandescenze, dite ciò che pensate. Non realizzate subito tutto al primo colpo. Vi ci vuole un po’ di tempo, se la mente è un po’ stanca.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Riuscirete a mettere in pratica quello che immaginate, con lo zampino della Bianca Signora che ancora vi dà manforte. Sogni nel cassetto da rispolverare. Superate l’attaccamento alle cose: alcune vanno, altre vengono, ma voi siete sempre gli stessi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Anche se il pranzo al ristorante è costato qualcosa in più di quanto avevate previsto, non ve la prendete con il cameriere che ha fatto il conto. Concedetevi tutto il tempo necessario per organizzarvi. Condividete le cose belle, anche sui social.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Occhio al temperamento forse un po’ troppo temerario, per via dell’opposizione lunare con Plutone. Certe esternazioni vi fanno sobbalzare. La tolleranza non è mai troppa, soprattutto quando dovete condividere i vostri spazi con qualcuno.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se la vitalità è in lieve calo, cambiate un po’ la vostra dieta integrandola con cibi freschi, biologici e genuini. Vi sentirete presto meglio. Preziosi momenti in cui potete esprimere il vostro pensiero, senza paura di alcun giudizio negativo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il trigono della Luna con Nettuno vi spinge a diventare più popolari. Ma se a voi non importa troppo, continuate ad essere originali e creativi. Decidete all’ultimo minuto per una gita fuori città. Le cose da vedere sono molte, anche vicino a voi.