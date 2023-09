L'oroscopo di Urano, per Ariete e Scorpione si chiude un periodo tormentato che dura da 5 anni

Urano è il pianeta della forza di decisione, dei cambiamenti repentini ed epocali, pianeta originale, innovativo che ha a che fare con il futuro e i cambiamenti di costume sociali, pianeta del segno dell'Acquario a cui conferisce unicità e talenti fuori dal comune, è un pianeta generazionale importantissimo i cui transiti sembrano incidere parecchio sull'andamento delle direzioni della vita e dei cambi di rotta necessari... Dal 20 agosto 2023 Urano si unisce alla schiera dei pianeti retrogradi, tutti tranne Marte, e chiaramente Sole e Luna che per criteri di osservazione di base retrogradi non possono essere per assunto, questa forte compagnie planetaria in retrogradazione dà certamente un senso generale di rallentamento, e di perdita di sicurezze di prospettive, obbliga i soggetti più sensibili a guardare indietro e a valutare attentamente quali sono i percorsi che hanno portato alla situazione attuale... Come se la caveranno i dodici con la frequenza uraniana retrograda? Ve lo racconto.

Ariete

È un Urano di seconda casa ideale nel vostro caso, il che dovrebbe fermare le emorragie di eventi sconclusionati che da ben cinque anni circa vi tormentano, e vi obbligherà a riflettere su tante decisioni economiche, carrieristiche e pratiche che non avete preso o rimandato aspettando condizioni migliori. Adesso urge fare una revisione del tutto e pianificare da qui a gennaio 2024 , ovvero per tutta la durata del transito retrogrado cosa è bene riattivare nella vostra vita al fine migliorativo...

Toro

È nel vostro segno e si rende retrogrado, non è proprio il massimo, ma partendo dal fatto che i valori uraniani e quelli taurini sono di per sè incompatibili, si apre per voi un periodo finestra che sembra porre fine ad una serie di attività in perdita ed imprevisti che vi sono già costati parecchio, eccovi alle prese con delle nuove definizioni della vostra vita e delle vostra occupazioni che possono subire rallentamenti, fermi, oppure produrre gli incontri giusti e delle angolazioni che possono favorire strade e cambiamenti che non vedevate dalla solita prospettiva...

Gemelli

Con il fatto che diventa retrogrado il logorio di ricerca identitaria della vostra esistenza e della vostra realtà relazionale che dura da molto sembra trovare requie, e decidere che si può anche essere inconsapevolmente ignari di alcuni massimi sistemi che forse vi è costato troppa fatica mentale inquadrare ed analizzare negli ultimi anni. Il cielo propone quindi una fuga verso qualcosa di più libero, di meno pensieroso, di più fluido, senza avvertire la costante esigenza di processare ogni tipo di passaggio esistenziale e relazionale...

Cancro

Urano è stato amico in questi anni facendovi vivere una serie di eventi che hanno di molto cambiato la vostra vita in tantissimi termini: logistici, economici e legali. Il vostro panorama ha subìto anche forzatamente delle evoluzioni importantissime che hanno determinato però una grande emancipazione pratica e liberazione delle vostre scelte sentimentali, la sua retrogradazione vi obbliga a riflettere su quanto adesso di tutte queste variazioni volete tenere con voi o meno, è un momento in cui potrete progettare con calma senza l'ansia del tempo e delle scadenze, e se qualcosa che comunque avete ottenuto non vi fa del tutto felici siete ancora in tempo a cambiarla...

Leone

Un po' di tregua vista che dalla pesante distanza di quadratura da cui si pone il pianeta in Toro vi ha letteralmente sconvolto i piani e vi ha obbligato a non rispettare ordini costituiti o tempi di maturazione, tutto molto veloce e tantissimi eventi che vi hanno messo alla prova nel quotidiano, ed eccovi un po' meno tesi più leggeri e pronti a pianificare dell' altro, la convinzione che il classico piano B forse sia da coltivare in sordina e lontano dalle curiosità altrui potrebbe essere una delle direttive di questa retrogradazione, molti di voi potrebbero anche valutare un cambio di direzione radicale nel lavoro e nell' amore...

Vergine

Le sollecitazioni del pianeta a voi fortemente compatibile vi hanno inseguito per molto tempo rendendo li ultimi cinque anni densissimi di cambiamenti e di trasformazioni forse un po' troppo veloce per il vostro senso di linearità mentale, il vostro cielo rallenta e vi da modo di riorganizzare alcune condizioni professionali ed accordi che sembrano essersi molto complicati, il tempo sembrerà farvi un favore, e vi aiuterà a mettere in scacco una serie di cose che incombono da tempo, la tattica diventa un must , mentre il senso pratico diminuisce e siete più permeabili ai sentimenti...

Bilancia

Il pianeta vi ha un po' snobbato, rallentando negli ultimi anni le vostre vicissitudini, e facendovi sentire sospesi in un limbo di non concretizzazione di alcune faccende e sentimenti, mentre complicava sempre più tutto ciò che è burocratico ed amministrativo, costringendovi a farvi in quattro per ovviare a tantissime incombenze familiari di cui vi siete fatti carico, ed ecco che la fretta di Urano si placa e che adesso diventerà un periodo di serena attesa per tutto ciò da cui aspettate degli sviluppi, mentre rifletterete sulla vostra vita cercando qualcosa di più per voi e per la vostra vita anche nei sentimenti...

Scorpione

È da cinque anni che è in opposizione e voi sapete benissimo quanto è stato logorante, il vostro cielo invoca una serie di liberazione di leggerezze, e sembra che il fermo dato dalla sua retrogradazione tenda a mettere un fermo allo spietato logorio che questo Urano in opposizione in Toro ha scatenato in voi, si tira un sospiro di sollievo e si tende a fare si che tutto ciò che il pianeta ha disordinato e sconquassato possa rimettersi in ordine e rifiatare, ora urgerà utilizzare questo periodo finestra fino a gennaio per riprogrammare totalmente la vostra vita, al lavoro esigendo qualcosa di più in amore dandovi una diversa possibilità di investimento...

Sagittario

Un Urano che non vi parlava prima ma solo per finta, visto che congiungendosi al vostro Giove in Toro ha segnato colpi di scena imprevisti e cambiamenti davvero molto forti nelle vostre vite, tanto da gestire una serie di inevitabili stati di necessità in cui le vostre virtù di talento ingegno e sopravvivenza sono state sfruttate al massimo. Eccovi riprendere tantissime cose in mano e darvi una serie di possibilità nuove con lo spegnimento temporaneo del moto di Urano, il peccato è costituito dal fatto che anche il vostro Giove si è fermato, e per quanto un po' di calma si stia impadronendo di voi potreste in taluni casi avvertire un senso di vuoto o di perdita di alcune cose o persone...

Capricorno

La posizione di Urano e Giove per voi è stata molto fortunata e grandemente ispiranti per moltissime coraggiose scelte, tramite le quali avete dimostrato grande piglio e presa di posizione notevole, avete avuto la possibilità di cambiare radicalmente tutto nelle vostre vite, dando un senso di profondo slancio che vi porterà sempre a rendervi conto che siete nella vostra realtà e anche se qualcosa vi ha fatto riflettere retrospettivamente su quante e quali cose avete dovuto cambiare eccovi di nuovo andare verso le direzioni più sensate. Ma lo spegnimento dei due vostri grandi sostenitori vi farà rallentare e posticipare il tutto all'anno prossimo, mentre in amore nostalgie e riflessioni su chi avete lasciato alle spalle vi toccano nel profondo...

Acquario

Urano è il vostro pianeta, e la sua residenza temporanea in Toro vi ha dato molto fastidi fino ad adesso, ma se avvertite una certa sensazione di alleggerimento non vi state sicuramente sbagliando, troverete infatti che una parte di voi è tornata leggera e pronta a sorvolare sulle cose di qualunque natura senza troppo fissarvi o farvi sentire inseguiti dal tempo e dalle vicissitudini, il vostro amore per le cose creative e ricercate ha più tempo per nutrirsi di suggestioni e stimoli nuovi, torna la voglia di leggere e studiare, e nessuna rigidità di troppo in amore dove state finalmente trovando agio dopo tanta refrattarietà...

Pesci

La retrogradazione di Urano sembra mettervi meno alla prova, fare in modo di diminuire l'ansia da prestazione e la sensazione di dovervi difendere o reagire ad ogni piè sospinto, in questo quadro di pianeti fermi vi muovete meglio data la forte incombenza nei vostri gradi di Saturno e Nettuno, mentre i due si occupano di riforgiare le vostre sicurezze interiori e le vostre certezze pratiche ecco che il turbinio delle punzecchiature uraniane viene meno, forse sarete più pigri e meno decisionisti, ma poco importa se vi sentirete meno inseguiti dalle ansie e dalla fretta, anche i sospetti in amore sembrano sedarsi e le incertezze diminuire di molto...