L’oroscopo di Giove, nuove avventure e amore per gli Ariete

Proviamo a conoscere un po' meglio Giove, il pianeta più grande del nostro sistema solare, il pianeta dell' abbondanza della fortuna e della buona riuscita, come il Dio greco è assolutamente godereccio e a volte un po' superficiale e capriccioso, i suoi transiti in termini astrologici sono molto vari e poco regolari, data l' enorme grandezza la lunghezza dei suoi transiti varia nei segni zodiacali in maniera irregolare, e come un capriccioso Dio della buona sorte tende a favorire alcuni per un lungo tempo altri meno, anche nei suoi aspetti negativi non è mai difficile, piuttosto tende a dare lezioni di vita e a prendere coscienza della spiritualità innestandola nel vissuto quotidiano... ma che succede se retrograda? Scopriamolo insieme:

E' in TORO per adesso ed associato ad Urano anch'esso nel segno espande ed aumenta, com'è suo compito fare le irregolarità uraniane, per cui il mix è costato al Toro una serie di vicissitudini che sembravano all'inizio evolutive e migliorative, ma che dopo si sarebbero trasformate in complicanze ed in realtà un po' troppo complesse da gestire, adesso che retrograda quanto meno smetterà di avere delle conseguenze più grandi del previsto e darà modo al Toro di rimettere a posto alcune cose su tutti i piani...

Chiaramente è lo SCORPIONE che ha fatto più le spese di un transito così complesso, il punto non era solo Giove in opposizione, ma la condizione uraniana che ha sottratto le certezze, ha creato degli stati di bisogno in famiglia, e ha impedito la corretta espansione di tutto, anche Venere associata in quadratura retrograda ha contribuito a far puntare agli Scorpione verso persone o direzioni fallaci...con la sua retrogradazione da qui a dicembre lascerà modo di rimettere alcune cose a posto ed aggiustare soprattutto l'ambito lavorativo...

LEONE ed ACQUARIO avevano lo stesso identico problema con l' associazione nemica di Urano e Giove nel Toro segno di naturale quadratura, di difficoltà, per entrambi, il Leone ha più patito negli affetti e negli accordi lavorativi, che sembravano rivoltarsi contro, mentre gli Acquario hanno consapevolmente dovuto rinunciato ad una serie di estensioni perchè consapevoli atavicamente della contrarietà del loro stesso pianeta si sono chiusi in un cerchio di protezione che non proponeva operazioni di nessun tipo, ed anche le conseguenze saranno in parte evitate, ma con il cessare del moto entrambi riprendono una vigoria al lavoro il Leone anche se dovranno prendere decisioni importanti, mentre l' Acquario si sente un po' più libero di esprimere creatività ed affetto nelle relazioni...

VERGINE e CAPRICORNO hanno si goduto di un ultimo anno di estrema espansione, sia lavorativa che affettiva, nel caso della Vergine il trigono di entrambi i pianeti vi ha fatto intravedere la direzione vantaggiosa, ma una serie di variazioni intorno hanno inciso troppo, sull' andamento dei piani, e cambiando le carte in tavola ci si è resi conto che bisognava ricalibrare tutto, lavoro che si è moltiplicato per cui si è dovuto rifare tutto, ma ancora non trovano la quadra poiché la natura degli aspetti e la struttura zodiacale rendono questa configurazione vittima di parole date che non vengono rispettate e tempistiche quasi utopiche, la retrogradazione vi regala una spazio finestra in cui dovrete fare i salti mortali ma riuscirete a rimediare quasi a tutto, mentre il Capricorno molto più stranamente romantico ha cambiato la sua vita ed ha optato per dare ascolto e respiro ai propri sentimenti magari rompendo qualche regola, e decidendo quali giochi valgono veramente la loro candela, adesso con questa retrogradazione un po' di retrospettiva sue sentimenti e sulle conseguenze delle scelte fatte, minori impedimenti verso la concretizzazione di uno o più progetti...

CANCRO e PESCI invece hanno goduto di grande supporto, nel caso del Cancro il cielo ha gestito che questo Giove pompasse uno spropositato senso delle aspettative rispetto a sogni e desideri da inseguire con cui ha letteralmente tormentato se stesso, la famiglia ed il partner, ma adesso la retrogradazione da modo di ridimensionare tutto e Giove utilizza la sua consignificanza dell'essere il pianeta della sintesi, e quindi la possibilità per il Cancro di inquadrare di nuovo tutto in maniera semplice ed efficace, mentre i Pesci hanno avuto forte bisogno del sostegno amico Gioviano che ha di molto mitigato la pesantezza del transito di Saturno nei loro gradi che ha provato ad esigere una prova di maturità molto ampia, visto che li ha messi a dura prova l' aiuto gioviano ha confermato la loro insospettabile forza di carattere e d' animo, con Giove spento adesso avranno meno da dimostrare e più di che godere...

ARIETE e GEMELLI hanno la posizione zodiacale attigua al Toro e se Ariete lo ha davanti la prospettiva che ha sembrato espandere il calderone delle possibilità a dismisura con Giove e a renderle fallaci e confuse con Urano adesso ritrova tutta la prospettiva come coraggiosamente affrontabile e senza un minimo di ripensamento si getta a capofitto in nuove possibilità in nuove avventure, minimizzando sulle piccole avversità e dando una speranza ad ogni nuovo amore, mentre i Gemelli hanno covato un sottile senso di inquietudine e di ricerca di un nuovo assetto che garantisca loro una sintesi attuale del loro panorama relazionale, la ricerca di questa nuova geografia affettiva è costata parecchio con un Marte contrario che ha potuto segnare delusioni ed incertezze, ma che adesso godranno di un nuovo e più sicuro affetto è certo, anche la ripresa lavorativa sembra meglio ispirata...

BILANCIA e SAGITTARIO si sono sentiti un po' snobbati la prima dal grande movimento planetario, mentre il secondo tradito proprio dal loro nume tutelare Giove, nel caso della prima, la grande sollecitazione gioviana ha fatto in modo che la possibilità di porre finalmente un obbiettivo risolutivo nelle loro vicissitudini patrimoniali legali e familiari, e con Giove finalmente spendo dopo un' iperattività generata non dovranno fare altro che aspettare le risposte di tutto ciò che hanno messo in circolo, più complesso per il Sagittario che ah dovuto rivedere di tutto nelle proprie relazioni, che sono state edulcorate ed inquinate da molti interventi terzi che hanno generato un flusso confuso e decostruttivo in molti casi, con Giove che si ferma potrete di nuovo attingere ad un certo ottimismo e cercare di far funzionare con meccanismi diversi le cose a cui veramente tenete.