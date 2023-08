Bilancia, il tempo che un familiare vi richiede non è mai sprecato: l'oroscopo di oggi, giovedì 31 agosto

L'oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 31 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Non demordete di fronte a qualche difficoltà nelle relazioni familiari o di coppia: utilizzando gentilezza e cordialità, tutto si può superare. L’ambizione vi spinge a fare il primo passo. Mostrate coraggio, e la concorrenza si dileguerà in fretta.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna in Pesci smussa lo spiacevole senso di sconforto in cui a volte tendete a scivolare, e alleandosi a Giove, vi offre la possibilità di un riscatto. Sono le vostre azioni a determinare il successo di un progetto: non date meriti o colpe alla dea bendata.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Nel caso vi troviate a fronteggiare un guazzabuglio di emozioni con il partner o in famiglia, contate sempre fino a cento prima di aprire bocca. È bastato troppo poco, un banale sguardo o un sorriso, per farvi perdere il senno. Testa sulle spalle!

Cancro. 22/6 – 22/7

Ponete l’accento sulla cura di voi e delle vostre emozioni. Ritagliatevi del tempo per riflettere e rigenerarvi tramite attività rilassanti. Se ricevete un regalo inaspettato, mostrate sincera gratitudine e ricambiate con un invito a cena.

Leone. 23/7 – 23/8

Le opportunità che si presentano sul lavoro vanno centrate immediatamente, a costo di dover mostrare gli artigli e far valere le vostre capacità. Sicurezza in aumento, la vostra naturale capacità di leadership è un talento che tutti vi invidiano.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’efficienza non è mai un problema per voi, che con il metodo e l’organizzazione mentale, sapreste affrontare anche i rompicapi più complessi. Dovrete mettere il massimo impegno, oggi con la Luna in Pesci, per non perdervi in questioni futili.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il tempo che un familiare vi richiede non è mai sprecato: le relazioni, specie quelle con chi vive sotto lo stesso tetto, sono un tesoro prezioso. Cercate un’armonia tra le emozioni e le azioni. Una gita al mare potrebbe essere il perfetto sunto.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sfruttate le vostre abilità, oggi rese scintillanti grazie al trigono lunare in Pesci: coraggio, determinazione, fedeltà agli obiettivi. L’intensità delle emozioni odierne è un volano per fare promesse e rinnovare l’impegno per il futuro.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Entrate spesso in contatto con esperienze diverse: da ognuna di queste potreste apprendere qualcosa, se solo metteste da parte quell’aria snob. La prudenza non deve vietare ogni comunicazione: imparate dagli altri, invece di difendervi da loro.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Agosto vi saluta con la Bianca Signora in Pesci: favorite la carriera e le finanze, che finalmente sembrano tornare ai piacevoli standard di un tempo. Drizzate le antenne, cercando di ascoltare le esigenze degli altri: colleghi, collaboratori, sottoposti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Mantenere un’attitudine positiva è il segreto per non annoiarsi mai. È un giovedì in cui resta tutto sospeso, ma voi in questa quiete ci sguazzate. Comunicate in modo chiaro e diretto, per evitare malintesi. Non mettete mai i vostri valori fra parentesi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Compartecipazione e ascolto: questi sono gli ingredienti che la Luna nel vostro segno sembra indicarvi per vivere una giornata significativa. Nonostante la spiccata sensibilità, occorre inventare modi per esprimere le emozioni in modo sano.