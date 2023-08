Energia e coraggio per il Toro: l'oroscopo della Super Luna blu

Quando si verificano due Lune piene nello stesso mese la seconda viene definita "blu". Blu come il mare o forse è più calzante blu oltremare, visto che la Luna si compirà piena in Pesci e porterà tutta la forza liberatoria mareomotrice dei sentimenti e delle evoluzioni interiori. Vediamo cosa porterà ai dodici segni:

Ariete: è l'irrefrenabile impazienza che una Luna di dodicesima vi porta facendovi correre sul filo del rasoio e dandovi quell'effetto adrenalinico che da tantissimo non sentivate, il cielo vi permette di dirigere la vostra condotta in maniera incline a soddisfare desideri e pulsione e finalmente venere che dal 4 si riattiva vi potrà permettere di coronare i vostri sogni d' amore e passione!

Toro: questa pienezza della Luna arriva come un toccasana a darvi energia e coraggio, è una Luna di undicesimo campo ovvero affinità elettive ed amicizie, sembra infatti che alcuni di voi potranno contare su questi appoggi per rimettere in ordine moltissime cose che sembra siano diventate delle difficoltà al lavoro e nella vita di relazione, altri riceveranno dei buoni consigli e comprenderanno che invece è bene lasciare andare ciò che non vi è mai appartenuto veramente.

Gemelli: Luna di quadratura per voi che vi porta dei dubbi ma anche la consapevolezza del punto di vista altrui, un po' perplessi per l'impostazione del nuovo inizio autunnale di quest' anno, è un po' presto ma da bravi segni d' aria la vostra natura è lungimirante e e progettuale, ecco chiariti i sentimenti di alcune persone, ottime notizie dal lavoro che sembra avvalersi di nuove collaborazioni.

Cancro: la Luna è la vostra dea regolatrice, e a voi non farà mancare nulla, ma sarà una Luna che vi farà rinsavire, ponendo lo sguardo su qualcosa di veramente oggettivo e regalandovi una disincantata valutazione su desideri e progetti, è semplicemente una carezza di realtà che vi permetterà però di ripartire da dove avevato lasciato, magari scomponendo per fasi le idee che avevate iniziando a farvi capire che si procede un passo alla volta, ed ecco a voi iniziate.

Leone: non tanto la Luna che deciderà di snobbarvi ma venere nel vostro segno che ridiventa diretta dopo avervi stancato e fatto sentire in panchina con il suo moto retrogrado e poi anello di sosta eccovi andare verso una liberazione sentimentale che vi garantisce l' esatta certezza della posizione che occupate nel lavoro e nel cuore di chi amate.

Vergine: è una Luna che vi potrà fare dire no! E' di opposizione quindi non esiste visione più chiara delle cose, anche se siete i precisini dello zodiaco dimostrerete intelligenza nel cambiare le cose in corso d'opera, se un progetto o una collaborazione lavorativa vi costano troppo o nonne vedete la prospettiva fluida eccovi con la possibilità di poter abbandonare l'opera o rivedere il progetto ricostruendo le condizioni in maniera per voi vantaggiosa e con meno rischi possibile!

Bilancia: anche per voi questa Luna non farà moltissimo, ma piuttosto gli amanti dello zodiaco, Marte ospite nei vostri gradi, e Venere, il vostro pianeta che finalmente diventa diretto e non vi tedia più con la sua inattività genereranno un grande flusso di energia che assicura vittorie, determinazione, fascino amore e passione...che dirvi di più ?! Dopo tanta stasi ecco arrivato finalmente il momento di procedere.

Scorpione: Luna di trigono per voi compatibilissima, una dolce carezza dopo tante asperità è la Luna liberatoria che aspettavate per dismettere gli abiti da tappezzeria, e per scendere in pista di nuovo da protagonisti, sopratutto concentrandovi sul lato artistico creativo della vostra professione, rimanendo sempre particolarmente originali nella vostra essenza, e dandovi il tempo di gestire e rigestire la vostra vita sentimentale sotto una luce nuova.

Sagittario: è una Luna che vi obbliga a rimettere a posto la vostra vita, a fare ordine e a comprendere che alcuni errori di impostazione potrebbero averla fatta complicare inutilmente, ed ecco vedervi rientrare nei ranghi ancora con un po' di fatica ma proprio per questo motivati a prendere prima l' amaro per voi deliziarvi con il dolce che ne conseguirà alla fine, con Venere che diventa di nuovo diretta eccovi prendere in mano anche le redini dell' amore.

Capricorno: mai come in questo momento delle vostre vite siete stati così disponibili a mediare tra le vostre ragioni e i sentimenti altrui, forse perchè anche questa Luna di sestile per voi rappresenta una fortissima spinta a parlare di sentimenti, ad esprimere emozioni e a prendere coscienza dei punti di vista altrui che rafforzati da questa Luna di terzo campo vi aiuterà a rendervi i dolcissimi forti che in fondo segretamente siete.

Acquario: sognare con una Luna così artistica, creativa ed onirica di seconda casa ideale è per voi elettrizzante, vi calma molto e vi fa sentire al sicuro, convinti che la strada che volete percorrere sia visibile a voi stessi e non avete nessun dubbio ecco che la Luna vi annuncerà che le condizioni per realizzare i vostri sogni prenderanno consistenza nel prossimo futuro, niente vi rende più felici di quella meravigliosa alchimia che trasforma la realtà in un sogno!

Pesci: siete i protagonisti di questa Luna meravigliosa che tutto può, vi tingerete di ogni colore possibile e dimostrerete a tutto che la vostra forza di carattere è proprio nei sentimenti e che la vostra bontà d' animo è la fonte delle vostra nobiltà caratteriale, sarete un misto di dolcezza e di determinazione trionfante.