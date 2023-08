Oroscopo della settimana, un consiglio ai Toro: buttatevi nell'amore

Il cielo di questa settimana aggiunge Urano ai pianeti in retrogradazione. Ed ecco una certa pesantezza generalizzata, pochi tra i dodici avranno l'abilità di uscire da questa coltre di stasi, ma da giovedì la Luna in Pesci compirà un piccolo bellissimo miracolo!

Ariete

Anche se siete ancora in cerca di qualcosa di rassicurante affronterete questa prima settimana con il vostro Marte in opposizione in maniera abbastanza lieve e senza danni se solo martedì sarete capaci di mantenere controllo e capacità di contenimento, mentre giovedì non dovrete essere frenetici o precipitosi nel prendere decisioni lavorative o patrimoniali avventate, ed ecco che l'opposizione di Marte non vi nuocerà, del resto la sua posizione in Bilancia è debole e non risulta pernicioso se non per la possibilità di essere fin troppo schietti e veri...

Toro

Il Cielo continua a essere poco delicato nei vostri confronti tra pianeti che smettono di funzionare e ingombri planetari nei vostri gradi che tendono a farvi esporre un po' troppo rischiando qualcosa, vi verrà in soccorso una Luna amica che vi metterà nelle condizioni di essere più sentimentali e di poter finalmente comprendere quali rapporti non è più il caso di mandare avanti, siate sereni e buttatevi nell'amore... anche sconsideratamente...

Gemelli

Beh, il vostro Mercurio è noiosamente ancora retrogrado nella noiosa Vergine, mentre alcuni pianeti cominciano ad inceppare alcuni meccanismi di immediatezza e di fluidità, vi sentite un po' impediti nel decidere e fare le cose come vorreste, ma opterete per una saggia osservazione di tutte le sfaccettature possibili, e rimanderete a dopo le decisioni, magari quando le persone che avete intorno manifesteranno coordinate di maggiore sicurezza e decisione...fate in modo di non manifestare nervosismo anche perché giovedì la Luna vi farà di nuovo innamorare e rendervi disponibili...

Cancro

Anche gli alleati cambiano per voi questa settimana e troverete molto curioso che proprio i pianeti che vi hanno ispirato e contagiato con grande voglia di realizzare un sogno ed un progetto che vi sta molto a cuore, sono gli stessi che adesso vengono meno suggerendovi che è il caso di non rimanere per forza attaccati ad un' idea di realtà che non è quella della vostra speranza o sogno da inseguire, sopratutto se rende logori i rapporti familiari e con il partner per assedio del vostro entusiasmo che non vuole rilanciare di fronte a certe difficoltà oggettive, ma presto troverete la quadra anche perché giovedì splenderà la Luna e vi suggerirà di fare ancora una volta una revisione delle vostre condizioni generali...

Leone

L'uscita del Sole dal vostro segno adesso si fa sentire, sopratutto se Urano diventa ancora più fastidioso e quindi non vi permetterà dalla sua quadratura in Toro nemico a vivere il flusso delle cose con possibilità di essere decisionisti e determinanti, forse subirete un poco, ma non si rende simpatico neanche Giove che posterga a settembre una serie di promesse lavorative che ancora tarderanno a darvi la soddisfazione che desiderate, intanto la Luna vi rende poco capaci di contenere emozioni ed insoddisfazioni, vi si raccomanda una certa pazienza ed una grande capacità tempistica di calcolo del momento che non vi è affatto congeniale...

Vergine

Non vi aiuterà certamente questa settimana la velocità di decisione ed azione, anche se avete curato tutto nei minimi dettagli ed in alcune occasioni avreste voluto rendervi meglio conto del perché alcune cose non siano accadute e certi meccanismi si siano inceppati generando una stasi dalla quale ancora non riuscite ad uscire, forse sperate in qualcosa che non ha semplicemente un ritardo, ma una difficoltà reale ad inverarsi nelle vostre vite facilitandovi, anche in amore non siete molto abili per adesso a provocare reazioni negli altri, ma la Luna farà il suo miracolo e vi metterà nelle condizioni di sorprendervi dell' operato altrui che indirettamente rappresenta uno sblocco o una liberazione per voi...

Bilancia

Anche se la vostra bella Venere è ferma e retrograda da tempo in Leone ecco che Marte scatta in avanti e vi fa visita nel vostro segno dandovi quella spinta in più che magari non è risolutiva e razionale come vorreste ma che vi fornisce mezzi e condizioni altre, la lotta continua per affermare uno stato di cose migliorativo, ma anche l'essere aperti ai pareri e a tutto ciò che la vostra indole vuole si apra verso nuovi orizzonti che promettono il meglio per voi, anche nelle passioni sembrate più disponibili a lasciarvi andare, a volte capita che ci si senta meglio senza un perché mentre le trame della Luna faranno in modo di farvi arrivare qualche avvisaglia positiva per il futuro...

Scorpione

I pianeti continuano a mettervi in aspettativa, visto che le opposizioni di Giove e di Urano che si blocca sono ancora i nemici principali di uno sviluppo che attendete da tempo, mentre la bella Venere è ancora restia e tarda dalla sua quadratura in Leone peggiorando con la sua retrogradazione, ma un piccolo aiuti è da parte di Marte che comincia ad inserirsi nell' aria del vostro inconscio e fa in modo che abbiate la consapevolezza dei sogni e delle speranze che anche grazie alla Luna si fanno più chiare e più percettibili, ed eccovi immersi in un mondo di intuito ed astuzia che aumenta di molto al vostra percettività... se qualche intuizione vi attraversa fidatevi...

Sagittario

Venite da un periodo di emozioni travagliate, di forti dubbi ed incertezze, Saturno e Nettuno vi hanno confuso non poco obbligandovi a rimandare a tempi migliori la vostra possibilità di compiere quel salto che vi serve per dare finalmente una tanto sospirata svolta, il fatto è che molti di voi dovranno valutare se si sono spesi male e se avete esagerato nelle mire ambizioni o semplicemente speranze verso direzioni improduttive, ripartire è un po' più semplice visto che Marte da adesso sarà a favore quindi riprendete il vostro proverbiale ottimismo e dateci dentro con grande forza verso obbiettivi e futuri migliori...

Capricorno

Paradossalmente con tutti questi moti retrogradi sembrate muovervi meglio, con più calma e meno fretta, una volta accettata la condizione di non azione che purtroppo sembra generalizzata eccovi andare verso qualche intuizione utile grazie alla stupenda Luna che vi aiuterà, nei sentimenti eccovi pronti a fare di più a comprendere anche gli altri ed abbandonarvi a ciò che provate, ed eccovi in maniera attenta valutare ogni possibile scenario che si potrebbe comporre in seno alle vostre vicissitudini, eccovi puntare al top, e tornare ad essere i più abili strateghi dello zodiaco!

Acquario

Fate quasi invidia con il vostro modi di fare così distaccato che è la migliore arma per snobbare letteralmente tutti i moti retrogradi che per adesso si verificano nel cielo, mentre anche il vostro Urano decide di fermarsi e di far da campanello dall' allarme ricordandovi che ci siete anche voi e che per voi dovrete lottare, eccovi dunque ispirati e fonte di speranza saggia per tutti, eccovi andare verso la conoscenza delle vostra vera natura senza lasciare perdere però nessuno dei vostri obbiettivi, la Luna vi porterà una grandissima prospettiva nuova da Giovedì e potrete valutare e rivalutare le proposte che sembrano volervi dare moltissimo, ancora super seduttivi in amore ma come sempre irraggiungibili...

Pesci

Siete i protagonisti indiscussi di questa settimana la Luna si compirà nei vostri gradi e sarà una Luna davvero importantissima per voi che sembrate volere comprendere ancora una volta il senso più ampio delle cose, in mezzo a quasi un intero planetario che retrograda coraggiosamente siete sempre pronti a dare il tutto per tutto e a decidere che sarete disposti a dare il massimo, bellissimi e seduttivi questa settimana si compie un piccolo miracolo ed una splendida notizia vi ricompenserà per tutto ciò che avete fatto...