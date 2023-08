Arisa nuda sui social cerca marito: «Valuto proposte di matrimonio, max 45 anni...»

"Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni". Inizia così l'inusuale messaggio di Arisa, che su Instagram pubblica alcune foto in cui è completamente nuda, per cercare marito. La cantante, dopo alcuni giorni trascorsi in Sicilia, si trova adesso in Salento, da dove condivide gli scatti, scrivendo: "Deve essere economicamente autosufficiente, deve voler svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino (il suo vero nome, ndr), e deve aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico". Come ogni annuncio che si rispetti, la cantante termina con un "no perditempo".

Un post che ha collezionato quasi trecentomila like e varie polemiche, ma anche vere proposte di matrimonio. "Io nella tua ironia quasi quasi te lo chiedo - scrive un utente -. mi vuoi sposare Ari?". C'è anche chi vede l'impresa ardua: "Ti auguro che questo annuncio abbia successo, ma sappi che è durissima". Qualcuno punta ironicamente il dito sui requisiti chiesti da Arisa: "Sono fuori per un anno, è la solita storia all'italiana dove non c'è spazio per giovani e anziani". Di sicuro, la cantante è riuscita a stupire tutti i suoi follower, tra i quali c'è anche chi chiede "un colloquio" e chi dice di essere pronto a sposarla anche domani.