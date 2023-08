Toro, non riuscirete a stare tra la gente: l'oroscopo di oggi, sabato 26 agosto

Oroscopo Barbanera di oggi, sabato 26 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Lavoro in pole position. Avete buone opportunità di successo, ma dovrete coltivarle con cura, sapendo aspettare: il tempo del raccolto arriverà. È possibile andare avanti un passo alla volta, valutando le singole circostanze e agendo d’istinto.

Toro. 21/4 – 20/5

Complice un imprevisto dell’ultimo momento, avvertite del disagio e non vi va di stare in mezzo alla gente. Trovate una scusa e dileguatevi. Dovreste coltivare di più quelle relazioni professionali che sono in grado di aprirvi nuove prospettive.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Le mansioni quotidiane che spesso appaiono insopportabili oggi sembrano diverse: con il giusto spirito riuscite persino a trovarle divertenti. Una fase di isolamento può trasformarsi in un attimo di riflessione utile per capire da che parte andare.

Cancro. 22/6 – 22/7

Oggi gli assilli inizieranno presto, dovete ancora entrare al lavoro e già dall’alto piovono un mare di richieste impossibili. Sangue freddo! La routine può essere meno ripetitiva, se con un pizzico di creatività ribaltate la solita vecchia prassi.

Leone. 23/7 – 23/8

Mattinata in compagnia di una Luna in Sagittario carica di riguardi, che regala parecchi spunti per guardarvi dentro e capire ciò di cui avete bisogno. Giocate i vostri assi, è il momento di muovervi con lucidità e rapidità, e di prendervi lo spazio meritato.

Vergine. 24/8 – 22/9

Morale piuttosto basso, continua la quadratura lunare che adombra attività e affetti sino al primo pomeriggio. Riparate presso un’affidabile compagnia. Ci sarebbe l’occasione per mettervi in luce, ma il timore di volare troppo alto è forte e vi frena.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Luna favorevole nel Sagittario: niente e nessuno può spegnere i vostri entusiasmi mattutini! Nuovi sentimenti e progetti di coppia in arrivo. I problemi vanno affrontati con disponibilità e calma: in questo siete maestri, date il buon esempio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

I vostri desideri sono sempre più grandi, i segnali che cogliete sembrano confermare le speranze. Allegri, pimpanti, al centro dell’attenzione. Con una lucidità da investigatori di libri gialli, affronterete il problema e risolverete il rompicapo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non pretendete troppo, quando le circostanze non sono proprio a favore: al risveglio la Luna nel segno è tempestata di dissonanze, meglio marcare visita. Coltivare progetti grandiosi è un pregio, ma saper aspettare il momento giusto è assai più importante.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La sfiducia può minare il vostro percorso, ma in fondo siete ben centrati e non basterà qualche inciampo a farvi cadere, tanto meno a desistere. Un’innata abilità pratica vi rende pronti a fronteggiare con lucidità e rapidità qualunque emergenza.

Acquario. 21/1 – 19/2

Mattino luminoso con il sestile lunare. Vi sentite bene e non lo nascondete, sarà per l’arrivo del weekend o per l’energia degli amici. Se un affare modesto genera insoddisfazione, poneteci la testa un minuto: risolvetelo o dimenticatelo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Luna in quadratura a Nettuno, in pratica un baratro sul quale camminano i vostri progetti. Cercate di pensare oltre, il vento cambierà nel pomeriggio. Una quantità di fastidi su tutti i piani: gli spostamenti, il traffico, le nuove e le vecchie mansioni.