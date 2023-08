Cancro, le questioni d’amore sono meno confuse: l'oroscopo di oggi, martedì 22 agosto

L'oroscopo Barbanera di oggi, martedì 22 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

I primi giorni della settimana come sempre comportano un po’ di fatica, ma per voi che amate le nuove sfide, c’è anche un risvolto positivo. Parole convincenti, seguite da fatti concreti. Nell’attività sembra che vada tutto per il verso giusto.

Toro. 21/4 – 20/5

Cercate di non dare troppo peso ai contrasti di coppia, generati dalla Luna in Scorpione, quando basterebbe un po’ di dialogo per farli svanire. La gelosia si insinua e invita a riflettere: avete le prove dei vostri sospetti o è tutta una fantasia?

Gemelli. 21/5 – 21/6

I collaboratori instaurano intorno a voi un clima sereno, ma comunque efficiente. Comunicativa in risalita che permette di rinsaldare qualche rapporto. Con straordinario sangue freddo, riuscirete a tamponare una faccenda che si stava facendo scabrosa.

Cancro. 22/6 – 22/7

Le questioni d’amore sono confuse, ma l’ingresso lunare in Scorpione vi mostra uno spiraglio: il primo passo per uscire fuori dalle nebbie. Potrete dimostrare la vostra serietà, facendovi notare da un superiore e raccogliendo il suo plauso.

Leone. 23/7 – 23/8

La voglia di lasciarvi trascinare dal fiume delle emozioni è tanta. A trattenervi c’è solo la paura di mettervi in ridicolo con scelte avventate. Controllate con cura che su quell’affare non ci siano ombre date da situazioni pendenti poco chiare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Le energie sono minime, ma la ripresa del lavoro vi premia con una partenza graduale e quindi affrontabile. Gratificatevi con qualche coccola. Osate di più: liberatevi dagli oneri asfissianti, e focalizzatevi su qualcosa di nuovo senza timore.

Bilancia. 23/9 – 22/10

È una giornata serena, senza strepiti né motivi per cui allertarvi. Per coloro che tornano in ufficio, sarà piacevole rivedere i colleghi. La sfera affettiva è in pieno subbuglio, e la cosa vi stuzzica, ma la tenerezza non deve mai mancare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Restate concentrati sul “qui e ora”, una faccenda alla volta. La Bianca Signora fa il suo ingresso nel vostro cielo, portando pacchi di aiuti risolutivi. Se vi sentite raggirati, è giusto esigere le dovute scuse, ma questo non vi autorizza a vendicarvi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un amico con cui vi siete confidati di recente agisce da alleato e vi spiega la sua intuizione: cogliete al volo il suggerimento e ringraziate. Se ci sono incombenze da sistemare, concludetele in fretta, ma senza sottovalutare tutti i dettagli.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Siete così presi dalla carriera che per un giorno metterete da parte i divertimenti e le distrazioni. D’altronde vi siete già ricaricati a sufficienza... La forma non sarà al top, ma con tutti gli impegni che avete non ve ne curate e guardate solo avanti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Qualche problema di intesa con gli altri oggi è scontato, con la quadratura lunare. Se le circostanze vi annoiano, statevene per conto vostro. Grande abilità di volare con la fantasia: quello che manca è il coraggio per tradurre tutto in realtà.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Scorpione vi aiuta a guardare in faccia la realtà. Ogni questione, anche quella amorosa, ha due facce: dovete valutarle entrambe. Una spesa folle incide sul bilancio, ma i risultati in fatto di benessere valgono il prezzo pagato.