Oroscopo della settimana, per i Gemelli aumenta la voglia di coccole e passione

Il cielo di questa settimana vuole puntualizzare che il tempo è prezioso e che nessuno dei dodici ha voglia di perdere tempo con le asperità di Marte, la retrogradazione di Venere che sembra aver fermato tutto, e le bizze di Mercurio, troppo pedissequo in Vergine. Forza Dodici è tempo di agire!

Ariete

Il cielo si trasforma ed ecco che la vostra prospettiva cambia, questa settimana perderete l'appoggio del Sole che vi ha ringalluzzito non poco, complice anche un Plutone molto passionale. Ed eccovi a fronteggiare l'opposizione del vostro pianeta Marte in Bilancia, che vi obbligherà a fare ordine, a fronteggiare scadenze e vi imporrà di essere programmatici e ben lucidi nel prendere decisioni troppo a lungo posticipate per cause di forza maggiore, ve la caverete molto bene, si tratta solo dell'inizio di un periodo di maggiore applicazione, tanto le stelle vi hanno già regalato gli inizi in amore e nella passione che tanto desideravate, adesso dovrete solo coltivarli...

Toro

I pianeti sono ancora caotici per voi, visto che siete stati molto agitati da una Venere che è e sarà ancora per un po' ostica, mentre Mercurio vi fa sentire sotto osservazione se non sotto indagine in taluni casi. Forse i pasticci di un Giove troppo vorace hanno con Urano combinaguai esacerbato alcune situazioni che non avete avuto più modo di gestire e fronteggiare adeguatamente, solo il Sole vi aiuterà a gestire al meglio le decisioni che non dipendono più da fattori contingenti, ma dalla vostra forza di decisione e creatività applicata provate a dare una direzione a questo ricco caos che vi è intorno e vedrete che ricominceranno a venire fuori i margini che vi servivano...

Gemelli

Il vostro cielo si sgombra da un Marte odioso in Vergine questa settimana e vi alleggerisce non poco, facendo sparire quel senso di insicurezza e nervosismo latente che vi ha un po' stancato, mentre le condizioni del vostro amato Mercurio peggiorano facendolo ruotare in moto retrogrado e facendo sì che la fretta e l'ansia vi possano giocare, ma se osserverete un atteggiamento paziente e vigile si rivelerà abbastanza semplice superare una settimana che vi vede decisamente più in relax e maggiormente disposti a stare bene con gli altri... In amore aumenta la voglia di coccole e di passione...

Cancro

Da domenica Marte sarà in pesante aspetto di quadratura, il che segnerà una battuta d'arresto sulla vostra tabella di marcia, imponendo calma e stoicità nel rassegnarvi a fare i conti con i limiti delle nuove idee e progetti che avete appena varato. Le lungaggini burocratiche potrebbero essere una delle difficoltà previste da questo assetto planetario, il cielo quindi vi suggerisce di sfruttare al massimo questa settimana per sbrigare tutto ciò che sembra possibile sbrigare e rendere fluido ed attivo. In amore la posizione di Marte non è delle migliori anche in quest'area forse sarà utile con il partner fissare qualche concetto che diventa certezza e non necessita di essere messo in discussione ad ogni piè sospinto. Se siete stanchi della relazione sarà bene parlare chiaro...

Leone

Il vostro astro, il Sole mercoledì vi saluterà per quest'anno e vi renderà meno smaglianti del solito con la sua fuga in Vergine, mentre Marte pericolosamente accenderà fuochi di passione e occasioni davvero concrete per mettervi nelle condizioni di capire se nella coppia c'è qualcosa che non va, mentre ottimo per i single che invece potranno godere di tante possibilità, ma la bella Venere inattiva nei vostri gradi, dato il suo moto retrogrado, si farà un po' antipatica e deciderà di fare del suo meglio per rendere stagnante un po' tutto procurandovi alcune piccole ire che potrebbero esplodere quando meno chi vi sta accanto se lo aspetta, le stelle vi consigliano riposo e di posticipare le aspettative di riuscita a dopo settembre che ancora vi farà sentire un certo senso di sospensione...

Vergine

Con il vostro Mercurio retrogrado non sarà semplice tenere a bada la grande aspettativa di concretizzare e finalizzare obbiettivi e tempistiche, mentre tutto sembrerà fermo voi non starete fermi un attimo fronteggiando le cose in maniera accelerata, l'ingresso del Sole nei vostri gradi vi rende fieri e lucidi pieni di obbiettivi e di volontà, forse sarete un po' bruschi nell'eliminare chiunque vi dia la sensazione di farvi perdere tempo, correte un po' il rischio di sembrare troppo interessati ad obbiettivi solo vostri, non scordatevi di aprirvi al dialogo e all'affettività, siate cauti in quest'ultima settimana in cui Marte è ancora presente nei vostri gradi...

Bilancia

È proprio il pianeta che serviva Marte rosso ed infuocato a darvi l'energia giusta per fare in modo da creare intorno a voi la dimensione attiva giusta che vi rimette in gioco che vi agita e che vi rende particolarmente possenti e forti. È arrivato il momento di riuscire a cogliere l'attimo e a rendere tutto funzionante ed ecco che le vostre tendenze logiche e creative potranno svilupparsi in maniera adeguata, con l'impeto che serve e senza temporeggiare, come se una voglia di azione si impadronisse di voi, stanchi di osservare e di non trovare la definizione che cercate da un po'. Ed eccovi splendere sotto una luce un po' nuova, abbandonata Venere inattiva in Leone, non potrete che affidarvi all'azione immediata di un Marte che vi porterà passione e tanta convinzione nelle scelte drastiche a volte definitive in altri sensi...

Scorpione

Arriva il Sole in posizione amica in Vergine a darvi una mano questa settimana in cui state facendo di tutto per ricavare il meglio da tutto ciò in cui vi barcamenate per adesso è arrivato il momento di prendere coscienza che quella Venere un po' ingannevole vi mette di fronte a situazioni e persone che a volte potrebbero farvi perdere del tempo prezioso, mentre voi bramate qualche sicurezza in più sia negli affetti che nella situazione lavorativa, è adesso che si concretizzano moltissime cose e che rendono tutto molto più fattibile. Il cielo vi rende facile la visione immediata delle cose mentre Marte lavorerà sottobanco avvertendovi dei pericoli o delle fallacia delle proposte o di chi si propone, forza, anche se c'è poco su cui agire adesso sarete meno in balia di ambiguità!

Sagittario

Finalmente Marte declina il carico di passione, tensione, rabbia e poca tolleranza che in questo ultimo passaggio in Vergine vi ha dato. Ed eccovi tornare molto più duttili e disposti anche a rivedere alcuni comportamenti della vostra espressione personale che vi sono costati parecchio, compresa la perdita di alcune persone, in termini di personalità siete sempre generosi, ma forse avete male investito emozionalmente investiti da un impeto di rivalsa che non poco ha contato, esorcizzate le paure legate ad un amore mancato o manchevole ecco che le vostre possibilità tornano a promettere nuove relazioni, rimane sempre un po' distorto il moto di Mercurio che ancora non vi favorisce nella dialettica ma forse con azioni pratiche riuscirete a recuperare qualche relazione a cui tenete...

Capricorno

Marte da domenica sarà in pesante aspetto di quadratura e comincerà già questa settimana a rallentare l'efficienza vostra in termini di stanchezza, mentre le vostre vicissitudini sembrano legate a qualcuno o qualcosa che vi fa perdere tempo, non irritatevi e sfruttate bene la settimana per prepararvi ad un periodo in cui le cose non andranno proprio secondo le aspettative, o almeno non nei tempi previsti o calcolati, sapere aspettare è un vostro grande pregio, usatelo ed affidatevi alla vostra stoica pazienza, sarete in grado di sopportare di tutto se accetterete che non potrete fare molto per cambiare tempi e gestioni altre delle cose in cui siete coinvolti. Anche in amore non forzate nessuno ad avere una chiarezza che in questo momento non possiede...

Acquario

Stanchi come siete di sopportare alcune dinamiche veramente esacerbanti non dovete fare altro che evitare di dare ascolto o soffermarvi troppo con cose e persone che vi hanno già dimostrato inaffidabilità, nelle relazioni non avete voglia di subire le disfunzionalità altrui, mentre in amore la vostra attrattiva è sempre in crescita aumenterà per la vostra poca disponibilità, distratti e centrati su latro vi godrete il placido mondo che vi siete creati, mentre alcune beghe burocratiche sembrano complicarsi non perdete la pazienza e non pensate di essere confusi, tutto riprenderà fluidamente la settimana prossima, intanto il cielo è decisamente pieno di grandi possibilità creative, visto che i periodi di distacchi sociali accendono la vostra inventiva, farete di tutto per sfuggire a cose e persone tedianti, e sgattaiolerete elegantemente tra ostacoli a forma di persone o di noiosissimi impegni...

Pesci

Sarete felici di sapere che domenica la dispettosissima opposizione di Marte cesserà mettendo fine ad abissi di ostilità che vi creavano insicurezze, il vostro cielo è assolutamente forte, e lo dimostrerete anche quando il Sole e Mercurio si configureranno male questa settimana dandovi però la chiarezza necessaria per agire e creare nuovi ponti d' intesa con il partner e con persone a cui ci tenete a dare un chiaro segnale della vostra volitività e della vostra forza di decisione, mentre tutto torna un po' più semplice nel lavoro e nelle cose da affrontare nel quotidiano forse troverete modo di avere la vacanza in termini mentali che desideravate e che non avete veramente vissuto per qualche pensiero in più...