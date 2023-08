Toro, decisioni importanti per le vostre tasche. L'oroscopo di oggi, sabato 19 agosto

L'oroscopo Barbanera di oggi, sabato19 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Un amico fidato vi invita alla concretezza, a non raccontare favole agli altri e a voi stessi: dopo la rabbia iniziale, capirete che ha ragione. La regola essenziale nei rapporti interpersonali è rimanere limpidi, autentici e soprattutto sinceri.

Toro. 21/4 – 20/5

Probabile rientro alla base, con tutte le conseguenze del caso: la voglia è ben poca, ma riprendere il tran tran quotidiano sarà più facile a farsi che a dirsi. Decisioni importanti per le vostre tasche. Correrete qualche rischio, ma le previsioni sono promettenti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’ennesimo tuffo al cuore vi attende, con la Luna ancora in Vergine: per fortuna sta passando, e in serata la situazione evolverà in meglio. A una resa professionale traballante, si accompagna un ambiente di lavoro ben poco collaborativo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Puntualmente, ciclicamente, vi fate assalire dai dubbi. Nonostante i risultati ottenuti, s’insinua la sfiducia e basta un nonnulla per bloccarvi. “Chi cerca trova”, dice un vecchio motto. L’importante è sapere cosa si cerca, per sperare di trovarlo.

Leone. 23/7 – 23/8

La lucidità rimette i pezzi al loro posto, dopo un momento di confusione dovuto a vacanze e circostanze varie. Compromessi e patti per ripartire. Comunicazione fluida in famiglia, momenti tranquilli in cui vi sentirete una nave con il vento in poppa.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se la mente si affolla troppo, liberate spazio con la meditazione, con le tecniche di respirazione e soprattutto dando spago a ciò che vi rilassa. Alcune situazioni nell’ambiente circostante non sono ottimali, ma le chance di cambiamento sono limitate.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Puntate sempre in alto e come al solito, non accontentatevi di un mezzo successo: i numeri sono dalla vostra, potete ottenere ancora di più. Se la relazione di coppia sta attraversando un momento sereno, impegnatevi perché l’intesa duri a lungo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Si stabiliscono fruttuosi rapporti di collaborazione con i familiari, basati su patti chiari che soddisfano le esigenze di tutte le parti. L’importante è avere in mente un quadro degli obiettivi da raggiungere: da lì si tratta solo di agire.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Ancora una giornata sfavorevole con la Bianca Signora in Vergine, ormai prossima al transito in lidi a voi più affini: tenete botta, è questione di ore. Avrete l’opportunità di chiarire alcune questioni in ambito amoroso o domestico, ma misurate l’orgoglio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

È un incontro emozionante quello in atto tra la Luna e Plutone, e voi che siete in mezzo ne ricevete tutti i risvolti e gli influssi migliori. Un minimo cambiamento di programma non deve farvi preoccupare, fa tutto parte della quotidianità.

Acquario. 21/1 – 19/2

Cominciare con il piede giusto significa aver gettato le fondamenta per una costruzione stabile e a prova di imprevisti. Siete sereni e produttivi. Affrontate la vita con saggezza e sensibilità, dando ascolto specialmente a chi conoscete e stimate.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un sabato privo degli eventi significativi che avreste potuto aspettarvi. In ufficio o in fabbrica, tutto è evidentemente rimandato a lunedì. Accusare un calo di produttività è nella logica dei fatti, con questa Luna. Tenete un basso profilo.