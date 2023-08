Oroscopo della settimana di ferragosto, per i Gemelli voglia di fuggire e di flirtare

Buona settimana di ferragosto ai dodici, che solleticati da una Luna nuova di fuoco si infiammano, mentre altri godono dello scatto fulmineo di Urano e Marte tutti di terra. Ed ecco che la settimana più vacanziera dell'anno riserva sorprese stellari... buone ferie ai dodici!

Ariete

Settimana segnata da un novilunio che parla di passioni e di grandissima evoluzione nelle relazioni, visto che supportati anche dall'originalità trasgressiva di Urano e con il vostro Marte che da lontano manda comunque segnali positivi. Ecco che collocherete passione e vigoria finalmente su un piano di sereno abbandono a voi stessi ed alle vostre emozioni senza più temere che qualcosa o qualcuno possano guastarlo, siete tornati forti e positivisti, ecco: approfittatene!

Toro

Non è certo il vostro proverbiale comodismo e la paciosa ricerca delle quiete che caratterizzano questa parte dell'estate zodiacale del Toro. Infatti con Urano e Giove imperanti nel vostro segno non sembrate affatto volere fermare il flusso di eventi che vi coinvolge e vi promette sempre di più, in taluni casi potrà sembrare molto complicato riuscire a fare tutto ciò che si prospetta o che qualcuno vi promette ed eccovi in stress, decisamente sono anni che non avete posa, le stelle vi consigliano di essere comunque cauti di soppesare bene le proposte ed anche da chi arrivano, e di essere un po' meno istintivi nel prendere decisioni, bene in amore...

Gemelli

Seppure il vostro Mercurio è ancora in quadratura, ecco che la Luna vi soccorrerà non poco, dandovi modi di riuscire a fare tutto ciò che volete per passare momenti comunicativi, sereni e di buon umore, coinvolgenti assieme ad altre persone che vi piacerà frequentare. Il dialogo è decisamente brillante, anche se nascondete alcune perplessità, voglia di fuggire e flirtare un po' mentre le vostre vicissitudini abbracciano anche delle prospettive interessanti nello scambio di contatti, intanto non passate inosservati per qualcuno...

Cancro

Per quanto siete tra i più lenti e comodi nello zodiaco, ecco che la strana disposizione delle stelle, in barba anche ai tempi diluiti e sonnecchianti di un agosto che esige da molti riposo e tranquillità, sarete invece un'esplosione vulcanica di voglia e di smania di fare, di esserci, di concretizzare e di puntare ad obbiettivi avendo la contezza della realtà che volete sfidare, magari coinvolgendo e subissando familiari, amici e partner con le vostre voglie di arrivare ad una meta molto agognata. Vedervi così è uno spettacolo inedito per le stelle, ma sicuramente per quanto non sarà semplice contenervi si può dire che è iniziata per voi una fase di risveglio importantissima!

Leone

La Luna nuova vi aiuterà questa settimana a prendere coscienza di tantissime esigenze a lungo sottaciute dentro di voi ad esternare sia ansia e paure, ma sopratutto a rinascere e rendervi protagonisti della vostra realtà. È arrivato il momento di sentirvi al centro della scena a concretare un'immagine di voi stessi che abbia finalmente un posto nel mondo che sembra darvi agio e comfort. Cercate solo di stare bene e di adattare ogni più piccolo gesto al desiderio di vedervi di nuovo fulgidi e luminosi, come desiderate, non eccedete in sovraesposizione, ma nemmeno rinunciate a vedere sentimenti nuovi dentro di voi che stanno nascendo pronti a farvi variare molti equilibri...

Vergine

Anche voi site tra quelli che di riposare in questo agosto non ne vogliono sapere, bando alle mollezze ecco che dopo aver stabilito accordi e patti con i vostri referenti riuscirete ad avere quello scatto in avanti grazie ad una spinta di Urano sul Marte che ancora per poco ospitate che vi farà compiere la fulminea azione che sembrerà ribaltare tutto. Anche la Luna ci metterà del suo, costringendovi a scavare dentro di voi e fare una retrospettiva che non tralascerà di valutare che alcuni rapporti non sono stati nutriti nella maniera corretta e forse le vostre assenze hanno pesato troppo. Siete ancora in tempo per decidere di tuffarvi in sentimenti che potrebbero scatenare la gelosia o avvinghiarvi in una morsa un po' ambigua...

Bilancia

Venere retrograda è ancora un po' lenta nel carburare in amore, essendo il vostro pianeta, anche se in posizione celeste favorevole, non vi aiuta con il suo stop, ma le vostre azioni sembrano essere ispirate da una Luna che vi fa mettere in prospettiva moltissime cose tra cui anche decidere che siete pronti a vivere in altre maniere e compiere un'evoluzione molto più efficace, forse avete ancora bisogno di tempo, ma nulla impedirà a chi prova qualcosa di importante per voi di manifestare una serie di emozioni di cui sarete protagonisti indiscussi, vostro malgrado. Non perdetevi semplicemente nel passato e cercate di guardare avanti verso prospettive che migliorano ma anche creano una nuova strada, i vecchi percorsi sono stati più che ampiamente battuti, ora è tempo di sentimenti nuovi!

Scorpione

Sicuramente il cielo è davvero complesso per voi ed in questo agosto così avaro di novità per il vostro cielo forse cercate semplicemente degli stimoli ed eccoli arrivare in questa settimana che ad intermittenza di darà dei pezzi di un puzzle molto complesso da comporre, vi interrogherete sulla natura delle cose, ma non servirà fare considerazioni ad ampio raggio, quanto piuttosto progettare alla giornata e rendervi felici delle piccole quotidianità il vostro ambito zodiacale sembra volervi preparare a nuove svolte che però dovranno attendere che tutto ciò che non volete lasciare andare sia finalmente congedabile, servirà alleggerirvi ed in una nuova chiave esistenziale leggerete tutto, intanto novità in famiglia, e piccole informazioni che arrivano da amici più o meno lontani...

Sagittario

Seppure il periodo è tutto da inventare e da costruire poiché gli stimoli intorno a voi non sono certo abbondanti per adesso, ecco che da mercoledì la Luna nuova vi darà un incentivo maggiore e farà in modo di costruire la vostra zona comfort anche valutando che nuovi interessi e strade alternative potrebbero interessarvi ed eccovi andare verso la vostra meta finale, ovvero quella di ottenere un nuovo obbiettivo, una montagna da scalare un percorso nuovo, sentimenti che investono in altra maniera, neanche un messaggio da un amore del passato potrebbe cambiare lo stato di cose, sentite che nella relazione a due avete forse perso l'entusiasmo che vi caratterizza e che vi pone in una condizione di attesa che non sopportate più...

Capricorno

Settimana di grande interesse per voi, dove in uno stato di calma apparente maturerete moltissime cose, sarà anche la Luna che vi metterà nelle condizioni di comprendere le ragioni degli altri e di dirigere verso una più completa riuscita la vostra vita, ma anche i vostri punti di vista maturano ed evolvono ed anche se i sentimenti sono ambigui e confusi eccovi andare verso ciò che vi renderà liberi di amare, lo scatto fulmineo tra Urano e Marte tutti di terra ecco che vi porterà alla presa di posizione che segnerà una svolta inedita nella vostra vita, e tornerete ad essere gli strateghi più lucidi di tutto lo zodiaco...

Acquario

Mentre vi toccano poco i vari aspetti dello zodiaco di questa settimana tranne una luna nuova che ancora una volta vi farà lavorare ed avere voglia di dare cognizione a chi cognizione ne ha ben poca, per il resto troverete ancora efficace fare in modo di non intervenire su nulla poiché la stanchezza che sentite addosso è più che altro un senso di avvilimento nel non trovare interlocuzioni logiche che tendono ad essere responsabili di tutto ciò che si dice e si fa nella relazione, eccovi in uno dei vostri momenti esistenzialisti, dove elucubrate sulle pratiche di coesistenza umana, poco vi piace il contesto, ma chiusi nella vostra glaciale lucidità risulterete indifferenti a tutto e procederete senza fare rumore verso dove sentite esserci la possibilità di evolvere, in amore fuggite da qualcuno, ma vi inseguirà...

Pesci

Sembra che tutto sia imprevedibile in questo contesto che avvicenda luoghi e situazioni davvero estreme e contraddittorie, intorno a voi tutto sembra avere un sapore contraddittorio e dall' agro al dolce tutti i sentori delle varie gradazioni umane, vi si richiede semplicemente di essere davvero voi stessi fino in fondo, con la vostra intensità e la vostra capacità di soccorrere e salvare ogni cosa o persona che amate, ma anche di essere il segno della fuga per eccellenza, e di sapere quando divincolarvi da una serie di dinamiche un po' a rete che imprigionano la vostra splendida fluidità nello spazio, la metafora marina è sicuramente quella che vi appartiene di più, Eraclito diceva che il Sole è nuovo ogni giorno...qualcuno ha mai scritto che il mare non è mai uguale a se stesso?!