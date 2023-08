Oroscopo della settimana, nuove relazioni ed emozioni per gli Ariete

Settimana con una configurazione davvero interessante, alcuni rimarranno ad osservare, altri pur potendo agire non agiranno, altri vorrebbero agire ma non è ancora tempo... vi racconto i dodici.

Ariete

Le stelle vi vogliono protagonisti di nuove relazioni e di nuove emozioni, forse alcuni coinvolgimenti nuovi, e persone e situazioni da conoscere e da esperire, con tutta la vostra voglia di rifarvi da grandi assenze di sentimento, gli astri vi incoraggiano a sperimentare, ma le disfunzionalità planetarie vi mettono in guardia da cose e persone che potrebbero essere un po' troppo distanti da voi, per cui onde evitare di trovarvi in condizioni di disagio ricordate che siete sempre dei condottieri e nulla vi obbliga a rimanere dove non vi sentite a vostro agio o a frequentare chi non vi interessa veramente...

Toro

Un po' confusi dagli astri per tutto ciò che riguarda le decisioni pratiche e le cose da sistemare che ancora vi impediscono di portare a termine dei lavori molto impegnativi che posticiperanno vacanze e momenti di relax, ma la vostra fretta, sollecitata da Urano, rischia di farvi deragliare o commettere gaffes che peggiorano la situazione e che rendono tutto davvero molto più complesso, non incalzate neanche il partner poiché potreste ottenere l'effetto contrario, ciò che sta succedendo adesso non è altro che la conseguenza non calcolata della valutazione del rischio rispetto alle imprese ed agli impegni in cui vi siete gettati sempre per il vostro inguaribile ottimismo a capofitto...

Gemelli

Più addolciti dai pianeti e dalle configurazioni che vi lasciano spazio anche a dei pensieri molto più ampi e risolutivi, il vostro cielo vi rende davvero pronti a cogliere il meglio di quanto avete intorno anche se continua il vostra meccanismo di attenta focalizzazione della realtà in tutti i suoi nuclei, mentre l' ascolto e l' osservazione la preferirete alla parola ed alla comunicazione, ma i sentimenti quelli li vivrete piano piano lentamente ma assaporandoli con l' entusiasmo del neofita che si stupisce dei sentori dell' amore, e degli aromi della novità, tutte cose che vi fanno respirare al ritmo che più vi fa star bene...

Cancro

Dopo molte settimane in cui gli astri vi fanno sentire carichi di ottimismo e credere che l'anelito che il vostro cuore nutre sarà capace di sfidare il destino, vi farà rendere conto che siete davvero interessanti e pieni di energia e forza, ma anche con molto più raziocinio, visto che comprenderete che anche i sogni hanno bisogno di realtà e di strumenti che vi permetteranno di farli diventare realtà, sarà soprattutto il consiglio di una persona a voi vicina che vi darà la dimensione di ciò che vi serve per addivenire ad un successo oggettivo e sostanziale, mentre anche nella maniera di esprimervi vi si consiglia di contenervi un po' e di non esternare proprio tutto ciò che pensate...

Leone

Avete guardato bene dentro di voi e sapete benissimo che si agitano in voi una serie di sensazioni di abbandono e di defezione di fedeli e di supporti che vi fanno normalmente sentire sicuri, non sempre padroni della situazione come vorreste, spesso incapperete nella probabilità che ciò che davate per scontato vi potrà stupire, anche rendendovi conto che avete di molto sottovalutato alcune situazioni, il vostro cielo vi rimanda a settembre con una Venere impantanata in una sorta di dubbio e limbo di incertezza amorosa ed affettiva, mentre le vostre fughe per dimenticare o mettere distanza tra voi ed alcune realtà che sono ormai sempre più distanti servono a ben poco...

Vergine

Se da un lato Mercurio e Marte vi rendono desiderosi della giusta attività ma anche del meritato riposo, mentale quanto meno, Saturno non ci sta e vi appesantisce con un dubbio amletico se aspettare o intervenire su qualcosa, le stelle vi chiariscono che ciò su cui non agirete adesso, agirà anche senza il vostro consenso da settembre, il vostro animo rischia di pensare troppo e non riuscire a rilassarsi fino in fondo, mentre qualcuno si sta interessando di voi, e potreste commettere l'errore di non dare il giusto spazio cose e persone che in realtà potrebbero avere uno spazio anche più importante di quello che non sospettate più in là...

Bilancia

Una settimana che vi lascia in una presa di posizione molto coerente e che rende tutto abbastanza chiaro a voi stessi e a terzi, il cielo vi rende capaci di comprendere una serie di dinamiche che saranno preziose se interiorizzate bene, ma non vorrete fare una mossa, non muovere nulla, come se la vera vacanza consistesse nello spegnere la capacità d'azione ormai sfiancate per troppo stress pur rimanendo sempre vigili sulle mosse di chiunque intorno a voi, osservazione attenta ma volta sopratutto a preservare voi stessi ed il vostro equilibrio, alcuni momenti in amore saranno determineranno l' importanza per voi del rapporto, ma servirà più a voi, vedere e vedervi...

Scorpione

Mentre in amore risulta ancora poco chiaro il comportamento di qualcuno e non servirà troppo interrogarvi su tutto ciò, ecco che anche per voi il cielo si configura in maniera attendista, ed osservatrice, i vostri gradi zodiacali assorbono una serie di informazioni su tutto il circostante, un' estate che sembra più contemplata che non veramente vissuta, a volte alcuni di voi si incuriosiranno di dinamiche amicali o altrui un po' impersonali, forse per osservare tramite il comportamento altrui ciò che scorre un po' più lontano da voi, è una fase di accumulo, ed ecco che innescherete presto l' exploit fisiologico che ne consegue al momento opportuno...

Sagittario

Mentre il Sole vi stimola a cose forse un po' troppo ambiziose e fuori portata in alcuni casi, Giove vi ricorda che è tempo di economizzare energie, progetti e di ridimensionare tutto anche in vista di un autunno molto più impegnativo del solito, momenti molto piacevoli con le persone che gradite, ma una smania latente di concludere affari e condizioni generali sembra rimanere in sottofondo, non abbiate fretta e datevi il tempo fisiologico di prepararvi, sono altre le occasioni che cercate ed arriveranno più in là quando i grandi pianeti del cerchio zodiacali si muoveranno, i pianeti quotidiani non vi servono a molto per adesso se non per aumentare l'indice di aggressività nelle relazioni...

Capricorno

Per voi sarà una settimana di risposte a tutto campo mentre le vostre vite procedono e si ampliano più possibile, eccovi che starete a pensare a tutto ciò che vi porta il periodo che state vivendo in termini affettivi e come misura dell'amore, molti avranno risposte, certezze in positivo o in negativo intorno a collaborazioni ed idee di sviluppo progettuale e le persone con cui volete procedere. I pianeti riservano un'estate inusuale per voi, in cui ognuno di voi avrà modo di ripensare alla propria vita pianificando meglio ogni cosa, e valutando che ogni sentimento che per adesso vi pervade è assolutamente degno di importanza e di rilevante vibrazione…

Acquario

Nonostante Sole e Venere dall'altra parte dello zodiaco vi vorrebbero invitare a lasciarvi andare e concedervi a qualcosa di passionale ed intenso preferite stare ad osservare e a chiudervi nel vostro quadrato, vi interessa di più preservare lo stato spensierato e sereno del vostro quotidiano leggero ed affettivo, concentrarvi su strategie di lavoro che vi assorbe ancora quasi totalmente, non vi va di perdere nessun momento di serenità in cambio di qualunque intensità, è qui la vostra forza, quando decidete di non trasmettere siete più che mai dentro di voi dando la priorità a voi stessi ed alle vostre vite nonostante il circostante, mantenete questo stato allora, ma non per questo Venere rinuncerà a mostrarvi infinite possibilità d'amare anche se sarete refrattari...

Pesci

Questa è una settimana un po' strana, all'inizio sarete disposti a fare i soliti sacrifici che vi rendono eroici, mentre verso la fine sarete assolutamente riluttanti all' idea di patire ancora una serie di paturnie che vi stressano notevolmente, anche in amore sarete più contratti specificando che non potete essere sempre voi a gestire le spese e la fatica di qualunque rapporto, non vi sottrarrete certo agli impegni familiari che sembrano comunque necessitare della vostra presenza e della vostra amorevolezza, ma parzialmente comincerete a ritirarvi e a chiudervi nelle vostre necessità, anche rispetto a viaggi e a compromessi stavolta non ci state...