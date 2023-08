Bilancia, le nubi si diradano anche in amore: l'oroscopo di oggi, mercoledì 2 agosto

Oroscopo Barbanera di oggi, mercoledì 2 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Il gruppo è l’ambiente ideale in cui mettere in piedi i progetti: fate valere il vostro carisma, senza dimenticare però il valore della cooperazione. Non temete le novità, tanto meno l’innovazione tecnologica: potrebbero fruttarvi degli ottimi affari.

Toro. 21/4 – 20/5

Mercoledì sotto lo sguardo acido della Luna in Acquario quadrata a Giove e Urano: vorreste libertà ed evasione, e invece siete inchiodati alle responsabilità. Tenete a freno le spese, non è il momento di azzardare investimenti che non siano più che sicuri.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La vita professionale è facilitata dal trigono lunare: continuate a crescere, anche se forse non è ancora il momento giusto per spiccare il volo. Rifiutate le proposte confuse e raffazzonate: l’ambizione non deve accecarvi, pensateci due volte.