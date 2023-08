Oroscopo della Super Luna, i Bilancia maestri dello zodiaco: giocano con seduzione e bellezza

Super Luna piena in Acquario, la prima di questo agosto che vedrà ben due Lune piene nel mese così ricco di pulsioni e di emozioni importanti!

La pienezza della Luna stavolta si compie nel segno più anticonformista, elettrico, fantasioso, indipendente dello zodiaco e fornisce una ricarica di energia elettrica e dinamica molto forte, ovviamente opposta al Sole che regna sovrano in Leone comporterà l'accensione di prese di posizione e di coscienza emozionale sulla polarità zodiacale a cui è affidata la consapevolezza dell'io, l'asse Leone/Acquario appunto!

Collateralmente anche l'aspetto Mercurio opposto a Saturno contribuirà a dare una spinta molto forte alle rotture delle regole, abrogando la ragione ed esaltando il significato della Luna piena in Acquario che vuole rompere gli schemi comportamentali e dare voce alle più intime ragioni di tutti i dodici!

I segni che maggiormente ne godranno saranno ovviamente:

Acquario

Non è affatto nuovo ai cambi radicali, ai colpi di scena, ma stavolta si coinvolge di più emotivamente. Venite fuori da un periodo di alti e bassi emozionali e chiari di Luna notevolissimi, già stanchi e stressati avete sopportato di tutto finché non vi siete decisi ad andare ad eliminazione ed estirpare ogni causa di stress, concentratissimi nel risolvere i problemi sarete i portatori di una nuova luce ma stavolta se scalcerete lo farete esclusivamente nel vostro pieno interesse personale. Impedirete a chiunque di farvi stare male o crearvi fastidi, ispiratissimi partorirete nuove idee e la vostra immagine lavorativa e sociale decolla!

Gemelli

Non dispiacerà affatto stavolta ascoltare e rendersi conto che la tensione di accumulo che avete incamerato per molto tempo ha bisogno di essere liberata, l'ascolto e l'osservazione di voi stessi sarà fondamentale, mentre l'esternazione sarà libera e fluente, come un fiume in piena, ma rivendicante sopratutto ciò che vi far star bene, lo rivolete indietro e troverete il modo di farlo. Grande concentrazione su affetti e famiglia, ottimo per i single per magici incontri estivi...

Bilancia

Sfrutterà questo plenilunio per stare bene e pianificare una serie di strategie che li mettono nelle condizioni di stare bene e di farsi amare, stressatissimi per tutto ciò che il periodo ha comportato. Grazie a questa Luna troverete il modo di riuscire a vedervi a rilassarvi e a rendere le cose più fluide per voi stessi e tornare a giocare con la seduzione e con la bellezza che tanto vi rende maestri nello zodiaco, ed eccovi di nuovo pronti a vivere un' estate davvero piena e ricca di emozioni, non trascurerete di rielaborare anche altre realtà di un recente passato facendo un compendio necessario di quanto e come vi siete spesi, i risultati saranno importantissimi …

Toro e Scorpione

Saranno anch'essi molto colpiti da questa Luna in quadratura che vorrà assolutamente spingerli a rompere gli argini nelle maniere più efficaci che potranno, poiché sono i due che si sono sentiti più vittime degli eventi, in particolare i Toro vorranno distruggere i limiti comunicativi al lavoro e con il partner tirando fuori tutto il possibile, anche rischiando di mettere in crisi o di incrinare alcuni rapporti che non li soddisfano e che non li fanno sentire appagati, mentre lo Scorpione vuole assolutamente ricostruire la propria vita senza dover troppo sottostare a volontà ed esigenze altrui, non vogliono più posticipare la loro riuscita, e la spinta della Luna li aiuterà!

Leone

Si metterà nelle condizioni di dover ammettere che il suo estabilishment non è poi così perfetto come crede e che qualche sentimento comincia a farsi strada scombinando il panorama del re della foresta zodiacale che accuserà qualche momento di sbandamento, e che al lavoro dovrà ammettere che non è egemone come aveva pensato, ma sarà un toccasana per loro prendere coscienza di come sono visti dall'esterno. È una Luna piena da cui imparare sicuramente!

Capricorno

Si darà alla passione e troverà il modo di valutare sì le ragioni degli altri ed anche di ispirarsi sulla propria progettualità, fare un'analisi su ciò che di loro stessi non piace, troveranno il modo di cambiarlo. Inedita versione in amore dove presi dal fuoco della passione passeranno una delle estati più significative e magiche della loro vita!

Pesci

Troveranno moltissima forza ed ispirazione nel loro interiore. Ispirati da una Luna che confermerà loro che la forza del loro carattere sta nella grande capacità di empatizzare i sentimenti e rendersi capaci di immedesimazione, ma consapevoli che c'è un nucleo della loro personalità ancora da sviluppare e che vuole spazio per esprimersi e per rendersi competitivo nel lavoro e nella vita, nei sentimenti saranno particolarmente abili a ribaltare condizioni di apparente svantaggio volgendo tutto a loro favore!

Cancro

Pronti a tutto, anche a rompere argini e schemi in nome della rivendicazione d'amore e d'affetto... e d'ambizione che da un po' nutrite. Avete voglia di trionfare e di salvare ciò a cui tenete, mentre tutto ciò a cui ambite potrà essere possibile anche a fronte di un alacre e convulso lavoro che avete finora condotto, è una della rare volte in cui non sentite di avere bisogno dell'approvazione di nessuno, e proprio per questo vi si consiglia di evitare di esternare troppo sulle vostre intenzioni...

Ariete

Sarete felicissimi di sapere che amici ed amori rinascono e tornano ad allietarvi in maniera ridanciana ed elettiva, il vostro torna ad essere il segno più coraggioso e nessuna ferita o dubbio potrà mettere in discussione la voglia di vivere che avete anche perché bruciate dalla voglia di rifarvi dopo anni di stasi, sarete molto più edonisti e pieni di speranza, ed anche compensati dalle conquiste affettive che mieterete!

Sagittario

Sembrano riprendere un atteggiamento di nuovo positivo nei confronti delle persone, ed anche coscienza delle esuberanze che gli sono proprie che a volte li alienano dalle persone. Qualche turbamento, dato da qualche pettegolezzo, potrebbe averli destabilizzati ma non è nella vita degli altri che troverete ciò che cercate, ed infatti questa Luna vi porterà questa coscienza piena!

Vergine

Sono tra i più destabilizzati per natura, poiché compassati e sempre con una grande capacità di controllo sotto questa Luna da cui vi sentite anche un po' esclusi, troverete che la vostra voglia di esplodere è inusuale e desiderosa di eliminare qualche problema a forma di persona molesta. A darvi spazio in amore e a rendervi conto che volete spazi per amare di nuovo veramente, forse rivorreste indietro qualcosa del passato che avete allontanato con i vostri modi di fare ma che siete sempre più convinti di volere ritrovare.