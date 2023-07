Scorpione, i tempi sono maturi per una scelta importante. L'oroscopo di oggi, lunedì 31 luglio

L'oroscopo di oggi, lunedì 31 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna non vi aiuta nella concentrazione. Meglio prendervi cinque minuti di pausa, piuttosto che fare tutta una tirata, sarebbe molto dura! Anche se i ragionamenti da fare sono molteplici, alla fine è l’impressione iniziale quella che conta.

Toro. 21/4 – 20/5

Inizio della settimana e fine del mese coincidono in una giornata alquanto fortunata, grazie ai trigoni lunari con Giove e Urano. Vi piace vincere facile! In ufficio c’è una cosa che non sapevate fare, ma un collega vi viene in soccorso con un’azione precisa.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Alimentate i ricordi positivi e dimenticate quelli che non vi fanno apprezzare il presente. In certe occasioni, meglio un foglio bianco. Preparatevi a essere molto più incisivi. Pazienza se per oggi forse dovrete restare un po’ nelle retrovie.

Cancro. 22/6 – 22/7

Vi aspettavate almeno una piccola ricompensa per il vostro leale operato, tuttavia forse sta tardando ad arrivare. Nel frattempo... pazientate! Non fatevi trovare con le mani in mano da un vostro superiore. Mantenetevi attivi, pronti, scattanti.

Leone. 23/7 – 23/8

Luglio termina con una piccola critica nei vostri confronti. La persona interessata, vedendovi un po’ accigliati, vi presenta le sue scuse. Accettatele! Usate prima di tutto quello che avete a disposizione. Mettete un po’ d’ordine, scoprirete di avere molto.

Vergine. 24/8 – 22/9

Le vostre energie non sono per niente male, con il trigono Luna-Marte. Ottimo momento nel lavoro, per chiedere un aumento o trovare un’occupazione. Se in passato non avevate trovato il coraggio per chiedere un numero di telefono, ora potete rifarvi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Riflessioni e considerazioni da fare a fine mese. Se la vostra strategia ha funzionato, perché cambiare seguendo le mode? Siate centrati in voi stessi. Volete l’effimero piacere di un attimo o preferite costruire qualcosa che duri nel tempo? A voi la scelta.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se i tempi sono maturi per una scelta importante, allora non tardate oltre. D’altronde il sestile lunare dal Capricorno vi dona senso pratico. Potete rimediare a una défaillance di un collega, salvando così capra e cavoli allo stesso momento.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Alleate le vostre capacità con quelle dei collaboratori, per diventare una squadra invincibile. Se invece restate isolati, allora rischiate di più. Si è concluso luglio con qualche bilancio da fare. Positivo o negativo che sia, pianificate il futuro.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Inizio settimana e fine mese davvero alla grande, per merito della Luna nel vostro segno in perfetta armonia con Marte, Giove e Urano. Il colloquio di lavoro o il test programmato andranno bene. Decidete del vostro futuro liberamente.

Acquario. 21/1 – 19/2

Anche se non potete dare una spiegazione a tutto, non fateci troppo caso. Può sempre capitare un momento di stanchezza. Recupererete più tardi. D’estate potrebbero essere utili degli integratori di sali minerali, specie quando fa davvero caldo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Grazie al sestile lunare, chiuderete luglio in bellezza, sentendovi carichi di aspettative per il mese di agosto che comincerà tra poche ore. Potete coinvolgere gli altri facilmente. C’è fiducia nei vostri confronti anche da parte di chi aveva dubbi