Incendi in Sicilia, Chiara Ferragni: «Pronta a fare la mia parte»

Chiara Ferragni si rende disponibile per aiutare le istituzioni con i soccorsi in Sicilia, dopo le polemiche che l’hanno, suo malgrado, travolta per il suo post dalle vacanze a Salina. La nota fashion blogger aveva pubblicato degli scatti dell’isola ed era stata tempestata di critiche da molti siciliani per la sua insensibilità in un momento in cui la Sicilia è stata piegata e devastata dalle fiamme.

Ma Chiara Ferragni, che nel frattempo si è spostata a Cremona, scrive nelle sue storie su Instagram: «Sono stata a Palermo e ho visto con i miei occhi la devastazione che questa terra sta subendo. E’ chiaro che tutto questo è più grande di me e di tutti noi. Ho provato a pensare cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato una risposta, ma se le istituzioni dovessero avere bisogno di me in qualche modo io sono qui per fare la mia parte».