Leone, per voi aria di vacanza: l'oroscopo della settimana

Settimana abbastanza leggera che si lascerà vivere ma con sorpresa nel fine settimana quando Mercurio cambia segno e dialettica e mobilita un'altra metà dello zodiaco, altri si tacciano altri ancora cominciassero a preparare le valigie! Buona settimana a tutti!

Ariete: ed eccovi corroborati dai raggi solari del Leone che vi fanno un ottimo gioco, il vostro cielo vi regala tanta positività, energia e spensieratezza, le vostre dinamiche non sono ancora nel clou, ma un crescendo di forza e decisionismo positivo stanno pervadendovi ed eccovi pronti a scattare in avanti. Dandovi gli assist giusti le stelle promettono una settimana iperattiva fino a venerdì ed un weekend in cui potrete meglio concentrarvi su famiglia e affetti principali.

Toro: Mercurio e Marte sono ormai dichiaratamente a vostro favore, migliora quindi la possibilità di agire e risolvere in maniera almeno parziale ad alcune vicissitudini che sembrano darvi forza e speranza, mentre Mercurio aiuta a ristabilire le dialettiche amicali e comunicative con colleghi e collaboratori, ma su toni completamente diversi, troverete aiuti, mentre Venere ancora non la smette di essere dispettosa in quadratura e palesemente vi mette davanti a ciò che non può realizzarsi in amore poiché forse state puntando su una direzione che può darvi molto, ma non tutto.

Gemelli: c'è un cambio molto importante nelle vostre vite astrologiche, Mercurio il vostro baluardo è sempre più concentrato nel dare una mano alla Vergine a trovare soluzioni, mentre fino ad adesso vi ha fatto gioco esponendovi e mettendovi nelle condizioni di palesare le vostre volontà o sentimenti, adesso proprio lui blocca la comunicazione, anche se si prevedono entro giovedì dei ritorni a casa di parenti o di affetti importantissimi, ecco che il wee end dovrà essere vissuto non tentando di capire, ma abbandonandosi alla natura degli affetti.

Cancro: non vi ferma più nessuno con un Marte che dà vigoria e carisma ad ogni vostra azione, diretti e schietti non commetterete l' errore con questa configurazione di ripetere un errore tipico dei vostri gradi, ovvero quello di tenere tutto dentro e poi soccombere in maniera molto autolesiva, questo meccanismo grazie a Marte e Mercurio non sarà possibile, evviva le stelle !

Mercurio intanto vi mette nelle condizioni di essere anche dei bravi osservatori, di accettare le critiche ed anche di sentirvi pronti a comprendere cosa vedono gli altri nel vostro operato o nella vostra azioni professionale, niente sconti al partner per tutto il weekend.

Leone: aria di vacanza per voi, quanto meno mentale, ora che l'iperattività cerebrale e cervellotica di Mercurio vi lascia finalmente in pace, eccovi pronti a decidere solo intorno a cose semplici e a rendervi leggeri, non volete avere altri pensieri se non come passerete la giornata o dove andare in vacanza, vi meritate questa pausa mentale, mentre tentate di assestare meglio la vostra vita sentimentale e gestire al meglio le vostre dinamiche personali ed interiori, il cielo propone anche nuove possibilità per il futuro ma preferirete solo fare brevi accenni al partner o ai familiari lasciandovi prendere da una certa superiorità rispetto alle cose.

Vergine: nonostante come più volte predetto l'estate non sarà una passeggiata libera e spensierata poiché avete ancora tantissimo da lavorare, aggiustare, mediare e rendere fluido, arriva però un assist zodiacale di tutto rispetto, ovvero accade che il vostro governatore Mercurio entra nei vostri gradi, quale migliore sostegno, sembra proprio il “ Gatorade “ di cui avevate bisogno per rinfrescarvi e per potere affrontare tutto con una nuova e versatile energia, attenzione, non cambieranno le problematiche o le incombenze, ma sicuramente le affronterete in maniera molto più agile ed immediata, Venere ancora si rifiuta di parlarvi o di farvi gettare a capofitto in una storia sentimentale...il classico freno a mano...tanto per cambiare.

Bilancia: fino a venerdì ancora impegnati mentalmente, con un Mercurio che esige da voi tantissimo, ma che proprio da venerdì vi lascia liberi di mettervi in vacanza, ma mica da soli, piuttosto con la migliore compagnia per voi desiderabile, la vostra amata Venere che rimane nel cielo a reggere banco e a farvi gioco restituendovi, bellezza, entusiasmo e nuovi inizi sentimentali, anche se lo zodiaco raccomanda di non dare troppo retta a pareri di amici non troppo presenti e di non sentirvi in colpa se preferirete ignorare persone di comprovata inaffidabilità, avete bisogno adesso solo di autenticità sentimentale.

Scorpione: finchè Mercurio e Venere in azione combinata in quadratura vi rendevano tesi vi siete caricati un po' di incertezze ed ansie rispetto a ciò che avete intorno ed avete capito che non potete assolutamente controllare, non è certo colpa vostra se alcune realtà lavorative sembrano al tramonto o hanno cambiato assolutamente dialettica, o se alcune persone intorno a voi compiono un passaggio o un ciclo di vita un po' problematico, la lezione degli astri è stata quella di farvi puntare su voi stessi e convincervi che non avete bisogno di nessun paracadute, questa settimana Mercurio rende più leggeri i pensieri, e seppure Venere rimane nemica non rinuncerete a socializzare e comunicare.

Sagittario: la situazione si complica con l'inimicizia di Mercurio che si somma a quella già stressantissima di Marte, cercate quindi di fare mente locale, e non sottovalutare la delicatezza o la forza delle persone intorno, non commettete l errore di dire qualcosa di cui vi sentite troppo sicuri perchè il vostro potrebbe essere solo un punto di vista e le ragioni degli altri non varranno di meno, intanto mentre tutto sembra farsi più nervoso e stancante potrete approfittare in questo periodo di abbassamento delle guardia da parte di terzi che potrebbero non avere la stessa soglia di attenzione vostra mentre darete scacco matto professionalmente in una complicata prova da affrontare.

Capricorno: coraggio che da venerdì avrete il migliore degli alleati per la vostra logica rigorosa, il vivo ed inafferrabile Mercurio che tenterà in tutti i modi di cambiare le carte in tavola facendovi acquisire gli strumenti necessari per fare ordine nella vostra mente rispetto a tutto il bailame di eventi che ha caratterizzato questa parte dell' anno facendovi stravolgere la vostra vita pratica e sentimentale, in positivo aggiungerei, le sollecitazioni di pianeti troppo pindarici per i vostri gusti a volte vi confondono, ma arriva la cognizione che vi serve, inoltre potreste comprendere meglio le ragioni della persona con cui per adesso avete impegnato il cuore...

Acquario: uno dei pianeti che apprezzate di più è sicuramente Mercurio, fastidiosissimo per voi è stato il fatto che vi abbia tradito in combutta con Venere rendendo insopportabili alcune situazioni comunicative ed affettive, adesso potrete esultare poiché da giovedì in poi il vostro cielo si libera dell'opposizione di Mercurio e voi vi sentirete liberi ed esenti da tantissimi impegni sociali, mondani, o inutili discussioni di cui farete felicemente a meno, stanchi di vedere tutto trasformarsi in un ring per colpa di altri che vi fanno sentire invasi. Ecco che riprenderete le fila di tantissimi rapporti che invece vi danno serenità, Venere facesse ancora ciò che vuole dalla sua dispettosa opposizione, del resto siete i più bravi a snobbare ciò che non amate più.

Pesci: molti di voi sentono il bisogno di raccontare ciò che di interiore li fa sentire schiacciati sotto il peso di dinamiche affettive un po' claustrofobiche, il cielo infatti sembra potervi dare assist molto complessi, un bisogno di leggerezza e di apertura sarà la chiave necessaria a farvi sentire meglio, non pensate di essere vittima di qualcosa poiché le complicanze di questo periodo dipendono da una serie di eccessi di amore e di eventi complessi che possono verificarsi solo in una vita che vive veramente e non in una dinamica stantia e scalza, ritenetevi fortunati per tutto ciò che avete avuto, avete e avrete.