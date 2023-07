Vergine, i sospetti non aiutano: l'oroscopo di oggi, giovedì 20 luglio

Oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 20 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Potreste non voler sentire ragioni di fronte a un diniego. Ma il buon cuore, istillato in voi dal trigono lunare, vi farà cambiare presto idea. Un pizzico di tolleranza nei confronti dei vostri vicini vi potrà facilitare in un prossimo futuro.

Toro. 21/4 – 20/5

La dissonanza Luna-Urano vi fa presagire forti controversie all’interno delle mura domestiche. Certo, non è facile vivere in piccoli spazi! Quando vi ci mettete, potete essere assai testardi. Non sarebbe meglio diventare più malleabili?

Gemelli. 21/5 – 21/6

Approfittate di un momento in cui la comunicazione con gli altri è davvero molto buona, per poter condividere una cosa a cui tenete molto. Non lasciate che il giudizio altrui vi imponga di cambiare. D’altronde siete i padroni della vostra vita.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il vostro spirito sognatore, amplificato dal Sole in trigono con Nettuno, è un vero asso nascosto nella manica. Trovate soluzioni a tutto. Prima di realizzare qualcosa, immaginatelo fortemente e soltanto poi passate all’azione concreta.

Leone. 23/7 – 23/8

Siete alle prese con decisioni molto importanti per la coppia? La congiunzione lunare con Venere vi aiuterà a scegliere sempre con il cuore. Piccoli gesti raffinati volgono la situazione a vostro vantaggio, anche se all’inizio eravate confusi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Serata piuttosto pesante, a causa dell’opposizione di Marte con Saturno. Provate a limitare la propensione al sospetto. Vi occorre un po’ di relax. La tensione fisica ed emotiva è evidente, ma invece ci esacerbarla, perché non fare un tuffo in piscina?

Bilancia. 23/9 – 22/10

Le vostre intime percezioni sono più che giuste, e quindi siete già sulla buona strada. Si sa che “chi ben comincia è alla metà dell’opera”. Raggiunta una meta, ve se ne prospetterà un’altra, quindi non avete il tempo per dormire sugli allori.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Gli invitati tardano ad arrivare, ma invece di prendervela, godetevi qualche minuto di relax: musica in sottofondo, un piccolo aperitivo... Meglio affrontare gli ostacoli con il buonumore e il sorriso sulle labbra, piuttosto che accigliati.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un’idea, che all’inizio vi sembrava forse un po’ fuori luogo, si rivela invece vincente, per risolvere un problema al lavoro. Continuate così! Per chi cerca un primo impiego o una nuova occupazione, le possibilità sono piuttosto concrete.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Certi ricordi sono indelebili, ma nonostante questo, dovete comunque poter guardare avanti. Non vi fossilizzate, o non riuscirete a cogliere l’attimo. Meglio cercare un po’ di conforto nelle braccia della persona amata, anche se c’è stato un alterco.

Acquario. 21/1 – 19/2

Abitudini sane vi permettono di migliorare lo stato di salute sia fisico che psichico, e di avere una vita attiva a livello professionale e sociale. Non vi fate impensierire dal tempo necessario per ottenere certi risultati: la saggezza del seminatore.

Pesci. 20/2 – 20/3

Serata impaziente, per via dell’opposizione di Marte con Saturno. Mitigate la vostra impulsività e l’irruenza di certi atteggiamenti scontrosi. Non prendetevela più del dovuto, per una piccola défaillance del partner o di un amico. A che pro?