Oroscopo, la Luna incontra Marte: buone notizie per Capricorno e Toro

Cosa accade se la mutevole Luna incontra un focoso ma protocollare Marte in un territorio programmatico ed ordinatorio come la Vergine? Scopriamolo insieme.

La congiunzione di per sé fa sentire i pianeti coinvolti e compensanti l'uno dell'altro, il rosso e guerriero pianeta si addolcisce, mentre la Luna fa diventare la sua onda emotiva finalizzata ad un'azione fulminea ed efficace, intuito e scatto si mescolano in maniera molto interessante.

Ma non sempre la coppia si compensa e nel suo rovescio può dare a volte risultati esplosivi, come esplosioni emotive a volte immotivate o condizioni di rigidità nella mutuazione affettiva che tende a punire con prese di posizione che privano il partner o gli interlocutori.

L'aspetto tende a costituirsi con una certa ripetitività dei pianeti in opposizione ai Pesci, ovvero un rigorista Saturno che tenderebbe a bloccare lo slancio affettivo, mentre un Nettuno fluttuante tenderebbe a togliere una serie di certezze facendo fare alla Luna dei bellissimi sogni che però dovranno fare i conti con la realtà.

Paradossalmente non saranno avvantaggiati il segno ospitante né il corrispettivo opposto, piuttosto i luoghi dove questi aspetti si smistano in maniera armonica. Quindi ottimo momento per Capricorno che riesce a vivere tutte le gradazioni di una pulsione affettiva pienamente ritrovata e tortuosamente accettata anche al rischio di qualche compromesso un po' complicato con il passato, mentre aumentano di molto le possibilità di fare finalmente partire un progetto a cui teneva moltissimo. Le stelle sembrano finalmente creare le condizione da afferrare con scatto fulmineo ed abile mossa!

Il Toro riesce a mettere moltissime cose a posto data anche la forza del peso planetario che Giove ed Urano impongono. Forse è la volta buona per fare rientrare passi più lunghi della gamba e riprendere al meglio la vostra condizione professionale che sembra fortemente stressata da un anno davvero molto complesso. Bene, le buone notizie che cercavate arriveranno in maniera fulminea e spiazzante.

Vergine: siete uno dei due punti riceventi, mentre la vostra vita si barcamena tra accordi da creare e mediazioni da portare a termine, stressatissimi ma sempre tendenti al compassato com'è del resto nel vostro stile. L'aspetto potrebbe essere detonante finché non vi verrà a soccorrere Mercurio che non tarderà a fine settimana a manifestarsi, poiché la Luna è fortemente emozionale non basterà la razionalità del vostro segno a placare dei moti di rabbia che sollecitati ancora dall'opposizione a Saturno potrebbero farvi esplodere per una mal sopportazione di alcuni atteggiamenti altrui.

La congiunzione è vantaggiosa anche per i segni d'acqua, in particolare per Cancro che si impegnerà come non mai per ottenere il più possibile, da sogni e progetti con un volli volli fortissimamente volli che stavolta non terrà in considerazione il parere altrui che normalmente per voi è molto importante. Riuscirete infatti pervicacemente a concretizzare un ottimo affare e a prendere in mano una situazione affettiva che vi ha fatto un po' tribolare e che finalmente abbracciate in maniera consapevole e totale facendovi compiere la prima mossa cosa anch'essa abbastanza inusuale.

Per lo Scorpione sarà un periodo di vigorosa ripresa che vi aiuterà a maturare moltissimo, a prendere sul serio le incombenze familiari facendovi rendere conto che siete quelli su cui si può veramente contare e quelli che hanno più a cuore la difesa dei parenti e del patrimonio, grande maturità affettiva. Nasce una nuova passione, qualche piccolo rimbrotto verso chi ritenete non partecipe di questioni comuni e di solidarietà..

Pesci: siete zodiacalmente l'area opposta alla formazione dell'aspetto che non vi limitate a subire, ma a riformare a suon di pretese saturniane e di emozioni nettuniane in opposizione a Luna e Marte. È un aspetto che si può tradurre come un «tenetevi forte» e, aggiungerei, siate più forti di chi vi vuole mettere in diminutio e crearvi delle insicurezze. La vostra reazione sarà sentita e forte e darete ancora una volta prova che il vostro non è solo un carattere dolce ma anche molto intenso e volitivo se motivato da un sentimento a cui tenete veramente tanto.

Per Acquario e Bilancia l'aspetto potrà riguardare nel caso del primo una certa fatica nel sopportare e riprendere degli assetti economici che vi faranno però stare bene e sentire al sicuro, visto che avete realizzato più di un sogno e che la vostra realtà ha progredito in maniera esponenziale. Non guardate solo lo stress, ma le conquiste immani che avete raggiunto. Nel caso dei secondi, una serie di considerazioni emotive vi porteranno a pensare che in fondo la vostra vita è cambiata e ciò che fino all'anno scorso ritenevate giusto o possibile, in questa fase della vostra vita potrebbe perdere o cambiare di significato, anche le persone di cui vi fidate e le condizioni generali delle relazioni non sono più le stesse.

Mentre l'Ariete guarderà da lontano e si convincerà che emotivamente c'è poco su cui rimuginare ma molto per il quale varrà la pena lanciarsi e rischiare, e magari buttandovi alle spalle una serie di domande le cui risposte non servono a farvi sentire soddisfatti, potreste di nuovo tirare fuori la vostra meravigliosa vigoria e decidere che siete di nuovo tra i più dinamici e positivi dello zodiaco, quelli senza paura poiché tutto è risolvibile!

Il Leone non si fermerà di certo, sopratutto perchè è sul piano delle prospettive che evolverà molto e varerà una serie di progetti e di volontà che lo renderanno di nuovo certo e con la chiarezza degli obiettivi che vuole perseguire, forte del fatto che anche il Sole tra poco inaugurerà la sua stagione e lo renderà vigoroso!

Sagittario e Gemelli saranno i due che subiranno più degli altri questo aspetto che sembrerà destare nervosismi e prese di posizioni che chiariranno ai Gemelli che avevano ragione a sospettare che in qualche rapporto ci fosse qualcosa che non va o che non soddisfa veramente. Mentre al Sagittario toccherà valutare che a volte i propri eccessi possono generare fastidio nelle altre persone al punto da renderli insofferenti della loro presenza. Forse avete esagerato un po'...