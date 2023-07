Oroscopo della settimana, giorni felici e spensierati per i Gemelli

Settimana che si apre con un novilunio che mette tutto lo zodiaco di fronte alle esigenze psicologiche più importanti, chi vorrà andare fino in fondo, chi vorrà trovare una mediazione e chi non ne vorrà proprio sapere... buona settimana ai dodici!

Ariete

State procedendo dritti e sicuri verso una direzione nuova, solida e concreta, di chiarezza e di identificazione sicura di voi stessi rispetto alle cose e alle persone, come se sentiste già che il Sole sta per farsi di nuovo di fuoco e vi regalerà l'energia che cercate, mentre rinuncerete a chiarire dubbi e certezze in maniera cervellotica, vi baserete molto sui fatti e troverete che la vostra realtà vada bene anche così senza troppe forzature. E adesso preparatevi alle passioni...

Toro

La configurazione astrale si fa un po' più complessa, inizia Venere a retrogradare, che già è in regime di quadratura e che minaccia di essere un po' più aspra, mentre Giove vorrebbe comunque espandere dei progetti impossibili da realizzare per adesso nonostante le buone intenzioni, nonostante siate convinti di un ottimismo senza fine, non avete fatto i conti con delle reali difficoltà che adesso potrebbero presentarsi come ostacoli e farvi rendere conto che fare il passo più lungo della gamba o prendersi responsabilità che non si riesce a valutare bene nella loro complessità potrebbe portare affanno...

Gemelli

Che bellezza vedervi finalmente così leggeri in una realtà davvero felice e spensierata, il vostro cielo risulta davvero eccellente e vi lascia finalmente lo spazio mentale tra un'emozione e l'altra di essere ciò che volete, anche se qualche dubbio o tensione di poco conto vi attraverserà ma giusto perché non potete chiedere a tutti di avere il vostro acume. Verso il fine settimana sarete però più decisionisti e troverete divertente influenzare anche gli eventi nel gioco di seduzione che tanto vi diverte, sia con il partner che, per chi è single, con una nuova ed avvincente conquista...

Cancro

Teneri e coraggiosi che belli che siete mentre tentate di nuovo di motivarvi e di inseguire quello che alcuni troverebbero impossibile, mentre invece per voi è solo la pulsione del vostro sentimento che si rende molto più determinato e pronto a sfidare le magie della Luna che non sempre questa settimana sarà congeniale ma che vi regalerà emozioni che non riuscirete a contenere, le stelle vi consigliano sicuramente di esternare ma di non prendere i pareri degli altri come limitanti o se qualcuno vi sconsiglia, non fatene un dramma e non rimanete male, tanto farete splendidamente di testa vostra soprattutto in amore...

Leone

Settimana in cui opterete per una sana chiusura in voi e nei vostri austeri regimi, anche se Nettuno ed i suoi miraggi sembrano da giovedì mettervi un po' in confusione rivelando al lavoro delle intenzioni di referenti che proprio non vi aspettavate, mentre il Sole si avvicina ad illuminare i vostri gradi e sarete sempre più esigenti di forze ed energie, in amore forse avrete chiara percezione di ciò che sente il partner nel bene e... nel meno bene ma è un momento che vivrete in maniera vera, autentica e piena di coraggio....

Vergine

Ed ecco che la presenza di Marte si rende palese ed inizia a manifestare una certa tensione, occorrerà essere diplomatici e pieni di grande pazienza, molti di voi dovranno affrontare problemi lavorativi che avranno delle questioni impastoiate da sopportare, mentre alcuni decideranno di rivolgere i pensieri a qualcosa di altro che vi distolga da grattacapi e regime di tensione che non volete vivere, mentre in amore tutto sembra un po' sfuggire, e vi sentite un po' tagliati fuori dalla vita di qualcuno con cui forse dovreste dialogare meglio…

Bilancia

Desiderio di rivalsa e di presa di coscienza di qualcosa da troppo tempo trascurata, la vostra vita sentimentale e relazionale, è una settimana davvero importante, con il vostro luminare Venere che vi renderà tutto molto più chiaro e determinato, essendo retrograda vi costringerà a fare più attenzione a vagliare anche meglio le possibilità, e troverete che la vostra energia si sposterà più facilmente verso il bisogno di supervisionare e di non farvi sfuggire niente del vostro circostante, probabilmente avrete un occhio indagatorio che vi sarà quanto mai utile e prezioso...

Scorpione

Il Marte che vi verrà finalmente in soccorso accende sicuramente la vostra dinamica passionale e vi rende energetici e ribelli, ma avrà un tocco veramente eversivo visto che si opporrà fortemente questa settimana ad un Saturno davvero forte che esigerà una rottura della continuità che non sopportate, probabilmente alcuni di voi saranno fieri di sentire il fervore della vostra emozione irrompere ancora una volta facendovi perdere la testa per qualcosa di veramente importante, fosse solo la vostra libertà di tornare a vivere senza i vincoli imposti dalle esigenze familiari a cui siete financo molto sacrificati...

Sagittario

Questa è una settimana in cui opterete per una calma apparente e per una pace metodica e riflessiva che servirà a concentrarvi su difficili obbiettivi lavorativi, c'è molto in ballo e troverete il modo id riempirvi di impegni e di grandi emozioni e traguardi che finalmente volete tagliare dando uno stacco alla stasi imperante che in queste settimane vi ha caratterizzato, niente colpi di testa e forse agirete con più tatto verso persone sensibili che a volte nella vostra irruenza trascurate la fragilità altrui, una buona notizia si manifesta verso il fine settimana...

Capricorno

E se fosse proprio un'inaspettata suggestione lunare a rendervi felici di vivere le contraddizioni di questa settimana che si rendono sempre più palesi e che riguardano il passato ed il presente in amore dove sentite sempre più di essere coinvolti a un livello più emozionale, magari con meno razionalità e con meno tensione mentale ma con grandissimo impeto come se aveste finalmente capito che la cosa giusta coincide con ciò che vi fa felici. E allora vivetela bene e non fatevi prendere dalle insicurezze, per quanto non amiate le emozioni lunari saranno proprio quelle a rendervi felici...

Acquario

Finalmente liberi di vedere le cose come stanno, astri un po' ingenerosi in questa settimana molto complessa, dove comprenderete che non sempre potrete agire come vorreste ma certi sicuramente che non vi metterete nelle condizioni di sopportare ciò che non vi va più di sopportare, non volete più relazioni in cui dovete spiegare cosa non fare, e palesemente nel fine settimana si riveleranno le intenzioni di tante persone intorno a voi, ed anche se in alcuni casi non saranno felici sicuramente vi metterete nelle condizioni di non subire e di fare avere ad ognuno il fatto proprio...

Pesci

Dolcissimi sempre troverete il modo di riuscire a mediare tra le esigenze di un Saturno e di un Nettuno che generano confusione nelle persone che avete intorno, ma non solo riuscirete a sedare i dubbi, ma anche a rendervi conto di quanto siete forti e di come in realtà siete fermi nella lucidità dei vostri intenti, questa dovrà essere una certezza che vi permetterà di affrontare sia i vostri dubbi, ma soprattutto quelli di persone intorno, al lavoro molto più decisi, mentre in amore state mettendo sotto analisi un po' il senso di tutto...