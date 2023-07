Incidente in bici a Santo Domingo per Jovanotti: «Mi sono rotto clavicola e femore, dovrò operarmi»

Disavventura per Jovanotti, protagonista di un incidente in bici a Santo Domingo dove è in vacanza con la moglie. Il cantante è finito in ospedale dopo una caduta che gli ha provocato la frattura della clavicola e del femore.

A raccontarlo è stato lui stesso attraverso due video pubblicati su Tik Tok. Nelle immagini l'artista mostra il luogo dell'incidente, la bici e il personale sanitario che lo ha soccorso. «Ho rotto la clavicola e il femore in tre punti - ha raccontato Jovanotti disteso sul lettino dell'ospedale -. Fa malissimo, fa un male bestiale. Però ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo e domani, forse, mi operano, mi devono mettere un chiodo di titanio».

L'artista, 56 anni, ha raccontato la dinamica dell'incidente: «Stavo facendo un giro bellissimo in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero, posti splendidi. Non ho visto uno di quei dissuasori, quei rallentatori del traffico. L'ho preso e ho fatto una caduta. I dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura, addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell'acqua di cocco. Mi hanno visto e hanno chiamato l'ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali».

Il cantante ha rassicurato tutti sulle sue condizioni, mostrando un sorriso nonostante il dolore: «Ho chiamato Fabrizio Borra, il mio uomo in Romagna, ha visto le lastre e ha detto: "Qui va operato". È un'operazione piuttosto comune, si recupera, ci vorrà un po' di tempo. Però insomma, sono qua, sono vivo. Sto bene, mi hanno dato un antidolorifico».