Oroscopo settimanale: Acquario pieno di passione, Leone re di simpatia

Settimana piena di cambi zodiacali, ma ciò che è rilevante è che Marte passa in Vergine e riconfigura la passione per metà zodiaco, prende il suo posto in Leone Mercurio che stravolge la comunicativa dei dodici segni.

Ariete

Velocissima settimana, piena di pensieri che si avvicendano facendo spazio a disparate evoluzioni e risoluzioni. Il cielo sembra molto generoso ed il vostro Marte adorato andrà in ferie per voi in Vergine, mentre al suo posto inizierà il trigono di Mercurio che renderà tutte le risposte a lungo cercate dall'istinto. Ed ecco che la modalità cambia, ma non la sostanza che vi rende più veloci e sazi di risposte a lungo attese sopratutto in amore.

Toro

Anche per voi è tempo di cambiare e di valutare che è vero che con un po' di zucchero la pillola va giù, ma è vero anche che non solo di dolcezza e di Venere si può vivere. È finito lo zucchero dice Venere in quadratura, in compenso sarà Marte vigoroso ed istintivo a darvi carica e forza, coraggio ed una buona dose d'istinto che vi farà essere meno diplomatici ma forse più vigorosi ed attenti alla sostanza. Sia in amore che al lavoro occorre cambiare prospettiva.

Gemelli

Mercurio... il vostro talismano passerà in Leone questa settimana tingendo i vostri colori di un'ancora più brillante vigoria ed intensità. Coraggio, allora, esprimetevi, ma non per forza dicendo solo cose intelligenti, ma anche ridanciane e scherzose. Adesso il vostro beniamino che cambia i colori del vostro umore vuole divertirsi, ridere e vivere un'estate che vi rinfranca da fatiche cervellotiche che finalmente abbandonerete. Nessuno più di voi sa liberarsi dai pensieri pesanti, anche se siete capaci, solo per i profani ed i delatori del segno, di profondità insospettabili. Siate felici!

Cancro

L'essere amorevoli è la vostra qualità migliore, ma il logorio dei transiti prevede un continuo divenire fatto di tantissime gradazioni, e quella che questa settimana vi tocca è la vigoria di un Marte che collegandosi in regime di sestile vi rende praticamente vigorosi. Bene al lavoro, dove esigerete concludere molte cose, mentre in amore passionali e voluttuosi più che mai, a livello comunicativo. Se vi va di togliervi qualche sassolino dalla scarpa e dichiarare a terzi che proprio non avete gradito, gli astri approveranno!

Leone

E rompeteli questi schemi che vi stanno stretti, fate pure del vostro meglio per esprimere la vostra intensità brillante e comunicativa, perderete Marte di passione e di tensione belligerante, ma guadagnerete un Mercurio che vi renderà simpaticissimi e pieni di grandissima emozione empatica. È arrivato il momento di ridere, scherzare e rubacchiare qua e là scampoli di spensieratezza e felicità. È il vostro momento, siate pronti a cavalcare le giornate con un allegro andante, in barba (e sono molto soft a scrivere «in barba») alle complicazioni che gli altri financo vi hanno proposto.

Vergine

Arriva Marte! Si salvi chi può! Cosa succede del resto quando proprio voi, miti e compassati, razionali e pieni di voglia di armonizzare tutto in nome della pace e della giustapposizione, quando arriva il pianeta dell'istinto a ricordarvi che metà dell'anno siete dedicati alla vita e all'ordine delle cose, e l'altra metà alla creazione e alla distruzione di tutto ciò che non va! Forza, impiegate bene questa energia, adesso non vi tratterrete dal manifestare ciò che vi dà fastidio, qualche battaglia in più forse, ma non più silenzi e reazioni soffocate, del resto Marte è vigore e passione!

Bilancia

Torna il momento della mente e vi riconoscerete di più al prezzo di perdere una verve di passione che vi ha accompagnato per molto tempo, forse anche una presenza che vi dava sicurezza. Ma è tempo di non ovviare con personaggi ameni i vuoti o le mancanze, ma di ambire a qualcosa di veramente epocale, riconoscendo a Mercurio quella ricerca intellettuale che tanto vi è cara. Rivoluzione in amore dove siete sempre più consapevoli che meritate qualcosa all'altezza della vostra caratura.

Scorpione

La buona notizia è che Marte finisce di farvi i dispetti e non solo: diventa amico e rende al meglio per voi, in un placido sestile che fa concrete le pulsioni e le condizioni ideali, per tutto ciò che riguarda le passioni e la possibilità di agire che vi vede di nuovo attivi in campo. La meno bella notizia riguarda il fatto che Mercurio in quadratura vi obbligherà a contare fino a dieci prima di parlare e a stare attenti a non essere logorroici in maniera impropria. Siate sereni in amore, ma cercate di ascoltare e non incedere troppo forzatamente con argomenti che non sempre gli interlocutori comprenderanno.

Sagittario

Ben felici di riprendere la vostra loquela che didattica è per natura e sempre più didascalica e professionale si farà, perle di saggezza da voi come ai vecchi tempi, come la metafora di Chirone, il più saggio dei centauri che con i suoi insegnamenti rende Esculapio maestro della guarigione, ed Ercole l'eroe per eccellenza della cultura greca. Ma Marte tenderà a pungolarvi, la traduzione simbolica di Marte in quadratura con queste configurazioni collaterali è che la vostra vita affronterà nuove sfide e nuove montagne da scalare. Vi faccio una rivelazione, ogni cima sarà conquistata ed ogni sfida superata con etica e signorilità.

Capricorno

Evviva! Mercurio smette di farvi i dispetti e sproloquiare in opposizione o contenendo le vostre esigenze comunicative e Marte che diventa amico ed alleato, forza, passione e vigoria, convinzione ritrovata nelle scelte difficili e di rottura che avete fatto. Bravi! Continuate così a dare ascolto a ciò che sentite e a restituirvi l'intensità che vi caratterizza per natura zodiacale. Una nuova strada, costata parecchio, ma sicuramente bella e luminosa da percorrere. E allora gambe in spalla, non siete forse i migliori e più resistenti camminatori nel tempo dello zodiaco?!

Acquario

Come al solito le regole che valgono per tutti con voi vanno a farsi solennemente benedire... Marte si è finalmente tolto dal panorama d'opposizione rendendovi più calmi e meno sotto pressione, ma attenti a chi vi irrita intellettualmente, poiché è mentalmente adesso che non farete nessun tipo di concessione. Per strane regole mai scritte o descritte, aumenterete in fascino e seduttività, forse speculerete un po' troppo su cose da lasciare andare, malcapitati chi in vostra presenza si pronuncerà senza cognizione o competenza. Avrete voglia di fulminare chiunque, in amore invece passione seduttività, sarete i più desiderati, belli ed impossibili.

Pesci

Ed ecco che Marte arriva in opposizione. Ma cosa mai potrà con un Giove amico che mitigherà di molto la sua presa di posizione, uno dei vostri pianeti farà tecnicamente “punto di Talete" ovvero soluzione e talora scudo di un'opposizione, smistamento delle tensioni è la traduzione ideale di ciò che gli astri vogliono dire per voi. Siate quindi capaci, come sempre, è un vostro talento, di vedere il risvolto positivo in ogni situazione e di trovare l'amore in ogni mare per quanto profondo sia....